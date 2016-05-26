Энергетики отметили надежных партнеров в Приморском крае

Платить за электроэнергию следует в полном объеме и вовремя

Своевременные расчеты за поставленные энергоресурсы являются залогом надежного энергоснабжения всех потребителей. В свою очередь, неоплата или несвоевременная оплата влекут за собой невозможность для гарантирующего поставщика рассчитаться с сетевыми и генерирующими организациями, что, в свою очередь, ставит под угрозу энергоснабжение самих потребителей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

А это значит, что только ответственное отношение к исполнению обязательств по договору всеми участниками «энергоцепочки» может гарантировать стабильную работу энергосистемы в целом, отметил генеральный директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Виктор МИЛУШ, награждая победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» в Приморском крае.

Проблема неплатежей является одной из наиболее острых для Дальневосточной энергетической компании. Динамика последних лет показывает, что, к сожалению, этот вопрос носит системный характер, и ряд потребителей, прежде всего так называемые «неотключаемые», пользуясь своим положением, накапливают задолженность на протяжении длительного периода.

«Неплатежи на розничном рынке электроэнергии негативно сказываются на возможности ПАО «ДЭК» своевременно оплачивать электроэнергию на оптовом рынке, а также исполнять обязательства перед сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии. Учитывая опыт прошлых лет, мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, а также к представителям муниципалитетов с просьбой предпринять все усилия для своевременной и полной оплаты потребленной электроэнергии и в дальнейшем не допускать просрочки платежей. Своевременные расчеты за поставленные энергоресурсы являются залогом надежного энергоснабжения всех потребителей Приморья и гарантией энергобезопасности нашего региона», - отметил глава ДЭК.

Несмотря на сложности с расчетами, энергетики уже который год находят возможность отметить своих самых добросовестных партнеров. На прошлой неделе филиал «Дальэнергосбыт» ПАО «ДЭК» (входит в холдинг «РАО Энергетические системы Востока») наградил победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер». Лучшими потребителями электрической энергии на территории Приморского края стали 15 компаний. Организатором акции на Дальнем Востоке выступил холдинг «РАО Энергетические системы Востока» при поддержке ПАО «РусГидро».

Определение самых добросовестных потребителей – юридических лиц в рамках акции «Надежный партнер» осуществлялось по 5 номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ. На протяжении всего 2015 года руководители компаний должны были неукоснительно выполнять договорные условия с ПАО «ДЭК», точно в срок оплачивая потребленные энергоресурсы.

«Благодаря вашей добросовестности мы имеем надежных партнеров, а значит, каждый из вас вносит свой вклад в процветание региона», - отметил Виктор Милуш, награждая победителей и лауреатов регионального этапа.

Победители регионального этапа федерального проекта «Надежный партнер-2015», осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края:

номинация «Промышленные потребители» - АО «Изумруд» (г. Владивосток), руководитель - ВЛАСЮК Вадимир Владимирович;

«Бюджетные потребители» - Находкинская таможня (г. Находка), руководитель - ДУДКА Сергей Александрович;

«Сельскохозяйственные предприятия» - ОАО «Рыболовецкий колхоз «Приморец» (Шкотовский район, п. Подъяпольское), руководитель - ГОРДИЕНКО Петр Николаевич;

«Предприятия малого бизнеса» - ИП Зарянка Тамара Дмитриевна (пгт. Лучегорск);

«Предприятия сферы ЖКХ» - ООО «Мастер» (с. Яковлевка), руководитель - КИРИЧЕНКО Нина Эдуардовна.

Лауреаты регионального этапа федерального проекта «Надежный партнер- 2015», осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края:

«Промышленные потребители»:

- ООО «Ист Марин» (г. Большой Камень), руководитель - МАВРИН Александр Викторович,

- ООО «Форест-Старт» (г. Владивосток), руководитель НЕДБАЙЛО - Владимир Викторович;

«Бюджетные потребители»:

- КГБПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж» (пгт. Кировский), руководитель - ПАЛЕХА Анатолий Николаевич,

- КГАУ «ЦСП-ШВСМ» (г. Владивосток), руководитель - БАЕВ Сергей Николаевич;

«Сельскохозяйственные предприятия»:

- СХПК «Восход» (c.Чернышевка), председатель - МИЩЕНКО Виктор Владимирович,

- СХПК «Новолитовский», с. Новолитовск, председатель - ЛЕМЕШЕВСКИЙ Николай Антонович;

«Предприятия малого бизнеса»:

- ИП Ким Андрей Леонидович, г. Партизанск,

- ООО «Светлана» - (п. Кавалерово), руководитель Хмыз Алексей Николаевич;

«Предприятия сферы ЖКХ»:

- ООО «Управляющая компания Советского района-3», г.Владивосток, руководитель - Русс Ирина Георгиевна,

- ООО «Мега Дом», г. Находка, руководитель - Шелехов Владимир Владимирович.

За соблюдение платежной дисциплины отмечены представители муниципальных органов власти на территории Приморского края:

победитель:

- Артемовский городской округ, глава - НОВИКОВ Владимир Михайлович;

лауреаты:

- АМО Красноармейского района, глава администрации - ГРИШЕНКО Наталья Николаевна,

- Администрация Анучинского муниципального района, глава администрации - ПОНУРОВСКИЙ Сергей Алексеевич.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.