"Примтеплоэнерго" горит синим пламенем

Нынешнее руководство КГУП призналось, что, вместо того чтобы платить по старым долгам, предприятие решило… воевать с поставщиками топлива

Готовясь к отопительному сезону 2015/2016, новое руководство теплоснабжающего предприятия края - «Примтеплоэнерго» по-прежнему отказывается платить за поставки топлива в прошлую зиму и заранее высказывает уверенность в том, каким будет решение суда по конфликтному вопросу.

На прошлой неделе краевые депутаты со второй попытки заслушали-таки генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Алену ГРИГОРЬЕВУ. Она проинформировала членов комитета ЗС ПК по экономической политике о текущем финансовом положении компании, от которой зависит выживание целых районов края в зимний период, подытожив свой доклад словами «Пациент скорее жив, чем мертв».

В апреле-мае кредиторская задолженность «Примтеплоэнерго» продолжала расти и достигла 7,8 млрд руб., а дебиторская - 3,9 млрд руб. В структуре кредиторки основную долю составляют долги за поставленное предприятию топливо (5 млрд руб.) и налоги, которые организация перестала платить еще летом 2014 года. Дебиторка формируется за счет долгов населения и бюджетных учреждений, а также задолженностей по социальным выплатам на компенсацию разницы между тарифами. По словам Григорьевой, за последние полгода компания активизировала работу по взысканию долгов - в работе находится 1,8 млрд из 3,9 млрд руб.

Параллельно ведется работа по реорганизации структуры КГУП. С 12 до 7 уменьшено количество филиалов «Примтеплоэнерго», сокращено 334 штатные единицы - это 105 вакансий, 34 сторожа и вахтера, 195 человек административного персонала. Высвобожденный фонд заработной платы был направлен на 11-процентное увеличение зарплаты 209 другим сотрудникам, названным Григорьевой «рабочим классом». Средняя зарплата на предприятии сегодня 20,7 тыс. руб., а премиальные выплаты теперь привязаны к показателям деятельности сотрудника, а не начисляются автоматически, как раньше.

По итогам первого квартала 2015 года, если верить словам Алены Григорьевой, краевое предприятие сработало с прибылью в 60 млн руб. Интересно, что заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморья Елена ПАРХОМЕНКО на предыдущем заседании комитета в апреле заявила обратное, признав, что по итогам первого квартала 2015 года основные финансовые показатели «Примтеплоэнерго» только ухудшились.

Главным достижением за время своего руководства Алена Григорьева назвала снижение стоимости мазута, закупаемого для предприятия, с 17,8 до 14,2 тыс. руб. за тонну.

- Мы провели работу со всеми поставщиками топлива, попросив о снижении цен. По некоторым контрактам мы вступили в войну с бывшими поставщиками - мною было написано три заявления в прокуратуру с просьбой разобраться и принять меры, - рассказала Григорьева. По ее словам, по итогам 1 кв. 2015 года предприятие попросило всего 150 млн руб. из краевого бюджета на компенсацию разницы в цене топлива, что вчетверо меньше аналогичного показателя годичной давности.

Правда, этим цифрам не поверил депутат Артем САМСОНОВ, проанализировавший цену тонны мазута в лотах, размещенных «Примтеплоэнерго» на госзакупках уже в 2015 году. По словам парламентария, почти все последние закупки идут по цене свыше 20 тыс руб. за тонну мазута. Алена Григорьева объяснила это налоговым маневром, а затем и общим ростом цен на энергоносители на Санкт-Петербургской бирже. При этом Самсонов четко обозначил: цена за тонну 14 тысяч рублей – это, мягко говоря, неправда. Некоторые журналисты уже ёрничают на эту тему, говоря: «14 пишем, а 20 - в уме!» Обратил депутат-коммунист внимание и на это, что у КГУП «Примтеплоэнерго» появился новый «фаворит» - ООО «Транс Ойл Групп». Именно эта компания сейчас выигрывает большинство тендеров «Примтепла». Говоря о том, что у предыдущего топ-менеджмента были свои «любимчики» среди поставщиков, нынешнее руководство, похоже, наступает на те же «грабли». Причем скрыть множество побед нового «фаворита» практике невозможно - все протоколы размещены на сайте госзакупок.

Между тем «Примтеплоэнерго» не собирается платить тем, кто поставлял топливо для предыдущего отопительного сезона, считая цены поставщиков завышенными. Напомним, еще в марте работники приморской нефтеснабжающей компании ООО «НК «Союз Петролеум» направили письмо в вышестоящие инстанции с просьбой принудить КГУП «Примтеплоэнерго» к выплате долга в 318 млн руб. за ранее поставленное топливо. Однако на заседании комитета 19 мая представителям компаний, пытающихся взыскать долг, выступить не дали. Зато Алена Григорьева выразила уверенность по поводу решения суда в конфликте с поставщиками топлива в пользу «Примтеплоэнерго», подчеркнув, что «делает все для этого». Это заявление Алены Григорьевой выглядит странным, поскольку компания «Союз Петролеум» выиграла уже три из пяти заявленных исков в Арбитражном Суде ПК. Общая стоимость «отбитого» по суду - 222 млн рублей из имеющихся 318 млн Руководство «Примтепла» ставит себя выше судебных решений? При этом есть и еще одно противоречие в позиции руководства «Примтепла»: если в ноябре 2014 года новые менеджеры увидели, что стоимость топлива, по их мнению, завышена, почему не пытались выставить претензии, расторгнуть договор и отказаться от поставок. Почему чужое топливо сначала сожгли, а потом отказались за него платить?

- Надеюсь, вы понимаете, что в случае неудачи предприятие понесет дополнительные расходы, а это миллионы рублей, - обратил внимание директора КГУП депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.

Руководитель «Примтеплоэнерго» в ответ обосновала свою позицию математическим расчетом.

- Чисто экономически нам выгоднее оплатить дополнительно 7% сбора по исполнительному листу, чем 25% по кредиту, - добавила Григорьева.

Опять же, такое заявление – не есть, как говорится, полная правда. В судебное решение обычно включают такие позиции, как «процент за пользование чужими деньгами», «упущенная выгода» и т.п. Предприятие краевое - следовательно, платят за такие амбиции «тепловиков» налогоплательщики, то есть, простые жители Приморья.

- Планы и отчеты - это правильно, но все расставит на свои места прохождение зимы - она у нас главный экзаменатор, - оценил итоги обсуждения председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Александр КОСТЕНКО. - «Примтеплоэнерго» - предприятие, от которого зависит функционирование системы ЖКХ, особенно в глубинке. Поэтому, когда мы вернемся к обсуждению вопроса, важно будет услышать мнение муниципалитетов.

Добавим, что ранее ситуацию с «Примтеплоэнерго» под свой контроль взяло региональное отделение «Народного фронта». В апреле-мае приморскими «фронтовиками» зафиксировано несколько новых тревожных факторов, связанных с деятельностью компании, - прежде всего, это жалобы целого ряда поставщиков топлива, с которыми своевременно не производятся расчеты и ведутся судебные тяжбы. Как отметила член регионального штаба ОНФ Светлана КОЖУХАРЬ, серьезные вопросы вызывают и тарифы, по которым рассчитываются услуги по теплоснабжению для жителей края, оказываемые «Примтеплоэнерго». «При этом постоянный рост тарифов, по нашим данным, не отражается на заработной плате работников «Примтеплоэнерго», которая последние годы не растет и у простых рабочих составляет всего 12-15 тыс. руб.», - подчеркнула Кожухарь.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.