Выставка PITE-2015 во Владивостоке прошла в мечтах о возвращении туристов

Что предлагают дальневосточникам зарубежные туристические рынки и чем заманивает иностранных гостей Приморье

Во Владивостоке прошел первый Тихоокеанский туристский форум, главным мероприятием которого стала XIX Международная туристская выставка PITE, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Выход за рамки привычной международной туристской выставки и выбор нового формата мероприятия губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ объяснил стремлением дать участникам форума возможность не только представить свои турпродукты, но и обсудить перспективы развития туристической отрасли в регионе, обменяться опытом и мнениями.

По официальной информации от организаторов, на выставке было представлено около 300 участников, в т.ч. на коллективных экспозициях территорий. Однако визуально их было явно меньше, чем в предыдущие годы, а также отсутствовал ряд стран, дальневосточных территорий и районов края, прежде активно участвовавших в PITE. Тем не менее на форуме были представлены Япония, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индия, Макао, Северные Марианские острова, Гуам, Китай, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам и др. Были и новички - например, Чехия в лице курорта Карловы Вары. Присутствовали авиакомпании Asiana Airlines, Singapore Airlines, «Аэрофлот», «Аврора». Ощутимо больше стало компаний и индивидуальных предпринимателей, предлагавших сувенирную продукцию, изделия ручной работы. Порадовало интерактивное вовлечение участников и гостей выставки в творческий процесс через мастер-классы по каллиграфии, изготовлению славянской куклы, росписи по керамике и т.д. В частности, сеть кондитерских «Вишневый сад» предлагала не только попробовать на вкус пряники ручной работы, но и самостоятельно расписать их цветной глазурью и шоколадом.

Россиян мечтают вернуть за рубеж

Все без исключения иностранные участники, с которыми удалось побеседовать «ЗР», говорили о том, что мечтают вернуть российский турпоток. Очень сильно просел поток приморцев в Китай, в т.ч. приграничный. Тем не менее самая большая очередь на выставке наблюдалась к стенду Поднебесной. Представители одной из больниц Суйфэньхэ проводили желающим диагностику, ставили иголки, делали массаж. Активность на соседних стойках, рекламировавших мебельные туры в Фошань, «коммерцию в Китае», «Чайный путь» и т.д., была ощутимо ниже. Тем не менее провинция Хэйлунцзян, ранее лидировавшая по турпотоку, не собирается сдавать позиции и намерена вернуть поток, в т.ч. за счет деловых путешественников, в частности представляя новые 5-звездочные отели в Харбине, располагающие всем необходимым для корпоративного сегмента.

Как уже успели заметить приморцы и хабаровчане по наружной рекламе, активное наступление на дальневосточный рынок начал специальный административный район КНР - Макао. «Нам действительно очень интересен ДВ регион, - подтверждает представитель Управления по туризму правительства Макао Анастасия СТАРЦЕВА. - Если на западе России потенциальным туристам нужно рассказывать о том, что есть такая автономия и что она собой представляет, то дальневосточники хорошо осведомлены о Макао, правда воспринимают его в основном как город-казино, наша же задача - показать другие его грани, заинтересовать туристов задержаться подольше. Если говорить языком цифр, то 2014 год, несмотря на нестабильность в туристической сфере, мы закончили с показателем +15% по российскому турпотоку, но с начала года началось ощутимое падение - около 30%, и участие в PITE - один из инструментов, с помощью которых мы надеемся вернуть дальневосточников в Макао».

Японию в 2014 году посетило рекордное число иностранных туристов - 13,5 млн человек, и хотя доля россиян была невелика - 64 тысячи человек, - тем не менее показатель российского турпотока составил +5,9%. А вот с начала года его падение стало ощутимым. Как исправить ситуацию, обсуждали на семинаре «Япония как туристическое направление на Дальнем Востоке России», в котором приняли участие Японская национальная туристическая организация (JNTO), Japan Airlines, префектуры Ниигата и Окинава, приморские и японские туркомпании. Отчасти этому будет способствовать возобновление чартерных рейсов из Владивостока, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского в Ниигату, Осаку и Окинаву в июле-августе этого года.

Менее активно жители региона стали посещать Гуам и Северные Марианы: число российских туристов снизилось там на 60-70%. А вот на Филиппинах по итогам 2014 года падение по российскому рынку составляет всего около 9%.

«Мы оцениваем это позитивно, зная, что другие иностранные рынки потеряли до 60-80% россиян, - говорит директор по продажам и маркетингу Национального офиса Филиппин в России Access Russia Валерий ИШУНЬКИН. - Налицо и изменения в структуре турпотока: во-первых, стало больше индивидуальных путешественников, которым интересен эксклюзив, острова-отели. Во-вторых, растет сегмент образовательного туризма: стоимость обучения английскому языку на Филиппинах доступная, интенсивность занятий высокая, система образования американская, а основы - британские. Поэтому мы представляем на выставке сразу пять языковых школ. И, наконец, вырос сегмент семейного отдыха с детьми. Дальневосточный регион для нас один из ключевых, и мы надеемся, что в этом году нам вновь удастся запустить чартерную программу, интерес к которой очень высокий».

Приморье зазывает гостей

Приморский край был представлен на выставке весьма широко. Так, Сихотэ-Алинский заповедник, расположенный в Тернейском районе, привлекал туристов нехожеными тропами и первозданной природой. «Самая востребованная экологическая тропа - «Мыс Северный», - рассказывает зам. директора по экологическому просвещению Ольга АРИФУЛИНА. - Маршрут позволяет увидеть и грациозных пятнистых оленей, и пятнистого тюленя ларгу, и вволю налюбоваться роскошными морскими пейзажами. Все больше туристов отдают предпочтение не 1-дневным программам, а хотят остановиться в заповеднике подольше, поэтому при строительстве нового кордона будут предусмотрены и гостевые домики».

Оживленно было и у стенда Дальневосточного морского биосферного заповедника, предлагающего увлекательные маршруты на свои острова.

А интерес к другому экспоненту - к ландшафтно-историческому парку «Изумрудная долина» - со стороны приморцев растет столь стремительно, что руководству приходится корректировать планы и, например, строить гостиницу на территории парка не в 2018-2019 годах, а уже в следующем. На его территории постоянно появляются новые объекты, стартуют фестивали. Так, 12-14 июня здесь состоится 3-дневный фестиваль «Великая Русь», в ходе которого будет открыта скульптура Порт-Артурской Божьей матери.

Оптимистично настроена в отношении внутреннего туризма и исполнительный директор компании «ФориТур Приморье» Лариса СТРУК: «Туристы идут к нам хорошо на программы и по Приморью, и по России. Традиционно востребованы поездки на водопады, морские прогулки на яхте-катамарне, 3-дневные туры на Пидан для взрослых, а недавно мы запустили новую программу «Каникулы для родителей», также 3-дневную, рассчитанную на детей и включающую т.н. «мини-Пидан», посиделки у костра, пикники, поиски клада и школу выживания. Помимо Приморья, спросом пользуются туры в Крым, как групповые, так и индивидуальные, рассчитанные на людей с разным уровнем дохода. Цены очень привлекательные. Так, 10-дневный тур, в который включено 2-разовое питание, стоит 39 тысяч рублей, плюс перелет - около 27 тысяч рублей».

Всероссийская сеть «БИЛЕТУР» порадовала основательным подходом к привлечению в край и регион въездного потока из-за рубежа, предлагая иностранным туристам десятки хорошо проработанных и очень грамотно презентованных маршрутов по Владивостоку и Приморью, а также Хабаровску, Сахалину, Камчатке. «Сегодня мы активно нацелены на китайский рынок, не только приграничный, но и южные территории, включая Гонконг, - говорит коммерческий директор компании Татьяна СОЛОДОВНИКОВА. - И это будут не шоп-туристы, а те, кто всерьез интересуется культурой, искусством, военно-историческим и промышленным туризмом. Наши китайские партнеры уже побывали в Приморье, выбрали гостиницы, точки общественного питания. Со временем планируем также прицельно выйти и на другие иностранные рынки».

Помимо собственно презентации туристических направлений форум включал обширную деловую программу (о ней, в т.ч. о конференции «Как сделать продукт VISIT PRIMORYE», собравшей международных экспертов и лучшие мировые практики, - в следующем номере «ЗР»). Но жителям и гостям Владивостока наверняка больше запомнилась богатая развлекательная программа форума, включающая в т.ч. морской бал на паруснике «Надежда» и День путешественника на острове Русском.

Что же касается того, выполнил ли первый Тихоокеанский туристский форум поставленные перед ним задачи, стал ли полноценной коммуникационной площадкой, помог ли участникам, гостям и хозяевам услышать и понять друг друга, узнаем позже, глядя на статистику по въездному потоку за 2015 год и на количество заявок на участие в юбилейной, 20-й, выставке PITE. Пока же со стороны гостей, участвующих в мероприятии, звучало немало претензий в адрес соорганизаторов форума, начиная с проблем с парковкой и выгрузкой экспозиционных материалов и заканчивая слабым сервисом и недостатком внимания. Как тактично высказался один из иностранных экспонентов: «На PITE мы выставляемся не так легко, как в Москве и других странах, но пока продолжаем приезжать по причине искреннего интереса к вашему рынку».

Ключевое слово - «пока». Хочется верить, что к следующей, юбилейной, выставке PITE ситуация изменится к лучшему.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.