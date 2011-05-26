Корпоративные ценности формируют имидж работодателя

Корпоративная культура – уже не новое понятие в обиходе «строителей» современного бизнеса. Многие собственники компаний вполне резонно заявляют, что рассматривают корпоративную культуру как одно из мощнейших средств формирования конкурентоспособности на рынке и привлечения в компанию лучших сотрудников.

О целенаправленном формировании в организации корпоративной культуры задумываются все больше руководителей. Во многом это обусловлено поиском путей повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, в том числе и персонала.

«Еще несколько лет назад почти никто не знал столь распространенного сейчас словосочетания «корпоративная культура», хотя это и не значит, что раньше ее не существовало, – считает консультант по правовым вопросам Алексей ДУДИН. – Вне зависимости от наличия специальных терминов или подразделений организации, которые призваны ее формировать, корпоративная культура в той или иной форме существует практически в любой компании. С той лишь разницей, что где-то она возникает, формируется и развивается стихийно, а где-то осознанно и целенаправленно. В одних случаях это почти философская система, создаваемая годами, а в других – листок на стене, рекомендующий курить в отведенных для этого местах. Разумеется, искомый эффект, то есть повышение эффективности труда, лояльности сотрудников к компании может дать только целенаправленно созданная корпоративная культура, причем учитывающая особенности и потребности конкретной компании».

В целом корпоративную культуру можно определить как систему норм поведения и ценностей, которые обеспечивают эффективное достижение целей организации, а также поднимают авторитет фирмы, увеличивая ее привлекательность для сотрудников, партнеров по бизнесу и инвесторов. Кроме этого, по словам Ксении НЕСТЕРЕНКО, руководителя направления продаж компании HeadHunter во Владивостоке, как правило, к осознанию сложившейся культуры и началу управления ею менеджмент компании подталкивает понимание того, что заработная плата – это не единственный фактор, ради которого работают сотрудники. Однако при этом корпоративная культура – это не такое явление, которое можно «насадить сверху» и создать по приказу.

«Начинает формироваться корпоративная культура, как правило, на стадии, когда компания еще небольшая и похожа на семью, – продолжает Ксения Нестеренко. – Именно поэтому можно сказать, что каждый сотрудник, который работает в такой период в компании, вносит свою лепту в то, как складывается корпоративная культура – какие обычаи, праздники, правила приживутся в компании. Но у руководителей, безусловно, особая роль – именно на их поступки и ценности ориентируются все остальные сотрудники». Алексей Дудин также считает, что для создания и внедрения корпоративной культуры нужно непосредственное участие топ-менеджмента и команды ключевых специалистов компании. Но при этом отмечает важный момент: компании, внедряющие корпоративную культуру только силами менеджмента, без учета мнения основной массы работников обязательно столкнутся с противодействием «низов».

«То, какая корпоративная культура в компании, определяют все сотрудники, осознанно или неосознанно, – резюмирует высказывания коллег Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ЗАО «ДельтаЛизинг». – Очень велика роль первого лица – многое зависит от его поведения, способности транслировать ценности, создать команду единомышленников, несущих его ценности дальше. Но это ни в коем случае не влияние через формальные источники власти. Приказом сверху создать или изменить корпоративную культуру не получится. Я придерживаюсь мнения, что нельзя корпоративную культуру строить, можно только подталкивать ее в нужном направлении. Мне повезло, я пришла работать в компанию, полностью отвечающую моим внутренним ценностям, и мне не хотелось ничего кардинально менять. Поэтому работа HR-службы была направлена исключительно на сохранение и развитие существующих ценностей».

Несмотря на то, что корпоративная культура растет вместе с компанией, нельзя сказать, что однажды созданный свод правил остается неизменным всегда. «Корпоративную культуру в первую очередь формируют носители, поэтому уход «идеологически правильных» сотрудников, приход людей с отличающимися ценностями ведет к изменению культуры, – считает Анна Красноярова. – К изменениям в корпоративной культуре, безусловно, ведет и смена руководства, акционера и т.д.».

О том, что корпоративная культура – это живой организм, в котором изменения происходят практически постоянно, свидетельствует и опыт компаний с разветвленной филиальной сетью. Общие принципы и правила поведения в компании, как правило, транслируются сверху. Однако на местах у сотрудников есть определенная свобода.

«В банке мы уделяем большое внимание развитию корпоративной культуры, – делится опытом начальник отдела по работе с персоналом ВТБ24 в Дальневосточном федеральном округе Татьяна ФЕДУЛОВА. – Ведь корпоративная культура – это признаваемые правила поведения и управления в компании. У нас есть такое понятие, как качество клиентского сервиса, которое оценивают наши клиенты. И есть понятие внутреннего сервиса – его оценивают сами коллеги. Так мы поддерживаем в специалистах клиентоориентированность не только по отношению к внешним клиентам банка, но и к внутренним клиентам – сотрудникам других подразделений.

Отличный инструмент для того, чтобы корпоративная культура распространялась на филиалы интернет-портала, где публикуются интересные новости подразделений банка со всей страны. Сотрудники из разных регионов узнают о том, что происходит в банке, делятся с коллегами результатами своей работы, лучшими практиками и успешными проектами. Важный элемент корпоративной культуры – программы обучения и карьерного роста. Мы регулярно проводим тренинги и семинары, повышаем уровень знаний наших специалистов. Также мотивируют на новые достижения корпоративные соревнования, их участниками тоже могут стать сотрудники всех филиалов и региональных офисов банка. Однако при этом корпоративная культура не является чем-то единожды установленным, и инициатива и внедрение новых элементов корпоративной культуры на местах приветствуются. Например, филиалы могут издавать региональную корпоративную газету, на ее страницах рассказывать о сотрудниках своего региона. В Хабаровске мы организовали собственный интернет-портал, где выкладываем информацию о новых вакансиях, интересные книги, фотографии корпоративных праздников. Возможность проявить индивидуальность и внедрить что-то новое есть и во время проведения корпоративных мероприятий. Здесь приветствуются творческие решения и оригинальный подход. Формат корпоративных праздников может быть разным, но они всегда имеют общую цель – объединение коллектива».

Но объединение коллектива – это не единственная цель, которую преследует создание в компании корпоративной культуры. Грамотно внедренная корпоративная культура позволяет улучшить процесс внутренней коммуникации, обеспечивает лояльность сотрудников, помогает поддерживать командный дух коллектива, позволяет привлекать в компанию лучших сотрудников. То есть в значительной мере влияет на имидж работодателя.

«Корпоративная культура – это особая «химия», атмосфера компании, – говорит Ксения Нестеренко. – Это то, что отличает ее от других потенциальных работодателей в глазах как потенциальных, так и существующих сотрудников. Это возможности, которые работодатель дает сотрудникам помимо просто денег. И, несомненно, это влияет на то, как компанию воспринимают во внешней среде. Если про компанию известно, что у сотрудников большая вероятность сделать карьеру внутри компании и что компания много обучает, то к такому работодателю придут те сотрудники, которым интересно учиться, развиваться, которые нацелены на карьеру. Еще одна распространенная схема – это создание «семейной» атмосферы, в которой ценится и замечается вклад каждого сотрудника. В компании обращаются друг к другу по именам, вне зависимости от должности, и, как правило, в таких компаниях очень открытые коммуникации: любой сотрудник может пообщаться с генеральным директором. Эти и другие детали создают теплую, спокойную атмосферу, в которой сотрудникам комфортно, в которой они не чувствуют себя «винтиками». Результат – стабильность коллектива компании».

«Мы уверены, что корпоративная культура в значительной мере влияет на имидж работодателя, а это значит, что она позволяет привлекать в компанию лучших сотрудников и удерживать их в компании долгие годы, – говорит Татьяна Федулова. – Развитая корпоративная культура является серьезным инструментом в руках руководителя, создает сильные конкурентные преимущества. Взаимоотношения в коллективе видят клиенты, улыбка и хорошее настроение, позитивный настрой сотрудников всегда передается во внешнюю среду. Наверное, самым ярким подтверждением влияния корпоративной культуры на имидж я бы назвала репутацию банка как отличного работодателя. Люди стремятся работать в ВТБ24 и стать частью нашей дружной команды. Это происходит во многом потому, что сотрудники рекомендуют нас и положительно отзываются о работе в банке».

О влиянии корпоративной культуры на имидж компании в целом говорит и опыт ЗАО «ДельтаЛизинг». Сильная и привлекательная корпоративная культура позволяет не только принять на работу лучших сотрудников. Она же вывела компанию на 11-е место во всероссийском рейтинге лучших работодателей России «HR-бренд 2010».