Приморцы выбирают заграницу

Туристический сервис «Связной Трэвел» выяснил, куда предпочитали летать жители Владивостока в 1 квартале 2019 года. Так, с января по март текущего года жители столицы Приморья в 76% случаев предпочитали приобретать авиабилеты в зарубежные направления, в то время как путешествия внутри России составили 24%.

Наиболее популярные города за пределами России - Инчхон, Пусан, Тэгу (все три - Южная Корея), Денпасар (о.Бали), Гонконг (Китай) и Токио (Япония).

«Владивосток - один из немногих городов, совершенно выбивающихся из общероссийской тенденции. Россияне, как правило, в 3 случаях из 4 предпочитают летать в пределах страны, во Владивостоке - наоборот: 3 путешествия из 4 - заграничные. Во многом это обусловлено географической спецификой и напрямую связанным с ней ценообразованием. Так, средний чек на перелет из Владивостока в южно-корейский Пусан составляет 11 тысяч рублей, в Москву - примерно 39 тысяч рублей», - подчеркивает директор «Связной трэвел» Андрей ОСИНЦЕВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.