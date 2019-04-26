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Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад

26 Апреля 2019, 10:45 | Приморье

Новый микрорайон Владивостока решили разбить на четыре района

В новом микрорайоне Владивостока «Зеленый угол», по предварительным расчетам, будут проживать минимум 29,8 тыс. человек, а, возможно, и около 45 тыс. Предполагается, что для них будет построено новое жилье, в основном высотное, общей площадью около 1,073 млн квадратных метров. 

Администрация Владивостока в начале апреля утвердила для этого нового микрорайона проект планировки территории и проект межевания, его общая территория, составляющая около 149 гектаров, была разбита на несколько районов. Она уже сейчас осваивается несколькими застройщиками. Более половины территории – 86 га – пришлось на район «Новый город», примерно одинаковы «Центральный», площадью 23,5 и «Южный» - 23,1 га и меньше других - «Северный» - 17,1 га.

Пожалуй, «Зеленый угол» станет первым во Владивостоке микрорайоном, где автомобилисты почувствуют настоящий комфорт – для их авто здесь предполагается создать 10 731 парковочное место. Это даже чуть больше, чем по 1 месту на каждую семью, которая здесь будет проживать.

Проектом планировки микрорайона его застройка, до последнего времени имевшая различные территориальные конфликты, получает возможность разрешить их в целях гармоничного развития здесь частного и общего. 


 

На территории микрорайона намечается построить десять муниципальных детских садов (в целом - на 2 365 мест), не считая коммерческих, три школы не менее чем на 1,1 тыс. мест каждая, спортивные комплексы, в том числе один с искусственным ледовым покрытием, краевой медцентр, детскую и взрослую поликлиники, дворец культуры, крупный детский досуговый центр, культовые учреждения – в частности, православный храм, гостиницы, большой торгово-развлекательный центр, магазины, сервисные центры и иные необходимые для создания комфорта городской среды объекты.

Проектировщики и застройщики «Зеленого угла» включают в свои проекты скверы, стадионы, роллердромы, велодорожки, места для занятия скейтбордингом, туристический маршрут по объектам Владивостокской крепости и пр.

Известно, что в ближайшее время строящийся микрорайон, после создания автомобильной развязки, получит прямой выход на объездную дорогу Аэропорт – п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Владивосток, что значительно улучшит его транспортное сообщение с другими районами города. Будут построены и другие дороги, связывающие этот микрорайон с соседними территориями, удобные проезды и тротуары.

К настоящему времени на территории микрорайона «Зеленый угол» компанией ООО «Восточный ЛУЧ» уже осуществлен первый проект комплексной многоэтажной застройки – ЖК «Зеленый угол» (первая очередь). Построены три больших панельных дома. Причем значительная часть квартир этого комплекса реализовывалась в рамках целевой программы «Жилье для российской семьи» по цене всего 35 тысяч рублей за 1 кв. метр. Многие семьи уже заехали в свои квартиры этого комплекса и живут в них, пока что испытывая временные трудности в связи с продолжающимся здесь строительством и неразвитостью инфраструктуры.

В настоящее время здесь осуществляются еще несколько проектов многоэтажного строительства.

Компания «Восточный ЛУЧ» ведет активное строительство второй очереди ЖК "Зеленый угол", состоящей из трех высотных домов, в целом на 600 квартир.

Компания ООО «РКСК» с участием иностранного инвестора осуществляет проект ЖК «Зеленый бульвар», по которому здесь планируется построить четыре 25-этажных дома. Кстати, уже в этом году «РКСК» надеется сдать первый из этих домов.

Малоизвестная компания «ДВ Констракшен» ведет в микрорайоне «Зеленый угол» строительство ЖК «Южный». Этим проектом в районе вблизи ул. Нейбута, 135 намечено построить семь многоэтажных домов – два 25-этажных, два – 18-этажных и три – 14-этажки. При этом их планировка предлагает только 1-2-комнатные квартиры, и цена квадрата здесь несколько выше, чем по другим реализуемым в микрорайоне проектам в основном комфорт-класса.

Проектом планировки микрорайона «Зеленый угол» на его территории также будет вестись и малоэтажная комплексная застройка.

В восточной части микрорайона, вблизи трассы Седанка – Патрокл, будут осуществляться проекты общественного значения.

Стоит отметить, что микрорайон «Зеленый угол» соседствует с зонами промышленно-складской и сервисной деятельности улиц Снеговой и Фадеева, где новоселы смогут найти себе работу, если ее не удастся найти в рамках самозанятости в самом микрорайоне.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  Зеленый угол 



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Комментарии

  • Псевдоним11:07, 29.04.2019#

    Виктор КУДИНОВ пьяный чтоли статью писал?Каким образом он пройдет из строящегося района на Снеговую и Фадеева? По каким дорогам?

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