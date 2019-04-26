У Дом.РФ течет приморская крыша

Комплексное строительство жилья на самых перспективных территориях Владивостока терпит неудачи

Успешная госструктура ДОМ.РФ активно осваивает Приморский край. Но на практике у нее не все получается, как хотелось бы в идеале. Не секрет, что именно ДОМ.РФ курирует развитие такой перспективной территории во Владивостоке, как микрорайон «Патрокл». Увы, но застройка в какой-то степени уже «выходит из под контроля» и грозит стать хаотичной.

Газета «Золотой Рог» уже анализировала итоги строительной деятельности на этой территории города. Выяснилось, что ее освоение на сегодня можно оценивать в 15-20% выполнения комплексного плана развития. Бывший основной застройщик микрорайона «Дальспецстрой» был выдавлен с этой площадки и реорганизован. Его объекты стоят брошенными, теряют степень готовности и разворовываются, а государственные средства, вложенные в них, частично бездарно пропали, поскольку достройка объектов потребует дополнительных средств. Но могут пропасть и окончательно, если их не достраивать и даже снести.

Расстаскивают по частям

По планам развития, к настоящему времени строительство на Патрокле уже должно было завершиться. Однако оно не успело еще даже как следует разгореться. Вместо того, чтобы сохранить какое-то общее управление проектом, госструктура пошла на распродажу территории микрорайона отдельными участками под строительство разным компаниям. То есть, какие-то целевые общие задачи для микрорайона сейчас никем уже не ставятся и не решаются.

Здесь до сих пор не построено ни одного социального объекта, при том, что здесь живут уже сотни семей.

Спрашивается: что это, как не провал многообещавшего проекта. К сожалению, на публикацию газеты «Золотой Рог» о Патрокле в АО ДОМ.РФ промолчали.

Генплан территории, вероятно, требует какой-то коррекции. Известно, что одним из руководящих лиц государства в отношении застройки Патрокла было высказано мнение, которого бывший основной застройщик не мог ослушаться – что строить здесь дома выше 17 этажей не рекомендуется. К настоящему времени первый застройщик-ослушник уже возвел несколько 25-этажных коробок. Но не будет чем-то особо удивительным, если вдруг здесь появится одно или несколько зданий еще выше.

















Заколдованный «Остров»

В конце 2012 года ДОМ.РФ, тогда еще в лице поглощенного им федерального Фонда содействия жилищному строительству, организовал жилищно-строительный

кооператив (ЖСК) «Остров», в который были заманены преподаватели ДВФУ и ученые ДВО РАН. В дальнейшем, когда с «набором» стало туго, в проект удалось завлечь еще и около десятка многодетных семей, польстившихся на быстрое решение своего квартирного вопроса по вполне приемлемой цене квадратного метра. Причем на начальном этапе организации ЖСК человек мог выбрать себе в проекте, рассчитанном более чем на 400 семей, либо индивидуальный дом, либо часть дома в дуплексе, либо квартиру в малоэтажном доме.

Что особенно было успешным в деятельности этого кооператива, так это сбор паевых взносов, которые требовалось вносить особенно опережающими строительство темпами и довольно крупными суммами. Многие пайщики были вынуждены ради светлой идеи своего жилья взять кредиты, влезть в долги к родственникам и знакомым. Однако результат пока удручает. Строительство сначала завязло в «горе от ума», когда методом кооперативной демократии пытались организовать строительство своими силами. Затем, поняв, что силы не те (учить строителей преподаватели могут, а строить – увы), обратились к профессионалам.

Проба на застройщика компании ООО «Генподрядчик» почему-то была признана неудачной. Видимо, пайщиков покоробило, что эта компания на «презентации» опытного дома признала, что построить поселок для ЖСК «Остров» на заявленную цену «квадрата» она не сможет – надо цену повысить. Поиск нового кандидата шел долго и безрезультатно, пока ДОМ.РФ не сосватал на это строительство ИСК ООО «Аркада». Эта компания все-таки смогла убедить кооператоров, что за строительство надо платить дороже – иначе жилья не будет. Пайщики стиснули зубы, и те, что были победнее, вышли из проекта с потерями для себя, а те, что остались, стали терпеть дальше, поскольку еще какой-либо компании, которая взялась бы за это строительство, на горизонте не наблюдалось.

Однако любому терпению приходит предел. И оно у членов ЖСК лопнуло, когда поползли слухи о том, что «король голый», то есть застройщик вот-вот обанкротится. Это при том, что ЖСК внес на строительство огромный аванс, и до сих пор около 600 млн рублей из этого аванса строительной компанией не отработано. Да еще сам ДОМ.РФ два года назад безвозмездно выделил на этот проект 820 млн рублей под строительство дороги и инженерной инфраструктуры поселка.

Пайщики «Острова» ранее уже обращались в самые высокие госинстанции. Теперь они в очередной раз пишут письмо президенту РФ о своей горькой участи. И оно понятно – прошло шесть лет, как были собраны первые крупные взносы, а степень готовности поселка до сих пор оценивается то ли в 30%, то ли в 50%. По факту еще ни одного новоселья до сих пор не произошло, хотя компания к строительству поселка приступила летом 2016 года. Нормативный срок строительства любого из домов, которые попали в проект поселка ЖСК «Остров», не превышает одного года. Общие объемы строительства поселка не являются чрезмерно большими, чтобы организацию работ стоило ориентировать на более длительное время. То есть, затягивание сроков строительства поселка оказалось каким-то несуразным.

Руководство ДОМа.РФ относительно недавно заявляло, что эта структура достроит поселок ЖСК «Остров», и сделано это будет очень быстро. Однако, судя по реакции рассерженных пайщиков, это заявление пока что осталось на уровне декларации.





Туман над Солнечной долиной

Обманутые при содействии АО ДОМ.РФ пайщики-кооператоры от вуза и науки имеют товарищей в среде обманутых дольщиков. Еще ранее, чем начинался проект поселка на острове Русский, в Приморье громко было заявлено о начале строительства большого жилого района Владивостока «Солнечная долина».

Первый памятный камень в честь его строительства был открыт 1 июля 2012 года. Покров с него на торжественном акте начала строительства срывали тогда еще первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, заместитель руководителя федерального Фонда РЖС (правопреемник ДОМ.РФ) Денис ФИЛИППОВ и руководитель компании-застройщика ООО «ДАЛТА-Восток-1» Олег ДРОЗДОВ.

Предполагалось, что уже в следующем году в этом новом жилом районе города по планам строительства первой очереди будут сданы первые 50 тыс. кв. метров нового жилья. А на длительную перспективу предполагалось, что уже к настоящему времени на территории Солнечной долины площадью в 400 гектаров должен быть введен жилищный фонд порядка 600 тыс. квадратных метров, из которых 540 тыс. – эконом-класса. По сути, должен был появиться еще один такой же большой район города, как поселок Трудовое.

Однако бразды управления этим строительство тоже неожиданно были утеряны после банкротства компании-застройщика. Те же застройщики, которые попытались перехватить эстафету этой большой стройки, больших успехов не достигли. Территория, которая к сегодняшнему дню могла бы уже быть застроенной, остается пустынной. Строительство еле теплится или же прекращено.

Особенно неудачным оказалась попытка реализовать свой проект строительства квартала панельных домов эконом-класса артемовской компанией «Стройинвест», которая вынуждена была остановить строительство четырех многоэтажных зданий на этапах котлована и монтажа первых этажей. Уже пару лет картина на этой строительной площадки практически не менялась. Люди, откликнувшиеся на рекламу очень дешевого жилья, оказались у разбитого корыта и пополнили ряды обманутых дольщиков Приморья.

Губернатор Олег КОЖЕМЯКО пытается рассеять туман обмана Солнечной долины, распорядившись компенсировать ущерб дольщикам от этого строительства из краевого бюджета в размере 400 млн рублей. Вероятно, люди как-то смогут воспользоваться компенсациями при покупке какого-то другого жилья.

Что же касается перспектив строительства всего жилого района «Солнечная долина», то они остаются сейчас неопределенными. Сам проект, вероятно, уже морально устарел и нуждается в коррекции.

Приложившая к этому проекту руки и мозги федеральная структура сегодня «умывает руки» тем, что распродает территорию «Солнечной долины» по частям. В настоящее время ДОМ.РФ к аукциону готовит очередной ее участок под мало-

этажное строительство, площадью немногим более двух га.

Такие вот разочаровывающие итоги ниспосланного краю кураторства жилищного строительства могущественной по полномочиям, но скромной по результатам госструктурой. Доделывать все это придется тем, кто живет и платит налоги в Приморье.

На фото: Так выглядит «стройка» в Солнечной долине последние два года.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.