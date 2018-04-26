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Энергетики вышли из зоны убыточности

26 Апреля 2018, 15:02 | Приморье

Несмотря на рост себестоимости и дебиторки

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») первый квартал 2018 года закончило с чистой прибылью по РСБУ в размере 750,154 млн рублей, что на 46% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом выручка выросла на 9,2% - до 25,636 млрд рублей.

Дебиторская задолженность выросла с 10 млрд 134,023 млн рублей до 10 млрд 447,336 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ДЭК в 2017 году получила чистый убыток по РСБУ в размере 3,719 млрд рублей против 609,873 млн рублей чистой прибыли в 2016 году.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером энергокомпании является ПАО «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через «РАО ЭС Востока»). Компании AIM Capital SE, аффилированной с Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО, бенефициаром СУЭК, принадлежат 34,08%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: ДЭК  СУЭК  прибыль  дебиторка 



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