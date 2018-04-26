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Малый бизнес Приморья игнорирует защиту своей интеллектуальной собственности

26 Апреля 2018, 14:10 | Приморье

Только регистрации товарных знаков не хватает для всесторонней защиты интересов предпринимателей

 

26 апреля весь мир отмечает День Интеллектуальной Собственности. В связи с этим событием, корреспондент газеты "Золотой Рог" пообщался с руководителем Владивостокского подразделения юридической фирмы «Городисский и Партнёры» Николаем ПТИЦЫНЫМ. Он помог разобраться в понятии «интеллектуальная собственность», в важности регистрации товарных знаков и проблемах развития инноваций на Дальнем Востоке.

- Каждый предприниматель пытается выделить свой продукт, а товарный знак - одно из основных средств индивидуализации товаров, работ, услуг, с помощью которых бизнесмены могут привлечь к себе клиента, - говорит Николай ПТИЦЫН. - Назначение товарного знака заключается в том, чтобы дать потребителю информацию о том, что продукт уникальный, выделяется из общей массы, и человек запоминает его, ассоциируя с конкретным товаром и его производителем. 

Товарный знак в Приморском крае – один из наиболее востребованных объектов интеллектуальной собственности, но регистрации товарных знаков не хватает для всесторонней защиты интересов предпринимателей. Некоторые недобросовестные производители пользуются узнаваемостью и разрекламированностью известных брендов, пытаясь подделывать свой товар под них, а иногда и регистрируя сходные товарные знаки.

Именно поэтому так важно зарегистрировать свой товарный знак, ведь это позволяет решить ряд вопросов. Во-первых, вопрос индивидуализации, то есть выделение определённого товара из общей массы однородных товаров. Во-вторых, вопрос защиты этой индивидуализации, так как борьба с нарушителями возможна благодаря той самой монополии на товарный знак, которая обеспечена и гарантирована государством.

Власти РФ серьезно относятся к незаконному использованию товарных знаков и закрепляют за допущенные правонарушения сразу три вида ответственности в зависимости от тяжести деяния: уголовную (ст. 180 УК РФ), административную (ст. 14.10 КоАП) и гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ).

- В Приморский край, - продолжает Николай ПТИЦЫН, - ежедневно поступает большой объем контрафактной продукции. Таможенные органы довольно активно борются с его импортом, но и нарушители не стоят на месте.

- Наш регион взаимодействует с китайскими предпринимателями. Всем известно, что Китай является довольно активным производителем товаров оригинальных и нет, и естественно, что вопросы борьбы с контрафактом довольно часто возникают у нашего подразделения. Главная задача нашей компании, наряду с таможенными и судебными органами, не допустить эти товары в оборот, - подчеркивает специалист.

На данный момент сфера интеллектуальной собственности активно развивается во всём мире, в том числе и в России. Но, по данным Росстата и Роспатента, инновационная активность Дальневосточных регионов пока сильно отстает даже от центральной части России.

Николай ПТИЦЫН считает, что это связано с невысоким уровнем информированности органов власти и бизнес-сообщества. «Их представители, особенно это касается малого и среднего бизнеса, не уделяют должного внимания и не до конца оценивают все риски, которые могут возникнуть из-за того, что они игнорируют защиту своей интеллектуальной собственности и регистрацию товарных знаков в том числе. Довольно часто возникают споры, связанные с незаконным использованием чужих товарных знаков», - подчеркнул он. 

«Инновационную сферу на Дальнем Востоке необходимо развивать!» - говорит руководитель Владивостокского подразделения ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнёры». - 30 января 2008 года были сделаны первые шаги на пути к этому – принят краевой закон «Об инновационной деятельности на территории Приморского края». Он предполагал формирование Координационного совета по вопросам научно-технической и инновационной политики при Губернаторе Приморского края, а также разработку и утверждение Стратегии инновационного развития края.

«К 2018 году активных действий по реализации закона принято не было, а развиваться Дальнему Востоку нужно. Поэтому я считаю, необходимо возобновить работу в данном направлении: сформировать координационный совет и разработать Стратегию инновационного развития, с привлечением экспертов в этой области, представителей науки и бизнеса. У Приморского края очень выгодное географическое положение. Мы находимся в окружении стран с высоким уровнем технологического развития. Владивосток, как один из крупнейших городов Дальнего Востока, мог бы быть площадкой для обмена знаниями и умениями, трансфера технологий между российскими и зарубежными институтами и корпорациями, но этого, к сожалению, пока не происходит. Полагаю, мы можем надеяться, что недавно произошедшее обновление в Администрации края придаст позитивную динамику для инновационного развития региона». 

Досье «Золотого Рога»: Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, интеллектуальная собственность - это результат научной, исследовательской и творческой деятельности, которому законодатель предоставляет правовую охрану и защиту. Итогом такой деятельности может явиться создание множества различных идей, открытий, способов и произведений, но далеко не все из них подлежат правовой охране и признаются охраняемой интеллектуальной собственностью. Закон, а именно статья 1225 Гражданского кодекса РФ, перечисляет 16 видов охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в том числе такие средства индивидуализации, как товарные знаки.

Дарья МАСЬКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: закон  малый бизнес  интеллектуальная собственность 



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