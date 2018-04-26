Избушка без ножек

Получить лес для строительства деревянного дома от государства практически невозможно

В Приморском крае, как ожидается, будут созданы новые населенные пункты на «дальневосточных» гектарах. Ровно год назад появилась информация со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала о том, что из 45 мест потенциальных дальневосточных селений 25 находятся в Приморском крае. Пока не сообщалось, когда конкретно они возникнут, но известно, что этим будущим населенным пунктам обещана вся необходимая инфраструктура. В то же время в Приморском крае порядка 23% населения проживают в сельской местности, где в основном имеется инфраструктура. Но из этих мест долгие годы идет непрерывный отток населения, который привел к упадку не один десяток сел.

Впрочем, даже в тех селах, которые пока еще держатся на плаву, тоже не все выглядит благополучно – в основном в сельской местности высокий уровень безработицы, жилищный фонд в значительной степени одряхлевший, а всевозможные услуги, в том числе медицинские, как правило, оставляют желать лучшего. В итоге за десять лет доля заброшенных домов в Приморском крае, по данным статистики, выросла с 2,5% до 9%. Люди покидали свои дома, не найдя на них покупателя.

Сдерживающий фактор

В то же время в крае уже 12 лет действует государственная программа, целью которой является развитие сельских территорий и улучшение жизни на селе. Собственно, она так и называлась в рамках действующей программы развития сельского хозяйства – «Устойчивое развитие сельских территорий». Основной мерой ее реализации стало субсидирование строительства жилья в сельской местности.

Стоит отметить, что размер субсидии, определенный программой для тех, кто желает улучшить жилье, в общем не маленький, он составляет 70% от затрат на его строительство или покупку. В отдельных муниципалитетах субсидия еще больше за счет местных бюджетов, например, ханкайский районный бюджет добавляет к этим процентам свои 2. Участнику программы в таком случае остается внести только 28% от общей стоимости нового жилья. Но, несмотря на такую финансовую поддержку, очередей больших из желающих обзавестись улучшенным жильем на этих условиях на сельских территориях практически нет.

Конечно, программа не рассчитана на любого жителя в сельской местности. По ее условиям претендент на субсидию должен быть признан нуждающимся в улучшении жилья и работать либо в сфере АПК, либо в социальной сфере. Впрочем, под эти условия в селах подходят обычно немало семей, поэтому едва ли такой отбор претендентов можно считать серьезным ограничением. Все-таки главным сдерживающим фактором является другое требование – участник программы должен подтвердить наличие у него требуемых денег, к которым эта субсидия будет добавлена.

В общем, существенного влияния на развитие сельской местности эта программа не оказала. За 12 лет жилье построили или приобрели на вторичном рынке менее 2 тыс. человек в крае, при том, что сельское население составляет порядка 440 тыс. человек. В разные годы в ней участвовали от 58 до 197 человек. Согласно информации, размещенной на сайте департамента сельского хозяйства, за период с 2006 года по 2014 год общее количество участников составило 1022 человека. И это на весь край.

Урезанная программа

Стоит отметить, что в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий, разработанной, кстати, Минсельхозом РФ, а заказчиком выступило помимо Минсельхоза еще и Минкульт РФ, предусмотрен целый комплекс мер. Жилье – это только один из ее пунктов, хоть и, возможно, самый главный. Но все же важнейшими целевыми индикаторами, помимо сокращения числа нуждающихся в улучшении жилья, есть и такие, как, например, ввод в действие общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, увеличение уровня газификации жилых домов, обеспеченности сельского населения питьевой водой, и даже реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Наверное, в случае реализации этой программы в полном объеме, страна получила бы совсем другую сельскую местность. Но в муниципалитетах края не смогли назвать примера реализации по этой программе какого-то иного пункта кроме улучшения жилья. А теперь сама эта программа развития села, став с 2018 года «подпрограммой», получила, по мнению экспертов, своего рода понижение в статусе на фоне повышения до уровня приоритета экспортного направления. Конечно, в крае действует не только программа развития сельских территорий, основанная на федеральной программе, разработанной Минсельхозом. Есть, вероятно, и различные другие программы, рассчитанные, в том числе, и на сельскую местность. Но количество брошенных домов в этой самой местности все равно только растет, а значит принципиально ситуация с качеством жизни там не меняется.

Недоступная льгота

На этом фоне и прозвучало в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре заявление о создании новых населенных пунктов и обеспечении их инфраструктурой. Пока не очень ясно, где эти населенные пункты возникнут, к каким административным образованиям будут привязаны, но специальные меры поддержки тем, кто будет строить жилье, обещаны были. Как сообщалось ранее, в Приморье около 40% получателей дальневосточных гектаров планируют строить дом. И они могут воспользоваться квотой на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства – до 100 кубов древесины.

Собственно, получить лес для строительства деревянного дома от государства имеет право каждый гражданин РФ. Такая возможность прописана в Лесном кодексе. Бесплатно этот лес предоставляется только коренным народам Севера и Дальнего Востока. Но по факту воспользоваться этой льготой почти невозможно жителям края. «Эта норма у нас в Приморском крае не реализуется», - признают специалисты в неофициальном ответе на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог».

- Я еще в 2014 году под строительство дома брал участок 35 соток, - говорит житель Михайловского района, фермер Сергей СЕВАРАКША, - обращался в Уссурийский лесхоз с просьбой выделить мне древесину на корню в соответствии с законом, чтобы я мог заготовить лес для постройки дома. Но в лесничестве мне отказали, потому что леса для таких целей у них нет. По словам лесничего, уже много лет лесоустроительные работы не велись, и лес весь выпилили. Моя попытка получить лес по квоте закончилась ничем. И я строил дом, полностью оплачивая стоимость строительного материала. Сейчас я получил под строительство два «дальневосточных гектара», на которых планирую строить дом для сына и склады для хранения зерна. Я не вижу смысла обращаться в лесничество повторно.

На этом фоне в крае возникают всевозможные слухи о том, что происходит на «дальневосточных гектарах», и как эти участки используют некоторые получатели. На правах анонимного источника Деловой газете «Золотой Рог» рассказали о том, как в Партизанском районе получатели гектара вырубили весь лес на своем участке. На том и закончили все работы. Теперь осталось дождаться, когда в определенный законом срок государство изымет участок как не использованный по назначению. В администрации Партизанского района эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли. Ведь, как объяснили местные специалисты, они пока еще не осуществляют контроль за тем, что происходит на «дальневосточных гектарах».

«Это будет только через три года, когда получатели гектара будут подавать декларацию об освоении земельных участков. Так как нет пока критериев освоения участка, то и говорить об этом рано. Для того, чтобы вырубить лес, нужно определить вид разрешенного использования, потому что без этого никакое поселение разрешение на рубку не даст. Но из всех выданных в Партизанском муниципальном районе участков разрешенный вид использования определен у совсем немногих. Очень мало кто решил, что с ним делать, поэтому все данные о том, какой вид использования наиболее популярен у нас, совершенно относительны» - прокомментировали в Партизанском районе.

Фото из архива.