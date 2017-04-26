Квартира в два клика!

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Новая технология продаж квартир на рынке нового жилья экономит время покупателей
Компания-застройщик ООО Инвестиционная компания «Восточные ворота» одна из первых строительных компаний в Приморском крае, которая уже запустила электронную регистрацию договоров долевого участия совместно с партнером ПАО «Сбербанк».
Еще совсем недавно, процедура подачи документов на регистрацию требовала личного присутствия всех участников сделки в Многофункциональном центре (МФЦ) или офисе Росреестра. Ожидание регистрации обычно занимало порядка двух-трех недель с момента подписания договора.
Современный подход к регистрации договоров долевого участия в Росреестре, стал гораздо проще, благодаря разработке ПАО «Сбербанк», которая позволяет оформить все документы и подать их в электронном виде на регистрацию в офисе у застройщика в течение 15 минут, без личного присутствия в Многофункциональном центре или Росреестре. И уже через пять-семь дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на свою электронную почту.
- С помощью сервиса Сбербанка электронный формат регистрации договора долевого участия позволяет покупателям недвижимости сэкономить личное время, а застройщикам – контролировать ход регистрации в режиме онлайн, — отметила Наталья ШЕСТАК, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО «Сбербанк». – Для тех, кто решит воспользоваться электронной регистрацией в офисе компании-застройщика, Сбербанк дополнительно снижает процентные ставки по ипотеке на первичном рынке».
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, в ООО ИК «Восточные ворота» дают несколько советов будущим собственникам квартир приобретаемых у застройщика.
Для начала необходимо обратиться в офис компании застройщика или получить консультацию по телефону 8 (423) 230-26-15. Забронировать понравившуюся квартиру и получить у специалиста отдела продаж ОО ИК «Восточные ворота» контакт персонального менеджера по ипотечному кредитованию ПАО «Сбербанк».
Далее процесс оформления всех документов берет на себя застройщик.
Будущий собственник получает такие «бонусы» как:
- экономия на оплате госпошлины;
- отсутствие необходимости оформлять доверенность на регистрацию договоров долевого участия;
- пониженная ставка 10,4% для тех, кто берет кредит на квартиру в новостройке в ПАО «Сбербанк»;
- договор будет регистрироваться всего 5-7 дней!
Если вы не состоите в браке, являясь единственным будущим собственником, и приобретаете квартиру в новостройке в ипотеку, вам необходимо будет совершить всего два действия: посетить офис застройщика ООО ИК «Восточные ворота» для выбора квартиры и банк для оформления сделки.
Подводя итог, можно сказать, что новая система электронной регистрации договоров – это удобный инструмент ускорения оформления документов, который в скором времени должен стать повсеместным и значительно облегчить процесс покупки квартиры. Реклама.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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