Тут вам не Геленджик!

Рынок аренды загородных домов в Приморье расти не будет, пока этот бизнес не превратится из сезонного в круглогодичный

В силу своего прибрежного расположения Владивосток – довольно привлекательный город для ведения здесь бизнеса по сдаче в аренду загородных домов. Однако, по словам экспертов, эта ниша в столице Приморья, как и во всем крае, до сих пор малоразвита. Кроме того, она носит сезонный характер: спрос на загородные дома во Владивостоке вырастает к лету, в то время как в других приморских городах мира спрос на домики у моря активен и зимой: туристы приезжают даже в Абхазию, чтобы полюбоваться на суровое море, кутаясь в пледы и попивая глинтвейн. А уж в приморских городках Европы зимний морской туризм – обычное дело.

Впрочем, как отмечают эксперты, во Владивостоке и домиков «у моря» как таковых почти нет.

- Не стоит торопиться с выводами: Владивосток хотя и морской город, но тем не менее загородных домов на побережье у нас немного, - рассказал директор «Городского риелторского центра» Сергей КОСИКОВ. - Так сложилось в силу того, что к этим зонам часто нет подъездов, то есть дорог. Загородная недвижимость в Приморье и Владивостоке есть, и она сдается в аренду, и риелторы охотно работают с такими предложениями. Однако чаще всего эта недвижимость не располагается в прибрежной зоне.

Желающие смогут снять в Приморье домик даже зимой. Скорее всего, он будет находиться в лесу, неподалеку от лыжной базы. Море зимой в нашем крае почему-то игнорируется.

- Средняя месячная стоимость аренды загородного коттеджа во Владивостоке и Приморье – от 80 до 120 тыс. рублей, - добавил Косиков. – Предложения очень сильно разнятся по степени качества: за те же деньги вам могут предложить как домик со всеми коммуникациями и даже небольшим бассейном, так и совершенно не обустроенный коттедж. Спросом пользуются дома среднего качества и среднего ценового сегмента. Одно из обязательных условий – располагающий к отдыху участок рядом с домом.

Как отмечает Сергей Косиков, вопреки ожиданиям загородные дома чаще арендуют в деловых, а не в туристических целях.

- Они – альтернатива гостинице. Дешевле, чаще экологичнее, - добавил Косиков. – К тому же, особенно в летний сезон, большинство гостиничных номеров забронированы далеко вперед. Потому люди арендуют коттеджи, приезжая во Владивосток в командировки. Это разные люди: от разнорабочих групп до крупных бизнесменов.

Строить дом специально под цель сдавать его в аренду – не лучшее решение, считает эксперт.

- Такие объекты окупаются очень долго, гораздо дольше, чем обыкновенная квартира в городе, - добавил Косиков. – Если квартира в среднем окупается за срок около 10 лет, то дом – вдвое дольше. Почему? Как раз-таки в силу сезонности такого бизнеса. К тому же Владивосток не курортный город, не Геленджик, где можно понастроить «сарайчиков» подешевле, и они охотно разойдутся в летний сезон. Во Владивостоке другая аудитория, другие цены, другие запросы. Кто чаще всего сдает загородную недвижимость в аренду? Это все-таки частники, хотя встречаются и туристические компании, и базы отдыха. Но это уже совсем другое дело.

Нет дорог – нет домов

Как прогнозирует Сергей Косиков, рынок аренды загородных домов в Приморье расти не будет, пока этот бизнес не превратится из сезонного в круглогодичный. Пока что для этого, по мнению эксперта, не так уж много предпосылок. Однако директор РА «Тунесс» Оганес БАБАДЖАНЯН считает по-другому.

«В крае действительно не развита соответствующая инфраструктура, действительно не так много предложений по домикам именно у моря, - заметил Бабаджанян. – Но если верить статистике, то из года в год спрос на аренду подобных участков растет: в нашей компании мы отмечаем каждый год прирост в 5-10%. Однако пока что вслед за спросом не так уж активно растет предложение. Тем не менее именно спрос рождает предложение, а значит, при составлении прогноза я бы отметил: рынок аренды загородных домов будет расти. Будет развиваться инфраструктура, будут строиться и домики у моря. Это выгодно всем – и властям, и собственникам, и риелторам. Мы все это прекрасно понимаем.

Я также не согласен с тем, что загородный дом окупается намного дольше квартиры. Чтобы не попасть впросак со строительством такого объекта, необходимо хорошо просчитать его экономику: то есть посмотреть средние рыночные цены по аренде такой недвижимости, ознакомиться с качественной составляющей предложений, а потом уже, исходя из такого анализа и собственных возможностей, строить объект.

Как отметил Оганес Бабаджанян, роскошные загородные особняки на рынке аренды не пользуются спросом: таких объектов сдается очень мало. По словам генерального директора СК ООО «Аврора-Строй» Андрея ИЩЕНКО, элитные особняки во Владивостоке строятся по индивидуальным заказам и не нацелены на дальнейшую сдачу в аренду. Тем не менее на рынке аренды недвижимости Владивостока вполне можно найти загородные дома бизнес-класса. Хотя эксперты говорят, что уже в апреле лист предложений по аренде загородной недвижимости начинает оживляться, на сегодняшний день, по данным портала FarPost, на все Приморье насчитывается всего 217 активных предложений по аренде загородной недвижимости.

Так, самое дорогое предложение бизнес-класса – двухэтажный коттедж в районе старого аэродрома Владивостока – обойдется арендатору в 250 тыс. рублей в месяц. В доме при этом есть все: живописный участок, баня, беседка, бассейн и даже личная библиотека.

Если постараться, то можно найти в Приморье и приличный домик у моря: за 7 тыс. рублей в сутки такой можно арендовать в районе бухты Тихая во Владивостоке. Правда, арендатору достанется только часть дома. В другой, увы, живет хозяин.

А в Хорольском районе Приморья (пгт Ярославский) снять дом с участком на очень длительный срок можно и вовсе на безвозмездной основе. Правда, за это придется следить за хозяйством, урожаем, топить печь и красить дом. К тому же, если вы не работящая женщина пенсионного возраста, дом с двумя комнатами, кухней, большой солнечной верандой, банькой, спутниковым ТВ, мебелью и вообще со всеми удобствами вам вряд ли сдадут.

- Найти подходящее для отдыха предложение в Приморье очень сложно, - добавил Оганес Бабаджанян. – Предложения либо слишком дорогие, либо не очень качественные. Я и сам столкнулся с такой проблемой: хотели арендовать приличный домик с друзьями, чтобы провести время в уютной атмосфере, – не нашли. Снимать бизнес-коттедж за бешеные деньги хотелось не очень, и в то же время не очень хотелось снимать и дешевенький коттедж, где обычно проводятся свадьбы, отмечаются выпускные и прочие массовые гуляния. Мало среднеценовых предложений для семейного отдыха, для отдыха в теплой компании.

Море круглый год

По словам президента ДВ-ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, месторасположение Владивостока располагает к тому, чтобы туристический морской сезон стал для города круглогодичным.

- Это то, к чему мы должны стремиться, - добавил Роман Иванищев. – Мы – это бизнес, собственники, власть. У нас есть море, а море – это огромные возможности для привлечения ресурсов с туризма в регион. Почему для нас отдых на море ассоциируется только с летним временем года, в то время как даже в приморских городах Европы, где не очень тепло круглый год, на море все равно приезжают отдыхать туристы? Здесь все действительно упирается в инфраструктуру и недостаточную самооценку туристической отрасли региона. Важна также подача, самопрезентация региона.

Как отмечает серфер и инструктор по серфингу Николай Ежов, море нашего края уже сегодня привлекает к себе серферов со всего мира, однако им действительно сложно подобрать себе «домик у моря».

- В Приморье уникальный рельеф, уникальный ветер – это идеальный край для зимнего серфинга, - отметил Ежов. – Хотя в мире, по сравнению с любителями летнего серфинга, не так уж много зимних серферов, они все же из года в год осенью и зимой приезжают во Владивосток, славящийся своими волнами. Я нередко выступаю для них в качестве проводника по самым привлекательным пляжам. Жилье для таких людей, конечно же, не главное. Они особенно не заботятся о размещении, но всегда хотят, чтобы «чем ближе к морю, тем лучше». Чаще всего они и живут в таких вот экономичных домиках у моря. К сожалению, во Владивостоке таких предложений очень и очень мало, особенно зимой. Потому прошлой зимой, например, я вынужден был разочаровать серферов из Норвегии и поселить их сначала в обычной гостинице в центре города, а затем и вовсе у себя дома.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.