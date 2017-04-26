Удобная ипотека

Специализированный банковский кредит можно оформить не только на покупку квартиры, но и на постройку дома или даже гаража

Территориально удаленные сделки и ипотечные кредиты с многочисленными опциями сегодня стали общепринятым трендом. Рынок кредитования ипотечных заемщиков набирает темп. Первый квартал нынешнего года продемонстировал 6%-й рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже более 1 тыс. приморцев получили кредиты на общую сумму более 2 млрд рублей под средневзвешенную ставку 11,9% (по данным www.cbr.ru).

Очевиден спрос на специализированные продукты. Так, военная ипотека пошла в рост. Несмотря на то, что продукт имеет четко очерченные требования (возраст заемщика не должен превышать 45 лет на дату выплаты кредита), а, значит, оформляют его вполне молодые люди 25-30 лет.

Управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ отмечает, что в 2016 году ВТБ24 в Приморском крае предоставил около 500 ипотечных кредитов военнослужащим, что составляет 17,5% от общего количества оформленной в банке приморцам ипотеки. Край входит в тройку регионов-лидеров ВТБ24 по объему выдач военной ипотеки, сумма предоставленных банком за год в рамках этой программы кредитов составила в Приморье 830 млн рублей. 93% ипотечных займов направлено на приобретение квартир на вторичном рынке, в том числе в других регионах России.

ВТБ24 дает возможность приобрести недвижимость в любой точке нашей страны, независимо от текущего места жительства клиента. Территорально распределенные сделки – обычная практика для этого банка. Уже в апреле 2017 года ВТБ24 увеличил максимальную сумму кредита для военнослужащих до 2 млн 220 тыс. рублей и снизил ставку до 10,9% годовых.

В Примсоцбанке количество выданных кредитов по программе «Военная ипотека» в 2016 году по Приморскому краю составило 16% от общего количества оформленной ипотеки. Владивосток, Находка и Уссурийск – города, где клиенты банка чаще всего приобретали себе недвижимость в рамках данного предложения. Максимальная сумма кредита 2,1 млн рублей может быть увеличена на 600 тыс. рублей, если у военнослужащего остались средства накоплений от централизованного жилищного займа, оставшиеся после оплаты первоначального взноса. Процентная ставка составляет 11,5%.

Рост индивидуального строительства закономерно поднимает вопрос об ипотеке на строительство подобного дома или покупку уже готового аналога. Этот продукт сегодня не имеет конкретного брендинга, но получает четкое оформление.

Начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ предлагает для финансирования строительства и/или ремонта дома оформить кредит под залог любой недвижимости на срок до 10 лет. Средний размер такого кредита находится в диапазоне 3-5 млн рублей. Кроме того, возможно оформить ипотечный жилищный кредит на покупку дома с земельным участком под залог приобретаемой недвижимости с процентными ставками от 10,8% и сроком до 30 лет. По наблюдениям специалистов Дальневосточного банка, чаще всего за кредитом на покупку дома обращаются жители крупных городов Приморского края – Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска. Средняя сумма оформляемых кредитов на такие цели - 6 млн рублей.

Денежные средства, полученные в рамках нецелевого ипотечного кредита от ВТБ24, также могут быть направлены на строительство дома, гаража или приобретение строящейся недвижимости.

По условиям программы «Под залог имеющегося имущества» в Примсоцбанке выдают денежные средства на любые цели, в том числе на строительство или покупку индивидуального жилого дома. Данной программой могут воспользоваться не только наемные сотрудники, но и собственники бизнеса, ИП и учредители компаний, целью кредитования которых должно являться приобретение имущества либо погашение ранее оформленных кредитов.

Эксклюзивом банка в рамках приобретения нежилой недвижимости является кредит «Гараж». На приобретение гаража/машино-места (структурно-обособленного пространства в гаражном комплексе) как в готовом, так и в строящемся многоквартирном доме, гаражном комплексе. Примсоцбанк выделит средства на срок от одного года до 10 лет. Одно из условий – гараж не должен быть предметом общей долевой собственности, должен иметь определенную площадь, границы, номер.

По наблюдениям Вячеслава Тогобицкого, суммы кредита на ремонт или строительство гаража в основном не превышают 1 млн рублей, в связи с чем Дальневосточный банк уже сегодня предлагает воспользоваться потребительским кредитом на строительство гаража со ставкой от 12%.

Эксперты ипотечного рынка называют страхование жизни в рамках жилищных кредитов делом добровольным. Как пояснили в ВТБ24, дополнительно, по собственному желанию, заемщик может застраховать риски причинения вреда жизни, потери трудоспособности, а также прекращения или ограничения права собственности на квартиру в течение первых трёх лет после приобретения недвижимости в кредит. Обязательным условием предоставления кредита, например, в рамках программы «Ипотека для военных» является страхование рисков утраты (гибели) и повреждения приобретаемой квартиры. Аналогичное требование подтверждают и в Дальневосточном банке.

Специалисты Примсоцбанка подтверждают, что клиент имеет право отказаться от личного страхования, но при этом размер процентной ставки может быть увеличен. Поэтому персональные менеджеры рассчитывают клиентам возможные варианты, как со страхованием, так и без него.

Яна МАЛЬЦЕВА.