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Надеждинское Полесье: работать в городе и жить на природе
Компания «Зима Южная» создает современный формат города-спутника
Наша поездка с генеральным директором ООО «Зима Южная» Алексеем БОЙКО от остановки «Заря» до нового микрорайона Надеждинское Полесье по современной многополосной дороге и дальше через низководный мост заняла всего 20 минут. И за разговором они прошли совсем незаметно.
- Проехать из Владивостока в Вольно-Надеждинское – настоящее удовольствие, - говорит Алексей Юрьевич. – Путь от центра города до Надеждинского Полесья, минуя традиционные пробки, по новой дороге через Патрокл и Золотой мост займет 35-40 минут езды.
- И все же для нас привычнее жить и работать в городе. Почему микрорайон за городом?
- Есть несколько причин, по которым мы начали рассматривать Вольно-Надеждинское для многоэтажного жилищного строительства. Во-первых, нам был интересен проект комплексного освоения территории, который во Владивостоке в границах его массовой застройки сегодня практически невозможен, в силу недостатка свободных земельных участков достаточной площади.
Во-вторых, планы развития Владивостокской агломерации предполагают, что город перестанет тесниться на юге полуострова Муравьева-Амурского, и пойдет на север, развивая поселки Угловое, Новый, Вольно-Надеждинское и город Артем. Все это станет Большим Владивостоком.
В-третьих, это появление ТОР «Надеждинская» с перспективой создания десяти тысяч новых квалифицированных рабочих мест. В этом смысле нас убедила работа Агентства по развитию человеческого капитала, которое занимается привлечением трудовых ресурсов из западной и центральной части России в Приморский край. Для этого сегодня есть государственные программы, законы о ТОР, о дальневосточном гектаре.
Вольно-Надеждинское, на наш взгляд, удачно подошло под задуманный нами проект. Здесь нашелся свободный участок площадью 6,4 гектара. Рядом развитая поселковая инфраструктура, хорошая транспортная доступность: близко федеральная трасса М-60, недалеко железнодорожная станция. В близости от застройки участки леса, что и дало нашему микрорайону название «Надеждинское Полесье».
- А чем интересен сам проект?
- Мы хорошо продумали наполнение и идею жилого комплекса. В каждом доме часть первого этажа будет отводиться под социальные объекты, которые сделают проживание в Надеждинском Полесье более комфортным, – различные магазины, кафе, спортивный зал, аптеки, почтовое отделение, представительства банков. В одном из домов первые два нижних этажа отводятся под детский сад на 120 детей.
Наша задача – создать в этом месте привлекательную для жизни среду, удобную для человека, позволить ему расслабиться от постоянной гонки и стресса. Например, приехал он домой с работы, и все рядом – поставил машину, прошел в магазин, заглянул в аптеку, заплатил в банке за квартиру, сходил в спортзал, и затем – к себе домой.
Благодаря большому пространству между домами мы внесли в проект все, что нужно для жителей, чтобы они чувствовали себя свободно. Это обширные внутридомовые площадки с тротуарами из брусчатки, лавками, беседками, освещением. Эти площадки станут центрами притяжения в микрорайоне.
Придомовая территория будет максимально удобна для прогулок и игр с детьми, мам с колясками. Проект предусматривает комплексное, обширное озеленение придомовых территорий, хотя этот район и так очень зеленый.
Если захочется подышать свежим воздухом, то можно будет посидеть и пообщаться в своем дворе или пройтись по тропе в лесок до ручья.
Мы делаем широкие автомобильные проезды, чтобы машины не мешали друг другу. Кроме стоянок вокруг домов предусмотрена большая парковка около третьего дома, в котором будет супермаркет. Ночью ею будут пользоваться жители микрорайона, а днем – посетители магазина.
Люди, которые здесь будут жить, почувствуют все преимущества этого места. Вокруг нет высотной застройки, поэтому из окон открываются широкие панорамы и вид на море.
- Вы учитываете пожелания людей?
- Более чем. Нашему проекту уже год, и до сих пор у нас внутри команды происходят обсуждения и принимаются решения, чтобы сделать его лучше. Кроме того, мы собираем обратную связь от людей, уже купивших квартиры в нашем комплексе, и прислушиваемся к ним.
- Расскажите про квартиры в Надеждинском Полесье.
- Это привычные для многих из нас условия: комфортабельная городская, квартира площадью около 40-60 квадратных метров. Шестидесяти квадратных метров достаточно, чтобы квартиру сделать трехкомнатной, а сорока – двухкомнатной. Или все это пространство представить в виде студии.
Во всех квартирах делаются цементные стяжки, поворотно-откидные окна из хорошего профиля. Мы поставили качественные двери во всех общих коридорах и квартирах.
Что касается мест общего пользования, то этому вопросу мы уделили достаточно внимания. Например, проектировщики объединили лестничную клетку и лифтовой холл таким образом, что широкая лестница поднимается вокруг лифта. С лестничных маршей жители и гости комплекса могут наслаждаться видами через огромный стеклянный витраж шириной шесть метров.
Отделка мест общего пользования в домах выдерживается в светлых тонах, что дополнительно расширяет пространство. Лестничные марши облицованы керамической плиткой. Лифтовые холлы выложены керамогранитом. Установлены комфортабельные и скоростные грузо-пассажирские лифты – до десятого этажа они поднимают примерно за 20 секунд. Мы могли выбрать лифты в два раза дешевле, но решили, что на этом не стоит экономить.
Что касается безопасности, то не представляю, что в наших домах будут какие-либо пропажи. Нахождение посторонних исключено, потому что в каждом доме будет свой консьерж.
Мы очень трепетно относимся к своему проекту. Для нас важно не только создать комфортную для жителей комплекса городскую среду, но и поддерживать придомовое и внутридомовое имущество в рабочем, исправном состоянии. Чистоту и безопасность будет обеспечивать наша управляющая компания – «Надеждинское полесье».
- Первые два дома выглядят практически готовыми.
- Они уже построены, и в мае этого года мы выходим на сдачу. В конце 2017 года планируем ввести в эксплуатацию еще четыре дома. Сейчас на них ведутся строительно-монтажные работы: два уже построены до пятого этажа, в двух других готовы фундаменты.
- Трудно представить, что плюсы территории и проекта смогут убедить людей, что это именно «их вариант». Хотя городским пенсионерам, наверное, интересно было бы перебраться из города сюда, откуда до своей дачи – рукой подать.
- У нас уже есть несколько таких покупателей. Но кроме них есть категория молодых людей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, но их сдерживает высокая стоимость жилья во Владивостоке. За 2 млн рублей они могут себе позволить 18-20 квадратных метров в городе или хорошую квартиру площадью 40 квадратов в Надеждинском Полесье. И если рассматривать именно второе, то молодая семья может определиться, что временная жизнь наконец-то подходит к концу. Можно перейти к настоящей – осесть, обзавестись детьми, зная, что здесь им будет хорошо играть во дворе, ходить в детский сад, а потом - в школу и что они в этом месте обязательно будут счастливы.
Сейчас у людей в нашем проекте очень широкий выбор: можно выбирать дом, этаж, сторону света, куда будут смотреть их окна.
Больше всего нашим жилым комплексом на сегодняшний день интересуются жители Артема и Вольно-Надеждинского. На Владивосток приходится до сорока процентов общего внимания. Мы активно продвигаем наш проект и верим, что он станет интересным жителям других регионов Дальнего Востока, которые сегодня рассматривают Приморье для своего переезда.
- У многих сегодня нет и двух миллионов, необходимых для покупки. Особенно у тех, кто мигрирует в поисках своего места под солнцем.
- Мы идем навстречу нашим покупателям и предлагаем беспроцентную рассрочку до окончания строительства дома. А еще есть возможность приобрести квартиру, воспользовавшись ипотечным кредитом. Наша компания аккредитована в трех банках – Сбербанке, ВТБ-24 и Дальневосточном банке. Со всеми у нас хорошие, партнерские отношения. При необходимости мы можем аккредитоваться в любом другом удобном для клиента банке. Выбор оператора по ипотечному кредиту – за покупателем. Ведь, как правило, выгоднее предлагается ставка в том банке, по которому проходит ваша зарплатная программа.
- После покупки квартиры в новостройке всегда встает вопрос с ремонтом.
- Верно. У нас разработаны интересные дизайн-проекты квартир с оптимальным использованием жилого пространства. Для удобства покупателей ремонт может быть сделан под ключ, с гарантией. Людям останется лишь переехать и перевезти мебель и вещи.
Адрес компании во Владивостоке: ул. 2-я Круговая, 14, тел.: +7(423) 209-11-99, +7(423) 208-11-22. Сайт – зимаюжная.рф. Реклама.
Виктор КУДИНОВ.
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