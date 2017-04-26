Рынок нового жилья во Владивостоке подстроился под умеренные запросы его жителей

Ровно год назад средняя обеспеченность жильем в России перевалила за 24 кв. метра на человека. Приморье от страны в этом немного отстает: этот показатель на сегодня составляет около 23 кв. метров по краю и примерно 22 – на жителя во Владивостоке. Если имеющуюся у нас обеспеченность «размазать» ровным слоем, то вряд ли мы сегодня особо стремились бы к улучшению своих жилищных условий, поскольку все прекрасно вписывались бы и в санитарные, и в социальные нормы.

Государство может сколько угодно декларировать необходимость роста обеспеченности жильем, но если народ упрется, то прогресса в этом не будет. Если он не хочет покупать квартиры, как в суровой северной стране Канаде, по 2,5 комнаты на человека, то и не будет. Не желает по 75 кв. метров жилья, как в Норвегии, или по 70 квадратов, как в США, – и даром взять не заставишь. Упрется человек, что ему содержать такие хоромы зарплата не позволяет, и никакими пряниками в лучшую жизнь не заманишь.

С другой стороны, в богатой соседней стране – Японии – средняя обеспеченность жильем составляет около 16 кв. метров на человека. Надо полагать, японцы просто скромны в своем образе жизни, и большому количеству квадратов жилья предпочитают какие-то другие жизненные ценности, или большие квартиры их пугают, как и многих из нас.

Спросите своего малообеспеченного квартирами знакомого, как он относится к тому, что постоянно придется убирать свое жилье из расчета хотя бы среднеевропейской обеспеченности – где-то по 40-45 кв. метров на члена семьи. Что он вам ответит? Я спрашивал нескольких таковых, однако ответа не получил. Кстати, возможно, в этом и кроется загадка того, что индивидуальное строительство заметно сократилось.

Местный спрос на новое жилье значительно трезвее обещаний политиков улучшить наши жилищные условия и даже наших желаний. Грубая реальность заставляет отказываться от особняков и покупать относительно небольшие по метражу квартиры. И владивостокский застройщик сегодня чутко улавливает именно эту конъюнктуру – он в очень незначительных количествах предлагает квартиры по две-три сотни квадратов, а в основном – все той же площади, что строились для горожан 25-55 лет назад.

Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть предложения от застройщиков (см. стр. 19, 21).

В первых домах Солнечной Долины в районе поселка Трудовое предлагаются квартиры площадью по 39-81 кв. метр. В ЖК «Laif» - по 38-67 и немного по 91 кв. метров, в микрорайоне «Д» Снеговой Пади – 30-72,5 кв. метров. В ЖК «Орлиное Гнездо - 2» - 47-97 кв. метров.

Несколько скромнее площади предлагаются сегодня в ЖК «Театральный» - 28-32 кв. метра, ЖК «Фрегат» - 25,5-43 кв. метра, ЖК «Изумрудный» - 20-46,5 кв. метров.

Застройщики предлагают своим клиентам покупать несколько скромных по площади квартир и объединять их в одну. Но объединенные квартиры – это лишняя морока. И она не делает дом выше классом, не меняет соседей. То есть, если уж создавать себе евро-американский уровень обеспеченности квадратами, лучше рассмотреть два варианта: либо безумно дорогая квартира в престижном новом доме города, либо коттедж где-нибудь в пригороде, строительство квадрата в котором может обойтись раза в три дешевле, чем в малогабаритной квартире в городском многоквартирном доме.

Пожалуй, главная проблема в строительстве нового жилья даже не в деньгах и отсутствии каких-то площадок под новое жилье, а в отсутствии стремления приморцев стать более обеспеченными жильем.

Виктор КУДИНОВ.