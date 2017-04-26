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Отель "Хаятт" на Корабельной Набережной достроят за счет кредитных средств

26 Апреля 2017, 14:15 | Приморье

Достройка гостиничного комплекса Хаятт на Корабельной Набережной Владивостока будет осуществляться за счет кредитных средств. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Приморья Олеся ЯСЕВИЧ.

«Губернатор принял решение не вносить этот вопрос в повестку предстоящей сессии Законодательного Собрания региона. Гостиничный комплекс будет достроен за счет кредитных средств, которые привлечет застройщик - компания "Наш дом - Приморье". Позиция главы региона неизменна - объект не должен возводиться за счет сокращения социальных статей бюджета, социальные выплаты и бюджетные обязательства будут сохранены. Даже в самые сложные времена мы не сократили ни одной социальной выплаты, более того, за пять лет их количество увеличилось с 46 до 54», - подчеркнула она.

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал, что строительство таких коммерческих объектов не должно вестись за счет бюджетных средств, однако такое решение было принято предыдущим руководством края, отметил вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов.

«Нам достался сложный клубок проблем, начиная с отсутствия проектно-сметной документации, заканчивая отвратительным качеством работ, и нам пришлось его распутывать. В процессе строительства гостиницы потребовалось перепроектирование и демонтаж некачественно выполненных работ, пришлось заново переделывать инженерные системы, фасад, крышу, внутреннюю отделку номеров», - заявил Эдуард Портнов.

По словам первого заместителя главы региона, на сегодняшний день достройка объекта идет активными темпами, проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Первая очередь отеля будет сдана к третьему Восточному экономическому форуму.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Наш дом - Приморье  Хаятт  восточный экономический форум 



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