www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.85 р. 100 JPY: 50.59 р.
EUR: 60.79 р. 10 CNY: 81.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Компания из Вьетнама замахнулась на приморское молоко

26 Апреля 2017, 13:20 | Приморье

Комплекс молочного животноводства полного цикла намерена построить на территории Приморского края одна из ведущих молочных компаний во Вьетнаме TH True Milk. Вопрос реализации инвестпроекта обсудили губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель правления корпорации Тхай Хыонг в ходе рабочей встречи. Глава региона предложил бизнесменам использовать механизм территории опережающего развития.

Бизнес-делегация прибыла в Приморье, чтобы осмотреть потенциальные площадки реализации инвестпроекта. Особый интерес вьетнамцы проявили к участкам в Яковлевском районе.

«Площадь должна быть большая. На территории планируется разместить несколько молочных ферм ориентировочно на шесть тысяч дойных коров, молокозавод проектной мощностью 300 тысяч тонн молока в год, а также объекты для производства молочных продуктов, как, например, масло и сыр, и даже органических удобрений. Наша корпорация стремится производить экологически чистые продукты. Уверена, что бренд, который мы развиваем, сможет конкурировать на мировом рынке», - отметила Тхай ХЫОНГ.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что Приморье крайне заинтересовано в развитии молочного животноводства, сегодня регион обеспечивает рынок собственным молоком только на 40%. Вместе с тем для размещения подобного рода производств в крае есть все необходимые условия и преимущества перед другими субъектами Дальнего Востока.

 «Причем именно экспортоориентированных производств. Прежде всего, это незамерзающие порты и пролегающий по территории края международный транспортный коридор «Приморье-1», связывающий их с китайской провинцией Хэйлунцзян. Это позволит транспортировать грузы в другие страны АТР, а наши соседи из стран Азии заинтересованы в экологически чистых продуктах», - заявил губернатор.

Председатель правления TH True Milk отметила, что этими же доводами она руководствовалась, выбирая территорию для развития своего бизнеса, ведь в Приморье есть все ресурсы, чтобы обеспечить объемы производства с ориентацией на экспорт. Продукцию планируется поставлять в Китай, Японию, Корею и даже Вьетнам.

«Рассчитываем на поддержку нашего проекта, поскольку считаем, что он изменит структуру экономики региона и повысит качество жизни населения: мы будем нанимать на работу приморцев», - обозначила Тхай Хыонг.

Досье "Золотого Рога": TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. Кроме молочного направления корпорация развивает также производство других «чистых» продуктов питания естественного происхождения, прежде всего овощей и фруктов. Компания уже начала реализацию двух аналогичных проектов в Московской и Калужской областях.

Евгений ИТАРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: th true milk  Вьетнам 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru