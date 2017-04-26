Компания из Вьетнама замахнулась на приморское молоко

Комплекс молочного животноводства полного цикла намерена построить на территории Приморского края одна из ведущих молочных компаний во Вьетнаме TH True Milk. Вопрос реализации инвестпроекта обсудили губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель правления корпорации Тхай Хыонг в ходе рабочей встречи. Глава региона предложил бизнесменам использовать механизм территории опережающего развития.

Бизнес-делегация прибыла в Приморье, чтобы осмотреть потенциальные площадки реализации инвестпроекта. Особый интерес вьетнамцы проявили к участкам в Яковлевском районе.

«Площадь должна быть большая. На территории планируется разместить несколько молочных ферм ориентировочно на шесть тысяч дойных коров, молокозавод проектной мощностью 300 тысяч тонн молока в год, а также объекты для производства молочных продуктов, как, например, масло и сыр, и даже органических удобрений. Наша корпорация стремится производить экологически чистые продукты. Уверена, что бренд, который мы развиваем, сможет конкурировать на мировом рынке», - отметила Тхай ХЫОНГ.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что Приморье крайне заинтересовано в развитии молочного животноводства, сегодня регион обеспечивает рынок собственным молоком только на 40%. Вместе с тем для размещения подобного рода производств в крае есть все необходимые условия и преимущества перед другими субъектами Дальнего Востока.

«Причем именно экспортоориентированных производств. Прежде всего, это незамерзающие порты и пролегающий по территории края международный транспортный коридор «Приморье-1», связывающий их с китайской провинцией Хэйлунцзян. Это позволит транспортировать грузы в другие страны АТР, а наши соседи из стран Азии заинтересованы в экологически чистых продуктах», - заявил губернатор.

Председатель правления TH True Milk отметила, что этими же доводами она руководствовалась, выбирая территорию для развития своего бизнеса, ведь в Приморье есть все ресурсы, чтобы обеспечить объемы производства с ориентацией на экспорт. Продукцию планируется поставлять в Китай, Японию, Корею и даже Вьетнам.

«Рассчитываем на поддержку нашего проекта, поскольку считаем, что он изменит структуру экономики региона и повысит качество жизни населения: мы будем нанимать на работу приморцев», - обозначила Тхай Хыонг.

Досье "Золотого Рога": TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. Кроме молочного направления корпорация развивает также производство других «чистых» продуктов питания естественного происхождения, прежде всего овощей и фруктов. Компания уже начала реализацию двух аналогичных проектов в Московской и Калужской областях.

Евгений ИТАРОВ.