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Китай хочет построить в Приморье "свой" нефтеперерабатывающий завод
Первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ провел рабочую встречу с китайской корпорацией XinChen Ind. В ходе переговоров стороны обсудили работу новых механизмов, созданных в Приморье для повышения инвестиционной привлекательности региона, - режима Свободный порт Владивосток и территорий опережающего развития.
Василий Усольцев подчеркнул, что отдельное внимание руководство края уделяет сотрудничеству с Китаем и особенно с его северо-восточными территориями.
«Нас давно связывают тесные дружеские отношения в сфере торговли, сельского хозяйства, лесопереработки, туризма и других областях. Создание новых механизмов поддержки бизнеса в Приморье направлено в том числе и на расширение нашего стратегического взаимодействия», - отметил заместитель главы региона.
В свою очередь президент компании XinChen Ind, расположенной в провинции Хэйлунцзян, Чжай ЮЙЦЗЯ сообщил, что организация заинтересована в развитии нефтехимического бизнеса в Приморском крае.
«У нас есть идея по строительству нефтеперерабатывающего завода на территории Лесозаводского городского округа, и мы рассчитываем на поддержку с российской стороны», - отметил представитель делегации.
По словам Чжая Юйцзя, объем инвестиций по проекту может составить от 26 до 30 миллиардов юаней.
Василий Усольцев акцентировал внимание партнеров на необходимости согласования такого проекта на межправительственном уровне и заверил инвесторов в том, что со своей стороны администрация региона и Инвестиционное агентство Приморского края готовы оказать компании всестороннее содействие в решении возникающих вопросов.
Досье "Золотого Рога": Корпорация XinChen Ind. & Com. Group Co. Ltd. - группа компаний, специализирующаяся на организации совместных предприятий и совместного производства за рубежом. Предметом интересов XinChen Ind являются привлечение иностранных инвестиций в гостиничной сфере, оказание консультационных услуг, переработка сырья, сборка деталей, обмен технологиями, проведение строительных работ, разработка технологий в области минеральных и энергоресурсов, заготовка различного вида лесного сырья, производство и продажа алкогольной продукции. Годовой оборот корпорации составляет порядка 500 миллионов долларов США. Штаб-квартира и выставочный зал компании находятся в г. Харбине. XinChen Ind также активно ведет свою деятельность в России. Корпорацией организовано четыре компании, в том числе одна - в Лесозаводске.
Евгений СИДОРОВ.
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