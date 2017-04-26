Из Владивостока можно будет улететь в Янъян

Авиакомпания «Якутия» 3 мая начнет выполнять чартерные рейсы из Владивостока в Янъян (Южная Корея). Полеты будут выполняться еженедельно по средам на лайнере Sukhoi Superjet 100.

В начале апреля авиакомпания «Якутия» начала выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Чхонджу (Южная Корея).

Из Владивостока в летнем сезоне ежедневно выполняется от 4 до 6 рейсов в Южную Корею. В 2016 году пассажиропоток из аэропорта Владивосток на южнокорейском направлении вырос на 18% относительно 2015 года.

Янъян - уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. Климат уезда имеет более океанические черты, чем климат остальной части Корейского полуострова, зима здесь более мягкая, а лето более прохладное. Янъянский аэропорт (Yangyang) обслуживает внутренние рейсы. Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиапарк насчитывает 23 самолета, включая пять Sukhoi Superjet 100. Перевозчик на 100% принадлежит Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.