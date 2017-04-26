Во Владивостоке реконструируют подпорные стены

По заказу администрации Владивостока строители капитально ремонтируют сразу 6 подпорных стен в разных районах города. Строительные работы по двум объектам – на Светланской, 6 и Адмирала Кузнецова, 64а – полностью завершены.

Всего за две недели строители демонтировали старую стену по ул. Адмирала Кузнецова, 64а и установили новую 16-метровую конструкцию из железобетонных блоков. А подпорную стену на Светланской, 6 выполнили из унифицированных блоков. С началом работы асфальтовых заводов подрядная организация асфальтирует прилегающую территорию.

Полным ходом идет строительство 130-метровой стены на проспекте Красного Знамени, 114. Здесь установлено уже более 140 новых железобетонных блоков и продолжается обратная засыпка грунтом. По планам строителей, к концу апреля будет смонтировано порядка 50 метров новой конструкции.

В завершающую стадию вошел капитальный ремонт подпорной стены на Окатовой, 13-17. Строители возвели 110 метров новой конструкции из железобетонных блоков с орнаментом. Для обеспечения дополнительной устойчивости подпорной стены предусмотрено устройство специальных опорных конструкций - контрфорсов.

Продолжаются работы и на ул. Адмирала Кузнецова, 53. Часть подпорной стены уже установлена. В настоящее время завозят дополнительные строительные материалы.

На Адмирала Невельского, 17 также ведется реконструкция разрушенной временем бетонной конструкции. Подрядная организация продолжает демонтаж и разбор грунта. На месте старой аварийной подпорной стены строители возведут новую, длина которой более 130 метров, а высота – порядка пяти.

Напомним, впервые за последние десятилетия во Владивостоке ведется массовый ремонт подпорных стен. Всего в краевом центре таких сооружений более тысячи. За 9 лет в городе отремонтировано около 70 подпорных стен.

На фото: Реконструкция подпорной стены по ул. Окатовая.

Светлана СМИРНОВА. Фото Vlc.ru.