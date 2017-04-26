"Главное в агробизнесе - это умение ждать!"

Генеральный директор Ханкайского агропромышленного комплекса «Грин Агро» Александр Беккер - о бизнесе на селе, мегафермах, суперкомплексах и любимых йогуртах

В этом году компания «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро», один из крупнейших игроков на местном молочном рынке, впервые участвовала в ХIII Бизнес-Премии Приморского края и сразу же вошла в число победителей в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края - 2016». Первенство в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016», по единодушному мнению экспертов, завоевал гормолокозавод «Артемовский», продукция которого в 2016 году внесена в топ-лист победителей самого известного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».





- Александр Александрович, считается, что в России заниматься сельским хозяйством, особенно молочным производством, не самое выгодное дело. Тем не менее опыт создания Ханкайского агропромышленного комплекса «Грин Агро», который за относительно короткие сроки буквально ворвался в лидеры отрасли и в Приморье, и на Дальнем Востоке, доказывает, что сельскохозяйственный бизнес может быть эффективным и рентабельным. На чем основан успех «Грин Агро»: господдержка, наличие собственных резервов, точный стратегический прогноз?

- Решающих факторов здесь несколько, но главным стало огромное желание производить качественную молочную продукцию, чтобы моя семья, чтобы все приморские семьи могли с удовольствием и пользой для здоровья пить, есть нашу, приморскую «молочку», сделанную из натурального молока. То есть, главный смысл, первопричина развития нашего агробизнеса, - это производство высококачественной продукции для местного рынка. К тому же у нас был в собственности Артемовский молокозавод, который мы успели кардинально реконструировать, оснастить самым передовым оборудованием, и мы остро нуждались в поставках качественного сырого молока. Увы, ни один из приморских производителей не мог обеспечить постоянное достойное качество молока, не говоря уже о количестве. Это сейчас обеспеченность Приморья собственным цельным молоком доходит до 40%, а несколько лет назад эта цифра составляла всего 25%. Соответственно, и местная молочная продукция была слабенькой, неконкурентоспособной.

Говоря о других значимых факторах, я бы отметил команду проекта, в которую входят эффективные менеджеры, высококлассные специалисты в разных областях. Я абсолютно убежден: увлеченные, профессиональные, целеустремленные люди, способные работать сообща, генерировать идеи и воплощать их в жизнь, - это основа успеха.

И конечно, в агробизнесе не обойтись без государственной поддержки, которая для молочного производства особенно важна, в силу высоких стартовых инвестиций и долгих сроков окупаемости: как минимум 15 лет. К слову, мы начали реализацию проекта «Грин Агро» еще в 2008 году, и лишь в последние годы стали ощущать, что государство пусть медленно, но разворачивается в сторону долгосрочных программ поддержки сельхозпроизводителей, как крупных, так и мелких.

- Недавно вы лично обратились к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой включить в ТОР «Михайловский» Ханкайский район, где собираетесь запустить еще два агропромышленных проекта. Есть положительное решение?

- Да, Юрий Петрович наше предложение одобрил. Сказал, что если есть инвестиционный интерес к территории, значит нужно расширять границы ТОР и, соответственно, зону действия льготных режимов. Когда полпред ставит задачу создать максимально выгодные условия для работы и, самое главное, оперативно реагирует на ситуацию, это также создает дополнительные стимулы для развития. Сейчас мы готовим необходимый пакет документов.

Участие в ТОР позволит значительно улучшить экономику проекта за счет строительства транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Это по-настоящему эффективная, действенная мера государственной поддержки.

- В качестве якорного резидента ТОР «Южная» на Сахалине ваша компания строит в селе Троицком мегаферму, которая по масштабам превзойдет Ханкайский комплекс и станет самой крупной на Дальнем Востоке. Не слишком ли большой объем для небольшой островной территории и не возникнут ли проблемы со сбытом?

- Давайте вначале определимся с терминологией. Ферма, где, как правило, содержится не более 1000 голов скота, - это совсем другой масштаб, иные подходы к ведению бизнеса. Понятие «животноводческий комплекс» означает индустриальное, современное, высокотехнологичное предприятие, рассчитанное как минимум на 1000 голов дойного стада. Есть комплексы мощностью и на 10000 голов крупного рогатого скота. На Сахалине мы реализуем проект полного производственного цикла - от выращивания и производства кормов до выпуска продукции из собственного сырья, включающий два отдельных комплекса по 1900 голов дойного стада каждый, а также мощности по переработке молока, кормоцех и сопутствующую инфраструктуру.

Что касается объема, то он не огромен. После поэтапного ввода всех очередей мы будем иметь порядка 80-90 тонн сырого молока в сутки. Это немного. Думаю, что со сбытом проблем не будет: качественная продукция из натурального молока всегда найдет своего покупателя. Тем более ассортимент продукции предполагается широкий, в том числе сыры, которые мы будем выпускать впервые.

- Александр Александрович, сейчас молочное животноводство становится все более привлекательным для бизнеса, как для российского, так и для зарубежного. Можно ли сегодня говорить о сильной конкуренции в отрасли? Это мешает или, напротив, бодрит, создает новые стимулы?

- Конкуренция есть всегда, это естественный элемент рынка, который не мешает, а позволяет держать себя в тонусе и не расслабляться. Самое главное, что у нас огромные перспективы впереди. В Приморском крае, как я уже сказал, обеспеченность местного рынка собственным цельным молоком составляет всего 40%, к 2020 году планируется выйти на уровень только 60%. В соседних регионах (Сахалинской области, Хабаровском крае) цифры еще меньше: на этот год обеспеченность молоком - 25% и 15% соответственно.

- О желании стать крупным «молочным» игроком в Приморье заявила известная вьетнамская корпорация, обнародовавшая планы создания комплекса молочного животноводства стоимостью 1,5 млрд долларов. Вас не пугает такой соперник?

- Знаете, тех, кто занимается сельским хозяйством, уже ничем не испугать! Поживем - увидим.

- Александр Александрович, сельское хозяйство для вас только бизнес? И никакой романтики?

- Если говорить о романтике, как об особом эмоциональном настрое, то она, безусловно, присутствует. Во-первых, мне интересно заниматься сельским хозяйством. Во-вторых, радостно видеть реальные результаты нашего труда - качественное молоко в местных магазинах. И конечно, есть чувство гордости за то, что коллектив нашей компании сегодня вносит достойный вклад в развитие российского агропрома, в обеспечение продовольственной безопасности региона.

- На ваш взгляд, нужны ли какие-то особые качества управленцу, чтобы заниматься сельским хозяйством?

- Основные правила любой предпринимательской деятельности практически одинаковы. Из особых управленческих качеств, пожалуй, отмечу терпение: уж очень долгий производственный цикл в сельском хозяйстве! К слову, великий человек Джон Рокфеллер еще в ХIХ веке сформулировал «золотое правило» предпринимателя: «Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение».

- Продукция молокозавода «Артемовский» - йогурты и сметана - вошли в список победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». А вы какую «молочку» от «Грин Агро» предпочитаете?

- Молоко, зерненый творог, сметану и, конечно, наши йогурты. На мой взгляд, сегодня это самые вкусные, натуральные, свежие, полезные йогурты на рынке! Кстати, на прошлой неделе мы выпустили «в свет» очередную новинку - биойогурт «Бифилайф», в котором пять видов необходимых человеку бифидобактерий, а также связанных с ними аминокислот и витаминов группы В. Рекомендую.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Легко ли получить государственную поддержку? И можно ли обойтись только своими силами?

- Получить господдержку не так просто. Это всегда очень скрупулезная, многоплановая и растянутая по времени работа. Поэтому приходится рассчитывать на свои силы. Вместе с тем мы признательны государству за создание режима максимального благоприятствования при реализации масштабных инвестиционных проектов, в частности, в формате территорий социально-экономического развития. Сегодня наша компания выступает якорным резидентом ТОР «Надеждинская» в Приморском крае и ТОР «Южная» на Сахалине.

Досье "Золотого Рога": Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» и Артемовский гормолокозавод входят в группу компаний «СГБ Менеджмент». Руководитель «СГБ Менеджмент», генеральный директор «Грин Агро», член совета директоров ГМЗ «Артемовский», председатель Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства при губернаторе Приморского края - БЕККЕР Александр Александрович. Под эгидой «СГБ Менеджмент» в Приморье с 2015 года начата реализация крупного инвестиционного проекта, в рамках которого в Ханкайском районе запланировано ввести в строй три современных животноводческих комплекса. Первым из них стал «Грин Агро», построенный, что называется, с нуля, в чистом ханкайском поле и открывший эпоху гринфилдов в регионе. Сегодня компания занимает лидирующие позиции в молочной отрасли Дальнего Востока, вносит значительный вклад в насыщение местного рынка качественной, экологически чистой продукцией.

На фото: Генеральный директор Ханкайского агропромышленного комплекса «Грин Агро» Александр Беккер.

Марина ПАНОВА.