Новый дом украсит Партизанский проспект во Владивостоке

Новый 16-этажный жилой дом по проекту ООО «Генеральный подрядчик», выполненному по заказу компании ООО «Катрина Инвест», возможно, украсит Партизанский проспект во Владивостоке. Построить его предполагается на склоне сопки на месте дома №45а, который попал под реконструкцию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Главный архитектор проекта Владимир ДУНАЕВ отметил, что новое здание практически ложится на ось проспекта в точке его преломления и становится как бы визуальным завершением, если в его сторону двигаться из центра города. Само здание будет комфортным, поскольку в цоколе планируется парковка на 130 машин, а в пристроенном помещении – магазин, в который можно будет попасть не выходя из дома. Предполагается тренажерный зал. Как один из серьезных недостатков, с которым трудно что-либо сделать, архитектор отметил стесненность территории и непроходимость.

При обсуждении проекта членами градосовета был высказан ряд серьезных замечаний. Плохо, что проект решается «точечно», когда стоило бы вообще проработать полностью проект застройки этой запущенной части 22-го микрорайона города. Но и такое решение – очень положительно. Авторам предложили серьезнее разобраться с инсоляцией рядом стоящих зданий. Были высказаны мнения, что с проездом обязательно надо что-то делать: он слишком узок и вряд ли будет беспроблемным. Территория не позволяет разбить положенные для здания площадки.

Неоднозначно был воспринят и мрачноватый, более черный, нежели белый, фасад. Прозвучало пожелание поискать какое-то мягкое цветовое решение его внешности и обязательно предусмотреть в ней места для установки кондиционеров.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.