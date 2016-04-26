Во Владивостоке магазины заставят расти вширь

Согласно новым нормативам, Владивосток фактически опустился на уровень ниже требуемого минимума обеспеченности торговыми площадями

Правительство РФ утвердило новые нормативы минимальной обеспеченности торговыми площадями в населенных пунктах. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации, оно заменило прежний документ, действовавший с 2010 года. Ответственность за определение обеспеченности конкретных населенных пунктов возложена на местные власти. При расчете учитываются плотность населения, оборот розничной торговли, размеры населенного пункта и ряд других показателей. Эксперты отмечают, что введенный норматив – это минимальное значение, то есть магазинов может быть больше, но не меньше, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Минимальный порог поднят

Минимальный порог для продовольственных магазинов составляет теперь 202 кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей, для непродовольственных магазинов – 378 кв. м на 1 тыс. жителей. Специальные параметры предусмотрены в документе для магазинов «шаговой доступности», площадь которых не превышает 300 кв. м. В этом случае учитывается, прежде всего, их удаленность от проживания покупателей и плотность населения на данной территории. Радиус зоны обслуживания в городах не должен превышать 250 метров, а в деревнях – 500 метров. При плотности населения до 5 тыс. человек на кв. км на территории должно быть не менее двух таких магазинов, если же плотность населения составляет более 15 тыс. человек на кв. км - то не менее 8 магазинов. Для палаток, павильонов, лотков также предложены новые нормативы: на каждые 10 тыс. населения должно быть не менее 9 павильонов по продаже сельхозпродукции, каждая тысяча человек должна быть обеспечена 1 киоском по продаже продуктов и 1-2 киосками по продаже печатной продукции.

Как известно, Приморье никогда не входило в число регионов-лидеров по обеспеченности торговыми площадями в стране. В прошлом году в «Рейтинге регионов РФ по качеству жизни» рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по этому показателю край оказался на 56 месте. При этом, по данным департамента лицензирования и торговли, из всех муниципалитетов края наименьшая обеспеченность торговыми площадями оказалась во Владивостоке, она составила в общем 128% от прежнего норматива, а по продаже продовольственных товаров - всего 116% от прежнего норматива. Теперь же, когда минимальное значение норматива подняли, Владивосток фактически опустился на уровень ниже требуемого минимума, чего, кстати, не скажешь о других приморских городах. По крайней мере, в Уссурийске обеспеченность продовольственными торговыми площадями превышает в два раза прежний норматив, в Находке – в 4,5 раза.

Магазинов стало больше

В целом же в Приморском крае на начало 2016 года действовало 355 предприятий оптовой торговли, из которых 300 предприятий – склады и 55 – холодильники, розничная сеть представлена 10,3 тыс. предприятий. Прошедший 2015 год, несмотря на снижение покупательского спроса и обострения конкуренции за покупателя, повлекшее за собой не только закрытие некоторых магазинов, но и в ряде случаев смену форматов, все же в целом показал рост количества розничных предприятий в регионе. В общем в крае стало на 47 магазинов больше.

Тем не менее территории края теряли в прошлом году свои торговые точки почти повсеместно. Сокращение коснулось прежде всего категории «продовольственные магазины», которые в большинстве своем являются магазинами «шаговой доступности» и расположены в основном в сельской местности. Около 80 таких предприятий ушло с рынка края в прошлом году. Правда, часть из них просто переформатировалась в так называемые «магазины со смешанным ассортиментом», количество которых выросло на 31 предприятие. Тем не менее именно магазинов «шаговой доступности» с площадью до 500 кв. м. стало заметно меньше в этом году.

Сократилось также количество гипермаркетов, и это при том, что сеть «Реми» открывала новые магазины в этом формате. Собственно, гипермаркеты широкого распространения в крае пока не получили. Их всего было шесть, и расположены они были исключительно в городах. В этом году их осталось только три, причем все закрытые гипермаркеты располагались во Владивостоке.

В то же время в прошлом году, несмотря на уход с рынка некоторых супермаркетов, в основном в районах края, в целом их число выросло на 6 магазинов. Это один из самых распространенных форматов в сетевой рознице: около 80 таких магазинов работают в крае сегодня. Впрочем, сети в последние годы, следуя стратегии развития мультиформатности, открывали наряду с супермаркетами и магазины других форматов. Крупнейшая на Дальнем Востоке сеть супермаркетов «Фреш 25», открывшая на днях 43-й магазин, в прошлом году вывела на рынок новую сеть дискаунтеров «Радиус» с магазинами площадью от 500 до 1 тыс. кв. м. С сентября по декабрь было открыто семь магазинов новой сети, в этом году к ним прибавилось еще два дискаунтера. Что касается магазинов других форматов, то они, в общем-то, тоже росли количественно, правда не такими темпами. Два новых торговых дома были открыты в Артеме и один в Спасске-Дальнем, а во Владивостоке, Уссурийске и Дальнегорске появились новые торговые центры.

Открывшаяся перспектива

А между тем приморские ретейлеры прогнозируют взрывной рост торговых площадей в ближайшие пять лет в крае. «Постановление правительства об увеличении норматива по минимальной обеспеченности торговыми площадями – долгожданное решение, поскольку чиновники в Приморье не проявляли заинтересованности в развитии торговых предприятий, прежде всего во Владивостоке, формально оценивая ситуацию с точки зрения уже достигнутого норматива по обеспеченности. Новый норматив послужит толчком для роста торговых площадей. По нашим оценкам, Владивосток в ближайшие годы преодолеет отставание и площади увеличатся за 5 лет не менее чем в два раза, поскольку им есть куда расти. И ретейл к этому готов. При этом количество торговых точек, скорее всего, будет сокращаться. Рост произойдет за счет дальнейшего развития тех форматов, которые изначально рассчитаны на большие площади», - рассказал «Золотому Рогу» топ-менеджер одной из сетей во Владивостоке.

Собственно, перспектива развития сетевой продовольственной розницы подкреплена в том числе и устойчивой тенденцией постепенного перехода покупателей от рынков в сети. В прошлом году доля сетей в товарообороте региона выросла с 7 до 9,5%. В то же время среди факторов, сдерживающих развитие, ретейлеры называют острый дефицит земли для строительства магазинов, прежде всего во Владивостоке, и неготовность девелоперов предложить торговые площади необходимого качества. Собственно, эти факторы и привели к тому, что вошедшая в прошлом году в Приморье красноярская сеть «Светофор», успевшая открыть несколько магазинов на разных территориях края, во Владивостоке так и не появилась до сих пор. Не получилось пока и у сети Metro Cash&Carry, ранее заявлявшей о намерении войти на приморский рынок, решить вопрос с земельным участком под строительство магазинов. Впрочем, в департаменте лицензирования и торговли заверили, что эта международная сеть не отказывается от своих планов и, возможно, вопрос с землей будет наконец решен. Правда, когда это может произойти, по-прежнему неизвестно.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.