Ипотека подает признаки жизни

Большинство участников ипотечного рынка Приморья солидарны: изменения кредитной ставки в части ее роста или падения в ближайший год не предвидится

Рынок ипотечного кредитования, похоже, выходит из анабиоза: в первые месяцы нынешнего года все операторы рынка констатировали значительный рост ипотечных сделок. По данным Банка России + 47% к показателям аналогичного периода 2015 года. А средняя процентная ставка, под которую оформляли кредиты в текущем году приморцы и хабаровчане, составляет 14,4%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Правда, ряд банков заморозил ипотечное кредитование вовсе. Некоторые банки, как федерального, так и регионального значения передали ипотечное направление на некий «аутсорсинг» в сторонние или дочерние кредитные организации, не формируя собственные программы. Как это сделали Росбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Вместе с тем, все банки, оставшиеся на рынке ипотеки, предлагают оформить кредиты на срок до 30 лет. А валютная ипотека практически ушла за горизонт. Заключение подобных договоров происходит редко.

«Вторичка» рулит

В ходе репрезентативного опроса представителей банковского сектора выяснилось, что средняя продолжительность ипотечного кредита равна 15 годам. При этом заемщики стремятся закрыть свою задолженность перед банком раньше срока. В данном случае средний кредит равен 2,5-3 млн руб., что позволяет с учетом собственных средств, приобрести семье с 1-2 детьми приобрести 1-2 -х комнатную квартиру (55 кв. м). Средний возраст супругов составляет 35 лет. А валютная ипотека практически ушла с горизонта. Подобные договоры заключают редко.

Управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморье Людмила УЛАНОВА рассказывает: «В начале прошлого года спрос на жилье находился на невысоком уровне: все желающие купить квартиру сделали это в декабре 2014 года на волне ажиотажа, вызванного резкой девальвацией рубля. В 2015 году оживила рынок программа «Ипотека с господдержкой» (ВТБ24 запустил программу одним из первых. – Прим.авт.). Хотя и в этом случае нельзя обойтись без одного большого «но». В Приморском крае, да и на всем Дальнем Востоке, не так много строящегося жилья. Тем более по параметрам программы господдержки - кредитование на покупку жилья эконом - класса. Поэтому по-прежнему большая часть ипотеки в Приморье выдается на приобретение объектов вторичного рынка».

Из локальных тенденций этого года Людмила Уланова выделяет аномально высокий спрос на ипотечные кредиты в январе-феврале 2016 года, что было вызвано с ожиданием населения прекращения программы господдержки. В марте, после продления госпрограммы, спрос на ипотеку вернулся на обычный уровень.

По словам начальника сектора по работе с партнерами и жилищного кредитования Приморского отделения Сбербанка Натальи ШЕСТАК, в начале 2016 года сохранились основные тенденции жилищного кредитования года прошлого: растет спрос на жилье на первичном рынке, покупатели отдают предпочтение недвижимости эконом-класса, все чаще наши клиенты используют средства материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке. «Основные тенденции 2015 г. и начала 2016 г. связаны с программой государственного субсидирования ипотеки и ее условиями», - рассказывает Наталья Шестак.

На взгляд главного специалиста отдела ипотечного кредитования Алмазэргиэнбанка Софьи ШАЙХЕТ, для рынка ипотеки стал характерен и серьезный подход заемщика к оформлению кредита. «Принятие решения о подаче заявки и получении ипотечного кредита для наших заемщиков стало не спонтанным, а хорошо обдуманным решением. Прежде чем прийти к нам, они сравнивают условия кредитования в других банках и оценивают различные программы нашей кредитной организации, получают большое количество консультаций. В целом интерес к ипотечным программам нашего банка у владивостокцев продолжает расти», - говорит представитель Алмазэргиэнбанка.

Елена ДЕМЬЯНЕНКО, начальник отдела ипотечного кредитования Примсоцбанка, замечает, что, несмотря на активную работу Правительства России по развитию и реализации федеральных программ, направленных на развитие первичного рынка, ипотечный бизнес в 2015 году в основном был нацелен на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Благодаря запуску программы «Ипотека с господдержкой» по сниженным процентным ставкам, во второй половине 2015 г. начало набирать обороты кредитование первичного рынка. В основном выбор заемщиков был направлен на приобретение 2-х комнатных квартир, предназначенных для работников государственных учреждений и градообразующих предприятий страны, многодетных семей и семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. К таким группам относятся работники государственной власти, медицины, науки, здравоохранения. На основании принятого решения Правительства РФ о продлении программы субсидирования «Ипотека с господдержкой», Примсоцбанк продолжил работу в рамках программы «Жилье для российской семьи» (строительство осуществляется в Уссурийске и Владивостоке). Также возобновил работу по продукту «Военная ипотека». Банк совместно с Администрацией Приморского края продолжает работу по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

На сегодняшний день только во Владивостоке Примсоцбанком аккредитованы одни из самых крупнейших застройщиков: Казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края», ООО «Дальневосточная корпорация», ЗАО «Ренесанс Актив», ООО «Инвестиционно-строительная компания Аркада», ООО Инвестиционная компания «Восточные ворота», «Новый дом».

По оценкам Вячеслава ТОГОБИЦКОГО, начальника департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка, наибольший интерес заемщики проявили к программе ипотеки на первичном/вторичном рынке жилья (85% от общего объема выданных ипотечных кредитов за 2015 год), со средней суммой кредита чуть более 2 млн руб., сроком действия кредита 15 лет; приобретение квартиры путем участия в долевом строительстве составило 27%, средняя сумма кредита 2,87 млн руб.; покупка дома с земельным участком - 3%, средняя сумма кредита 4,26 млн руб. Программа ипотеки с господдержкой нашла спрос у заемщиков, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке жилья (новострой) - 11% от общего объема выданных кредитов.

Действительно, определенными стабилизаторами явились программы «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой», они поддержали около 20% рынка в Приморском крае. Так, в Приморском отделении Сбербанка отмечают, что 9 из 10 ипотек на первичном рынке оформлялись по программе с господдержкой. Доля военной ипотеки в первом квартале 2016 года составила в Приморье около 33% от общего количества оформленных жилищных кредитов. По данным ВТБ24, за счет большого количества строящегося жилья в районе Уссурийска доля договоров ипотеки с господдержкой и военной ипотеки достигает там 30-40% от общего количества сделок - выше, чем в других городах Приморья.

Ипотека – не инвестиция

Приморские заемщики практически не рассматривают покупку жилой недвижимости в качестве инвестиций. Как полагают представители Примсоцбанка, учитывая непростую экономическую ситуацию на рынке, большинство приморцев приобретает недвижимость для улучшения жилищных условий. Таким образом, заемщики, покупающие квартиры в ипотеку с инвестиционными целями, практически ушли с рынка.

По мнению Вячеслава Тогобицкого, число клиентов, приобретавших квартиры с целью вложения свободных денежных средств, снизилось, но полностью такие заемщики с рынка не ушли. В числе клиентов Дальневосточного банка остались заемщики, покупающие недвижимость на будущее для своих детей, в том числе, и в другом регионе, где, например, планируют обучение ребенка.

Кстати, территориально удаленные сделки по-прежнему актуальны на рынке. В числе «топовых» регионов покупки жилья - Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, города Крыма.

Ожидание ипотечной стабильности

В банке ДельтаКредит ожидают, что в ближайшей перспективе объемы рынка и уровень спроса сохранятся на уровне 2015 года. «Уровень ставок по ипотечным займам будет зависеть традиционно от многих факторов, в том числе от уровня ключевой ставки ЦБ РФ. В феврале 2016 года средневзвешенная ставка на рынке по кредитам в рублях составила 12,1% (данные по России – прим «Золотого Рога»), что является минимальным значением с апреля 2014 года. В нашем банке ставки на первичное жилье начинаются с 11,5%, на вторичное – с 11,99%», - пояснила заместитель председателя правления «ДельтаКредит» Ирина АСЛАНОВА.

«Мы ожидаем, что спрос на жилищные кредиты в Приморском крае в 2016 году сохранит положительную динамику прошлого года. Программа государственного субсидирования, которая являлась основным драйвером ипотечного рынка в 2015 году, продолжит оказывать позитивное влияние и в 2016-м. Плюс мы наблюдаем хорошие темпы строительства жилья в Приморском крае», - полагают в Сбербанке.

На взгляд специалистов Алмазэргиэнбанка, в этом году рост доли строящихся объектов в ипотечных сделках будет продолжаться, соответственно первичный рынок жилья будет поддержан ипотечными программами с государственным субсидированием.

«Специфика общего с коллегами по банковскому сектору рынка заключается в том, что «наш» рынок никогда «не закончится»: люди не перестанут испытывать потребность в крыше над головой, в улучшении жилищных условий, - говорит Людмила Уланова, - ВТБ24 прогнозирует увеличение объемов ипотечного кредитования как во втором квартале, так и в целом по итогам 2016 года. В качестве основных факторов, которые могли бы положительно повлиять на рост динамики ипотечного кредитования, можно выделить следующие: снижение ключевой ставки ЦБ, стабилизация занятости и экономики, рост реальных доходов населения. Мы также возлагаем большие надежды на строительство нового жилья в крае. Прежде всего, в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи».

Вячеслав Тогобицкий полагает, что процентная ставка по ипотеке в этом году снизится на 0,5-1 %. Но большинство участников ипотечного рынка Приморья солидарны во мнении, что изменения кредитной ставки в части ее роста или падения в ближайший год не предвидится.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.