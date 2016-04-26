Во Владивостоке дом на Владикавказской готовится к новосельям

Высокая скорость строительства и хорошее качество работ – главные критерии работы ОАО «Ремстройцентр»

Год назад, 2 мая 2015 года строители ОАО «Ремстройцентр» залили плиту фундамента под строительство нового 25-этажного дома на ул. Владикавказской. Завершить его по расчетным нормам можно было к 27 ноября 2017 года. Но дела пошли настолько хорошо, что в конце прошлого года коробка здания оказалась готова, и срок ввода дома резко приблизился, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Работы по этому дому у нас практически закончены. Сейчас делаем последние врезки, - говорит генеральный директор компании Александр ЛЕМЕШЕВ. - В июне подадим документы на получение разрешения для ввода дома в эксплуатацию.

Действительно, знакомство с домом показывает, что все в нем дышит приближающимся новосельем. В подъезде завершается покраска. И уже ходят лифты. Здесь их четыре – два пассажирских и два грузопассажирских. Только стенки внутри них пока защищены фанерой, чтобы нечаянно не повредить их внутреннюю отделку в преддверии сдачи.

Поднимаемся на лифте с старший экономистом компании Анжелой БРАТУСЕНКО на шестой этаж, где можно взглянуть на квартиры, сделанные «под ключ». Она показывает их покупателям – и те, которые еще остаются в продаже, и образцовые.

- Когда люди осматривают квартиру без отделки, то сомневаются: такая ли им нужна, – говорит она. - Но когда знакомятся с уже отделанными и меблированными помещениями, готовыми к тому, чтобы в них въехали и жили, то больше вопросов нет. Просто удивляются: «неужели моя квартира будет такой же!?» Они могут не сомневаться, потому что и та и другая квартира – 40 «квадратов»! Один к одному!

Сорок «квадратов» – это однокомнатная квартира. Примерно такую же площадь имеют двухкомнатные в хрущевках! А объясняется все просто – дом на Владикавказской – повышенной комфортности. Здесь и «двушки» побольше, а трехкомнатные квартиры – 82 кв. метра.





Дом компании ОАО "Ремстройцентр" на ул. Владикавказской уже построен.

Всего в доме 230 квартир, в том числе 138 однокомнатных, и по 46 квартир – двух и трехкомнатных. Их общая площадь – около 12 430 кв. метров. В доме есть и нежилые помещения – для ТСЖ, для работы с детьми, тренажерный зал. Есть 31 парковочное место в теплой закрытой стоянке и 86 – на открытой парковке. Они будут вводиться одновременно с домом.

К этому стоит добавить, что фасад дома на ул. Владикавказской выполнен с использованием светлого и качественного красноярского облицовочного кирпича, остекление окон и балконов сделано пластиковыми конструкциями с двойным стеклопакетом фирмы «VEKO».

Смотрим образцовые квартиры. Спрашиваю: «А что еще нравится тем, кто покупает у Вас жилье?»

Оказывается, что многим очень удобно, что можно заказать отделку «под ключ», и через два месяца после заключения договора квартира будет готова к новоселью: уже меблированная, со всей нужной для жизни бытовой техникой вплоть до телевизора, с легкими перегородками, делящими комнаты на зоны, с люстрами и портьерами и т.д. Естественно, пол, стены, потолки отделаны материалами на вкус клиента. Стоит образцовый евроремонт однокомнатной – около 1,9 млн рублей. Но вообще сумма очень индивидуальна – в зависимости от материалов и всей комплектации, выбранной покупателем, от его возможностей и прочих условностей. К тому же, «ремонт» может быть заказан частичным, может быть исключено меблирование. А еще – можно заниматься ремонтом самому.





















Квартиры, сделанные на заказ "под ключ", освобождают новосела от долгих хлопот ремонта.

Покупателям квартир в этом доме очень нравится, что он находится в очень удобном и тихом месте. Рядом – школа, детские садики, больницы – для взрослых и детей, поликлиника, будет строиться спортзал. Недалеко – остановка электрички. В пяти минутах – площадь Луговая с остановками общественного транспорта, кинотеатром, торговыми центрами.

Когда будет завершено благоустройство территории дома, то весь небольшой квартальчик ул. Владикавказской станет очень уютным и зеленым.

Кстати, виды из окон дома – красивые. Особенно на верхних этажах, откуда открываются широко раскрытые панорамы города. Правда, вид на бухту Золотой Рог с Золотым Мостом делает покупку дороже. Вообще, в зависимости от видов из окон, этажа, количества комнат в квартире цена «квадрата» квартиры без отделки сейчас здесь составляет от 71 000 до 91 000 рублей.

Цены, конечно, выше средних по городу, но покупателей это не останавливает. Как пояснили в компании «Ремстройцентр», в доме нераскупленными на сегодня остаются около 20% квартир. И по ним можно обращаться в компанию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 150, тел. (423) 226-94-40, e-mail: 269440@mail.ru

Остается только дополнить, что тем, кто желает улучшить свои жилищные условия с помощью новой квартиры на Второй речке, есть смысл обратить внимание на новый дом, который ОАО «Ремстройцентр» планирует начать строить в этом году, и построить так же быстро и качественно, как дом на Владикавказской. Известно, что проект этого дома выполнен институтом «ДНИИМФ». Это будет 25-этажное здание. С помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенной парковкой на 91 место. Его общая площадь составит 14 951 кв. метров, в том числе квартир – около 7,5 тыс. Всего в доме будет198 квартир: 117 однокомнатных и 81 – двухкомнатных.

Строительство этого дома, как и на Владикавказской, планируется вести на взносы дольщиков и кредитные средства. У покупателей будет возможность купить в нем квартиры с помощью ипотечных кредитов ВТБ 24, Газпромбанка или Россельхозбанка, в которых компания имеет аккредитацию.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.