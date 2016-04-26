ВТБ выдал первый на Дальнем Востоке кредит по программе льготного финансирования малого бизнеса

Банк ВТБ выдал первый на Дальнем Востоке кредит по программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Средства предоставлены рыболовецкому колхозу «Огни Востока» (ГК «Аква-Ресурсы») в Приморском крае. Предприятию открыта кредитная линия в размере 80 млн рублей сроком на 3 года под льготную ставку 10% годовых.

Финансирование будет направлено на модернизацию и реконструкцию основных средств: ремонт рефрижераторного судна «Петр Рикорд» и большого автономного морозильного траулера «Бутовск».

Руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим Костин прокомментировал: «В текущей экономической ситуации средний бизнес получает новые возможности для развития. Чтобы в полной мере воспользоваться открывшимися возможностями, компании ищут средства для обновления и реконструкции своих производств. А финансирование по программе Корпорации МСП выгодно во всех смыслах – это хорошие сроки, «легкие» ставки и солидные лимиты до 1 млрд рублей, который действует в рамках одного кредита. При этом программа не ограничивает заемщика в количестве кредитов».

Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера. По состоянию на 30 ноября 2015 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 886,8 млрд рублей) и средствам клиентов (7 387,5 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.