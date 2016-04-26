Под Находкой создается новый микрорайон

На 29 апреля администрация Находки наметила очередную жеребьевку 78 многодетных семей. Очередники заранее уведомлены, проинформированы о возможности ознакомиться с территорией, где им предлагается строить себе жилье, - с будущим микрорайоном Ливадия, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Со временем в микрорайоне с полной социальной инфраструктурой, дорогами и прочим будут проживать свыше 2 тыс. человек. Проектирование и строительство дорог и инженерных сетей по заказу городской администрации будут выполняться подрядчиком.

В правовом отношении участки уже полностью сформированы. При всей привлекательности места не исключено, что часть приглашенных на жеребьевку снова ее проигнорируют и не придут.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.