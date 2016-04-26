"Расти с Ростелекомом" - это просто!

На III Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала Дальневосточный филиал «Ростелекома» презентовал систему развития персонала и стал победителем

Системную работу по формированию карьерных, профессиональных возможностей и личностного развития сотрудников Дальневосточного макрорегионального филиала (МРФ) ПАО «Ростелеком» высоко оценило жюри Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала: компания признана призером в номинации «Социальный лифт», пишет Деловая газета «Ростелеком».

Всего в конкурсе приняло участие порядка 150 крупных российских компаний, а торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках Московского международного салона образования. Диплом министра образования и науки РФ Дмитрия ЛИВАНОВА за системную работу по формированию карьерных и профессиональных возможностей развития сотрудников получила заместитель директора МРФ - директор по оргразвитию и управлению персоналом Дальневосточного филиала ПАО «Ростелеком» Елена СИМОНОВА.

«Мы впервые приняли участие в конкурсе общероссийского масштаба, и нам очень приятно, что нашу работу оценили столь высоко, - говорит Елена Симонова. – Получив приглашение, мы сразу поняли, каким успешным опытом мы можем поделиться на Конкурсе – это наши проекты в области обучения и развития персонала, наши лучшие практики и инструменты, объединенные в единую информационно-развивающую систему «Расти с Ростелекомом».

На специальном внутрикорпоративном портале каждый из сотрудников сможет узнать все о возможностях карьерного, профессионального и личностного роста, подать заявку на участие в кадровом резерве, присоединиться к участию и обсуждению проектов, пройти дистанционное обучение у ведущих тренеров мирового уровня, почитать полезную литературу, пообщаться с коллегами на форумах и т.д. Теперь вся информация собрана в одном месте в виде Путеводителя, который станет более доступным, понятным и, надеюсь, очень популярным у сотрудников».





Интерфейс новой информационной системы выполнен в форме дерева, в основании корневой системы которого лежат миссия, стратегия и корпоративные ценности компании. Ствол – это карьерное, профессиональное и личностное развитие, плоды этого дерева– те возможности развития сотрудников, которые есть в компании. А возможностей в «Ростелекоме» сегодня действительно очень много. Причем многие проекты работают достаточно давно и уже подтвердили свою эффективность.

В профессиональное и карьерное развитие сотрудник включается с самого начала своей работы в компании.

«Когда сотрудник приходит в компанию, мы сразу же закрепляем за ним наставника, - рассказывает Елена Симонова. - Причем это не формальность, а действительно действующий механизм: наставник закрепляется из числа самовыдвиженцев на эту позицию – тех людей, которые внутренне замотивированы на заботу о людях и их развитие. Наставник помогает новому человеку не только решить организационные вопросы вхождения в должность, но и знакомит с коллегами, традициями и обычаями компании. Это позволяет сотрудникам быстро выйти на полную производительность и начать показывать результат. Кроме этого, все новые сотрудники обязательно проходят через Welcome-тренинги. Мы их постоянно совершенствуем, делаем более интересными и эффективными, и сегодня они состоят из различных игр, тестов и квестов. Включившись в работу, сотрудник получает от компании самые разные возможности для карьерного и профессионального роста. Он может входить в проектные группы для реализации проектов, причем не только по тому направлению, в котором непосредственно работает, но и в смежных областях. Участники проектных групп по итогам успешной реализации поощряются материальными и нематериальными бонусами. А навыки проектного управления помогают сотрудникам двигаться далее по карьерному лифту».

Кстати, те, кто чувствует в себе управленческий потенциал, могут смело заявить о своих амбициях: заявку в кадровый резерв компании может подать каждый сотрудник. Для «резервистов» разрабатывается индивидуальная программа развития, позволяющая сфокусироваться на зонах развития.

Большие возможности открываются и перед теми, кто умеет и хочет обучать своих коллег: в компании есть Институт внутренних тренеров, выпускники которого проводят тренинги внутри компании по самым разным направлениям деятельности. Причем этой деятельностью вполне можно заниматься по совместительству, увеличивая не только свой доход, но и развивая компетенции.

Большое количество инструментов есть в компании и для самостоятельного развития. Внутрикорпоративная образовательная программа Eduson, включающая в себя более 500 различных курсов, адаптированных под бизнес-цели и миссию компании, позволяет пройти в дистанционном формате тренинги и получить соответствующие сертификаты. А в библиотеке «Альпина» собрано огромное количество литературы, которую можно читать на досуге и в командировках, перекачивая наиболее интересные книги и статьи на личные гаджеты.

Для тех сотрудников, кто не слишком стремится стать управленцем, но настроен развиваться профессионально, в компании «Ростелеком» тоже есть масса возможностей, позволяющих вырастить уникального специалиста-эксперта. И кстати, подтвердив свой высокий профессиональный уровень, сотрудник может шагнуть в грейде и доходе даже выше своего непосредственного руководителя. То есть, развиваясь профессионально, можно занять в компании очень важную статусную позицию эксперта в своей области и передавать знания коллегам!

Это далеко не весь перечень инструментов, которые давно работают в компании «Ростелеком» и позволяют привлекать и удерживать талантливых и перспективных сотрудников. Именно этот «Социальный лифт», выстроенный в макрорегиональном филиале «Дальний Восток», и получил высокую оценку жюри конкурса.

«Наш проект отметили еще и потому, что мы, не привлекая внешних провайдеров, очень много активностей реализуем своими силами, - продолжает Елена Симонова. - Мы стараемся привлечь в развивающую среду как можно больше наших сотрудников, вовлекая их в то, что им интересно, в то, что позволяет им самореализовываться и становиться более успешными, и получаем от этого соответствующую благодарность в качестве повышения эффективности работников и достижения бизнес-целей компании».

Ну а новый информационный ресурс, за который компания получила столь высокую награду всероссийского масштаба, будет презентован сотрудникам 7 мая в рамках профессионального праздника - Дня связи. «РОСТЕЛЕКОМ - БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»!

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.