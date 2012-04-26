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Саммит АТЭС - 2012
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Катамараны для гостей саммита АТЭС-2012 во Владивостоке достроят в мае

26 Апреля 2012, 22:22 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля, ZRPRESS. Врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров побывал с рабочей поездкой на заводе ОАО «Восточная верфь», где ознакомился с ходом строительства пассажирских катамаранов для саммита АТЭС, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как доложил генеральный директор завода Игорь Мирошниченко, проектом предусматривается строительство трех катамаранов - два будут построены из высокопрочного композитного материала и один в корпусе из алюминиевого сплава. «Сегодня строительство ведется хорошими темпами, планируем завершить все работы в мае. В июне начнутся испытания судов на воде и уже в июле они будут сданы в эксплуатацию», - сообщил он.

По словам Сергея Сидорова, после завершения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке катамараны будут работать на линиях морских пассажирских перевозок на значимых для приморцах направлениях. «Я приятно удивлен темпами работ завода, количеством разработок и заказов. Сегодня нет сомнений, что катамараны будут достроены в срок», - подчеркнул врио первого вице-губернатора.

Проект по строительству катамаранов разработан приморской компанией «Пасифико Марин». Применение композитных материалов делает суда экономически выгодными и пригодными для использования в сложных погодных условиях. При строительстве специалисты разрабатывали и внедряли новые технологи, которые позволили существенно сократить сроки. «На возведение первого катамарана нам понадобилось порядка 12-13 месяцев. Благодаря внедрению новых технологий мы сократили эту цифру до полугода», - рассказал представитель компании.

Напомним, пассажирские суда катамаранного типа рассчитаны на 223 посадочных места каждый. Эксплуатационная скорость - 25 узлов. Дальность плавания – 400 миль.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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