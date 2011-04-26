Модернизация началась

На 40% снизить энергоемкость валового регионального продукта страны к уровню 2007 года за 10 лет – такая задача была поставлена Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Для ее выполнения 23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собственно говоря, речь идет даже не об экономии энергоресурсов, а о конкурентоспособности нашей экономики, повышении ее эффективности за счет внедрения энергосберегающих технологий. В Приморском крае разработан целый комплекс экономических механизмов для стимулирования предприятий и организаций для внедрения энергосбережения в практику и сознание предпринимателей и рядовых приморцев.

К 2014 году энергоемкость ВРП снизится на 28%

В 2010 году губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ утверждена краевая долгосрочная целевая программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2010-2014 годы, разработанная специалистами администрации края без привлечения сторонних организаций. Координатором программы стало краевое управление энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности.

Основной целью программы является снижение к 2014 году энергоемкости ВРП (валового регионального продукта) Приморского края на 28% к показателю 2007 года и на 40% к 2020 году. Цель непростая, затрагивающая многие сферы жизни и отрасли экономики. Так, уже в 2010 году было разработано более 120 муниципальных программ энергосбережения. В стадии разработки сегодня находятся программы по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Краевой программой предусмотрена модернизация систем коммунальной инфраструктуры (котельных, сетей водоснабжения, электросетевого комплекса) с применением энергосберегающих технологий. А начать решили с простейшего – с учета. До 2014 года все потребители края на 100% будут оснащены приборами учета энергетических ресурсов. Уже на этом можно сократить потребление электроэнергии на 29,4%, теплоэнергии – на 24,8%, а воды – на 20%. Соответственно снизится себестоимость продукции, и у населения, бюджетных предприятий и учреждений снизятся платежи за тепло и электроэнергию. Практически каждый собственник жилого помещения в многоквартирном доме ощутит на себе эффект от принятых мер, считает губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

В целом на реализацию мероприятий по энергосбережению Приморского края планируется потратить около 14 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета 8,9 млрд рублей, из внебюджетных источников 5,3 млрд рублей. Несмотря на столь значительные суммы, аналитики подсчитали, что срок окупаемости программы составит около 3,5 лет.

У Приморья появятся новые источники

Большие надежды по удешевлению энергоресурсов приморцы связывают с приходом в край «голубого топлива». Поступление первых объемов газа во Владивосток ожидается в сентябре этого года. Первыми потребителями станут Владивостокская ТЭЦ-2 и объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русский. В марте губернатору Приморья была представлена генеральная схема газоснабжения и газификации края.

Сегодня строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» близится к завершению. Объект должен быть сдан в IV квартале этого года. Одновременно идёт строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Владивосток до острова Русский, с отводом на ТЭЦ-2. Межпоселковый газопровод готов более чем наполовину. На очереди – муниципальные образования, где на природный газ планируется перевести объекты коммунальной энергетики и промышленные предприятия.

В планах до 2020 года – газифицировать 502 населенных пункта в 31 муниципальном образовании. Для этого будет построена 21 газораспределительная станция, общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 3,4 тысячи км. В течение ближайших месяцев главы муниципальных образований, в которых запланировано проведение газа, должны подготовить свои программы газификации.

Как подчеркнул губернатор Сергей Дарькин, газификация – один из приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Приморье. Это позволит увеличить производительность ТЭЦ, что необходимо в связи со строительством новых жилых районов и промышленных объектов, но и снизит затраты на топливо.

В этом году запланировано начало строительства на о. Попова Дальневосточной ВЭС (ветроэнергетическая установка) суммарной мощностью 23 МВт. Разработка проектной документации по ее строительству уже завершена. Строительство будет вести ОАО «РусГидро» за счет собственных средств. Стоимость проекта оценивается в 1 988 млн рублей. Новая ВЭС позволит обеспечить электроснабжение существующих и перспективных потребителей южной части островов Русский и Попова. В энергетическом балансе края появится, пусть и небольшая (5%), доля возобновляемых источников энергии.

Но если цена «ветра» еще вопрос, а газификация отдаленных поселков и старого жилого фонда и вовсе не рациональна, то мероприятия по энергосбережению могут дать эффект быстро. Под особым контролем губернатора края сегодня стоит перевод котельных с жидкого топлива на твердое. Это позволит снизить потребление мазута на коммунальных котельных Приморского края на 253,35 тыс. тонн (на 51 % к уровню 2009 года). Тем самым расходы на приобретение топлива для жилищно-коммунальных нужд в целом по краю снизятся на 2,9 млрд руб. в год.

Нерентабельно? Закрыть!

На 2011 год в Приморье определены 5 населенных пунктов, где работа по переводу котельных с мазута на альтернативное топливо и модернизации ЖКХ будет продолжена - это Уссурийск, Находка, Хорольский, Анучинский и Шкотовский районы. Всего же в рамках реализации подпрограммы «Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края» на 2010-2014 годы планируется закрыть 32 нерентабельные котельные, построить 12 новых угольных и реконструировать 13 котельных, построить 63 км тепловых сетей. Реализация данных мероприятий позволит снизить потребление мазута к 2014 году на 255,78 тыс. тонн в год и увеличить потребление угля на 692,53 тыс. тонн в год.

Одновременно ведется работа по снижению потерь при транспортировке. Будет модернизировано 75 км теплосетей и водопроводов, два объекта водоснабжения. Это снизит потери тепловой энергии при транспортировке на 223,46 тыс. Гкал, воды – в объеме 17350,0 тыс. м3.

Не секрет, что в Приморье еще есть отдаленные села и поселки, которые получают электроэнергию от дизельного движка. Жители порой и не догадываются, сколько реально стоит их киловатт, поскольку в крае действует единый унифицированный тариф – затраты компенсируются из бюджета. Поэтому разработана специальная подпрограмма «Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Приморского края, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций». За два года планируется построить 125 км линий электропередачи, две подстанции и тем самым подключить к централизованному электроснабжению 4712 человек. И позволит снизить потребление дизтоплива на 2482 млн тонн в год.

Технологии энергосбережения

Напомним, в прошлом году по программе капитального ремонта жилья было отремонтировано 479 многоквартирных домов. И большой ремонт, как правило, начинался с модернизации теплового и электрического узла домов. Благодаря этому более 70 тысяч приморцев не только улучшили условия проживания, но и реально снизили платежи за энергоресурсы. Как показывает опыт, в зданиях, где прошла «комплексная» модернизация, теплозатраты снижаются на 48%.

Поэтому главный расчет – на борьбу с энергопотерями за счет повышения тепловой защиты помещений, например, с помощью установки теплосберегающих окон, внедрения современных систем освещения, модернизации электрических сетей и инженерных систем, подсчитали специалисты, может обеспечить ежегодную экономию бюджетных ресурсов Приморского края на 230 млн рублей.

В 2010 году практически полностью завершено оснащение приборами учета энергоресурсов всех бюджетных учреждений Приморского края, осуществлен переход к современным энергосберегающим системам освещения, частично закуплено энергопотребляющее оборудование высоких классов эффективности.

Дальнейшие меры энергосбережения дадут существенную экономию энергоресурсов и воды и позволят к 2014 году снизить в крае потребление электроэнергии на 2004,5 тыс. кВт-ч, тепловой - на 92,3 тыс. Гкал, воды - на 98,8 тыс. м3.

Администрация Приморского края особо нацеливает на реализацию энергосберегающих проектов энергозатратные предприятия горнодобывающей и химической промышленности, машиностроительного и металлообрабатывающего комплексов Приморья. В прошлом году на энергосберегающие мероприятия в горной промышленности потрачено 9,5 млн руб., на предприятиях машиностроения и металлообработки - свыше 150 млн руб. И это дает экономический эффект за счёт снижения издержек и себестоимости, повышает конкурентоспособность предприятий и их продукции.

«Реализация программы энергосбережения - это не только задача, поставленная руководством страны, это еще и очень рентабельно», - считает губернатор края Сергей ДАРЬКИН. И в 2010 году бюджету края уже удалось сэкономить более 12 млн рублей.

Собственно говоря, первый год реализации программы энергосбережения и энергоэффективности в Приморском крае уже обеспечил снижение показателя энергоемкости ВРП на величину, больше запланированной. Так, показатель энергоемкости ВРП в 2010 году составил 37,8 кг условного топлива/1000 рублей при плане 38,0 кг условного топлива /1000 рублей. Динамика налицо.

Энергоаудит: где теряем - там сбережем

О потерях электроэнергии, тепла, воды в системах ЖКХ говорится много. А сколько реально мы теряем? В 2011 году в Приморье начинаются энергетические обследования, так называемый энергоаудит, без которого невозможно оценить энергопотери зданий, учреждений, предприятий и затраты на их устранение.

В течение ближайших двух лет планируется провести энергоаудит 1139 краевых бюджетных учреждений, 484 котельных КГУП «Примтеплоэнерго» и более 5 тыс. муниципальных бюджетных учреждений. По результатам проведенных обследований будут приниматься меры по повышению тепловой защиты, модернизации электрических сетей и регулированию инженерных систем зданий.

Кроме того, на 2011 год запланированы реконструкция 3 котельных, строительство 2 новых и закрытие 5 нерентабельных котельных, модернизация 30 объектов водо- и электроснабжения, замена 32,3 км инженерных сетей, снижение расхода мазута до 25,8 тыс. тонн. В целом организациями коммунального комплекса в 2011 году на реализацию мероприятий по энергосбережению предусмотрено 200 млн рублей.

За счет установления долгосрочных тарифов (на срок не менее трех лет) и введения социальной нормы потребления энергоресурсов для населения, а также сохранения на 5 лет за данными организациями сэкономленных средств от реализации энергосберегающих мероприятий планируется снизить потери электроэнергии при ее передаче на 3%, тепловой энергии - на 4,5%, воды – на 3%.

Модернизация ЖКХ началась. Однако усилий только властей мало. Энергосбережение начинается с простых привычек людей. Элементарные вещи – вовремя закрывать форточку, выключать за собой свет, утеплять квартиру. Это правила, которые мы, к сожалению, часто нарушаем, так как привыкли небрежно использовать ресурсы. А потом, когда приходит счет об оплате за жилищно-коммунальные услуги, удивляемся, почему в квитанции такие большие цифры. Энергосбережение должно стать нормой для каждого.