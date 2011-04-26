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У СКАЦИ может появиться новый генеральный директор
В повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (СКАЦИ) включен вопрос о прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального. В соответствии с уставом, гендиректор компании избирается на 5-летний срок. В настоящее время предприятие возглавляет 65-летний Юрий УСПЕНСКИЙ, владеющий 27% акций. Его сын Игорь УСПЕНСКИЙ занимает должность помощника первого зама гендиректора и входит в совет директоров компании.
Досье «ЗР»
Уставный капитал ОАО «СКАЦИ» составляет 66 тыс. 027 рублей. Он разделен на 66 тыс. 027 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 27% акций принадлежит Юрию Успенскому, 25,9% - первому помощнику гендиректора Владимиру МИЛОСЕРДОВУ, 19,94% - Надежде ЭОПОВОЙ, 11,9% - ООО «Парк Актив» (Владивосток).
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