У СКАЦИ может появиться новый генеральный директор

В повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (СКАЦИ) включен вопрос о прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального. В соответствии с уставом, гендиректор компании избирается на 5-летний срок. В настоящее время предприятие возглавляет 65-летний Юрий УСПЕНСКИЙ, владеющий 27% акций. Его сын Игорь УСПЕНСКИЙ занимает должность помощника первого зама гендиректора и входит в совет директоров компании.

Досье «ЗР»

Уставный капитал ОАО «СКАЦИ» составляет 66 тыс. 027 рублей. Он разделен на 66 тыс. 027 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 27% акций принадлежит Юрию Успенскому, 25,9% - первому помощнику гендиректора Владимиру МИЛОСЕРДОВУ, 19,94% - Надежде ЭОПОВОЙ, 11,9% - ООО «Парк Актив» (Владивосток).