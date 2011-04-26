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Акционеры ОАО «Спасскцемент» могут получить дивиденды
Как стало известно «ЗР», совет директоров ОАО «Спасскцемент» рекомендовал акционерам на годовом собрании, назначенном на 1 июня, принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года из расчета 14 копеек на одну акцию номиналом 40 копеек. Всего на выплату дивидендов предполагается направить 151,421 млн рублей. Последний раз «Спасскцемент» выплачивал дивиденды по итогам 2007 года - 10 копеек на одну акцию.
Досье «ЗР»
Уставный капитал ОАО «Спасскцемент» составляет 232 млн 686 тыс. рублей. Он разделен на 581 млн 715 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 копеек. 92,14% акций принадлежит Lymex Holdings Limited (Кипр), 5,53% принадлежат Morgan Stanley & CO Inc. и находятся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
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