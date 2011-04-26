Энергетики вручили «Золотую опору»

Дальэнергосбыт (филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания») на прошлой неделе назвал обладателей наград популярного конкурса «Золотая опора» - самых добросовестных энергопотребителей - юридических лиц. Несмотря на сложные экономические условия, претендентов на статуэтки в виде высоковольтной опоры передач, символизирующих силу и мощь энергоснабжения Приморья, оказалось предостаточно.

Энергетика всегда была и остается флагманом экономического развития региона. Стабильное, надежное, бесперебойное энергоснабжение - это ключевой фактор и гарант развития всех секторов экономики. В свою очередь, потребители, которые вовремя расплачиваются за электрическую энергию, выполняют важную социальную функцию.

Благодаря своевременной оплате у энергетиков есть возможность вести ремонты, закупать топливо, вводить новые мощности, что повышает надежность энергоснабжения всех категорий потребителей. Поэтому название конкурса носит символический характер - потребители, своевременно и в полном объеме выполняющие договорные обязательства, являются фундаментом, опорой экономики и социальной сферы, основой для благополучия края.

Победители конкурса определялись по четырем номинациям: промышленные предприятия, предприятия, финансируемые из бюджета, предприятия сельского хозяйства, предприятия малого бизнеса. Критериями отбора лучших потребителей были: полное выполнение договорных условий, соблюдение режимов энергопотребления, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления, отсутствие аварий по вине потребителя.

«Отмечу, тот факт, что количество номинантов на награды конкурса с каждым годом все больше, - говорит директор Дальэнергосбыта Вадим МИРОНЕНКО. - Это значит, что предприятия стали более серьезно подходить к вопросам расчетов за электроэнергию: вовремя расплачиваются с нами и вводят энергосберегающие технологии. Немаловажно, что своевременные платежи свидетельствуют о восстановлении экономики края. Главный критерий конкурса «Золотая опора» неизменен – состояние платежей. В то же время для управляющих компаний эти границы несколько шире – в первую очередь, это организация совместной работы с потребителями. Конечно, у нас есть еще и антиприз - керосинка - для предприятий, имеющих долги, но эту номинацию мы мало афишируем, потому что эффективность меньше, чем от презентации номинантов и вручения наград».

Среди промышленных предприятий главный приз достался ОАО «Владхлеб» (Владивосток). Дипломы лауреатов получили ЗАО «Жилищно-коммунальное управление» (пгт. Лучегорск) и ООО «Приморский родник» (с. Чугуевка).

«Мы, в свою очередь, благодарны энергетикам за бесперебойное качественное облуживание нашего предприятия. ОАО «Владхлеб» всегда ответственно относится к своим обязательствам перед партнерами. Нам приятно, что организаторами конкурса была отмечена и большая работа по модернизации энергооборудования нашего предприятия, цель которой - энергосбережение, рост энергоэффективности при выпуске хлеба и хлебобулочных изделий», - отметил ОАО «Владхлеб» Анатолий МАКСУНОВ.

В номинации «Предприятия сельского хозяйства» победителем стало ОАО «Жариковское» (с. Жариково Пограничного района). Дипломами лауреатов награждены Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лесозаводский» и ЗАО «Милоградовское - 1» (с. Милоградово Ольгинского района).

Среди бюджетных предприятий и организаций победителем признано Главное управление министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю. Лауреатами номинации стали «Раздольненский психоневрологический дом-интернат» и Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН.

В номинации «Предприятия малого бизнеса» обладателем главного приза от энергетиков стало ОАО «Находка-Торгмортранс-Сервис» (Находка), дипломами награждены ООО «ВЕК» (Владивосток) и ИП Косьяненко (Спасск-Дальний).

Также на церемонии был назван худший потребитель 2010 года. Им стало ОАО «92-й судоремонтный завод».

Дипломами за добросовестное выполнение обязательств и эффективное сотрудничество в рамках реализации Федерального закона № 261 «Об энергосбережении» в многоквартирном жилом фонде отмечены управляющие компании Приморья. Среди них - ООО УК «Рояр», ООО «Лесной двор», ООО «Горжилуправление-2», ООО «Компания Алгоритм», ООО УК «Трудовое», ООО «НП УК Эгершельд», ООО «УК 71-го микрорайона», ООО «УК Первореченского района», ООО «УК Советского района» и ФГОУ ВДЦ «Океан».