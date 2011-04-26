Откуда берутся символы

Как возник призовой кубок Бизнес-Премии? С основателями компании «Идеографика» из Владивостока Сергеем БОБОШКО и Андреем ЖОЛОБОВЫМ мы познакомились 7 лет назад, при подготовке первой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года Приморского края». Именно они разработали и вот уже семь лет подряд совершенствуют призы этого знакового для краевого бизнеса мероприятия.

За сухим техническим описанием - «основание из нержавеющей стали, куб из полированного чароита, серебряная накладка с золоченым логотипом» - никогда не прекращающаяся работа. Так, два года назад на серебряной накладке приза появился масштабный ювелирно исполненный рельеф Приморского края, в прошлом году – уменьшенные – а оттого еще более необычные – копии призов для номинантов мероприятия, а в этом - еще и памятные серебряные значки для участников церемонии.

Впрочем, по признанию авторов, самое сложное происходило семь лет назад, когда только ещё предстояло материализовать идею, озвученную учредителями конкурса.

- Нас мучили два вопроса: что предложить людям, у которых и так всё есть, не вводя организаторов в крайние расходы, и ещё при этом сделать приз самоценным? - вспоминает Сергей Бобошко. – Поиск не прекращался даже после того, как заказчик проект одобрил! Выбор чароита оказался хорошим решением, хотя и усложнившим некоторые технологические задачи. Подкупило то, что помимо исключительного экстерьера это один из самых редких российских камней, уникальный в масштабах планеты.

Полировкой кубов для «каменной» части приза занимался наш давний заказчик, коллега и в чем-то учитель, известный приморский камнерез Геннадий ИВАНЮТА. Подставка из нержавеющей стали изготавливалась и полировалась на разных предприятиях ВПК. Когда-то в качестве экспертов по автоматизации мы посоветовали руководству производственной компании «Ларец» воспользоваться суперсовременными разработками в области ювелирных технологий, и в результате теперь с удовольствием прибегаем к их услугам для воплощения в металле очень сложной трёхмерной модели накладки с логотипом приза.

Впрочем, работа над кубками «Бизнес-Премии» - скорее исключение. Основная сфера деятельности «Идеографики» - проектирование и изготовление металлических нагрудных знаков, медалей и других штампованных изделий. При этом так же виртуозно эксплуатируются оригинальные технические решения и дизайнерские находки, применяются ювелирные производственные нормы. Все работы выполняются во Владивостоке, и клиенты, во-первых, не страдают от характерных для большинства рекламных фирм проблем (логистики, таможенных, языковых и культурных барьеров), а во-вторых, имеют редкую для этого бизнеса возможность отслеживать все стадии выполнения заказов, сроки исполнения которых существенно короче среднеотраслевых.

К слову, клиентская база компании представительна: органы власти, общественные и коммерческие организации, учреждения образования и культуры и даже спецслужбы. Не чужда предприятию и благотворительность в отношении организаций природоохранного и образовательного толка. Отсюда недалеко и до «чистой философии», например, один из запущенных недавно проектов - «Следы времени» - посвящен Дальнему Востоку.

«Работа с местными образами и региональной символикой всегда была нам особенно интересна, – поясняют авторы. – Этот проект был попыткой территориальной, культурной и исторической самоидентификации. Несколько серий значков, однотипных бирок и брелоков посвящены местным историческим событиям и общественно значимым явлениям – от объектов Владивостокской крепости до кинофестиваля «Меридианы Тихого». Под стать «вечным» темам мы постарались обеспечить знакам «Следов времени» и долгую физическую жизнь: в конструкции применены нержавеющая сталь, надёжные крепления и ювелирные покрытия. Мы придумали образовательно-патриотический формат «для души», а он вдруг оказался еще и коммерчески востребован: готовые образы – «вузы Владивостока», «города Приморья», «памятные даты и праздники» - идеально подошли для ненавязчивой, но очень эффективной «долгоиграющей» рекламы в виде чеканки текста заказчика или корпоративной символики на реверсе коллекционных знаков».

А еще совсем недавно был выпущен нагрудный знак «ПОМОГАЙ» - в классическом геральдическом исполнении, но с оригинальными символами – баулами – отличительным знаком приграничной торговли. Следующим объектом шуток, по слухам, станет художественное изображение распиленного пополам автомобиля с правым рулём.

Впрочем, за такого рода креативным «хулиганством» скрываются большие технологические возможности и высокий профессионализм. Осведомлённость в области автоматизации производственных процессов позволяет компании оперативно внедрять новинки. Так, сегодня активно используется «твердотельное» компьютерное моделирование – технология, позволяющая получить качественное фотореалистичное изображение изделия и тут же начать его изготовление. Исполнителю она позволяет с филигранной точностью приблизиться к форме задуманного объекта, заказчику - снизить стоимость услуг и сроки исполнения работы.

Во всём этом можно было найти только одну странность: в то время, как изделия с клеймом компании «Идеографика» уверенно начинали отличать искусствоведы и коллекционеры Москвы и Санкт-Петербурга, некоторые граждане по привычке продолжали говорить глупости: «Всё сделано в Китае, Тайване, Корее, в крайнем случае – в Москве», поэтому учредители «Идеографики» решили более активно информировать рынок. Во Владивостоке сегодня открыты несколько точек продаж. Получить представление о возможностях компании, ее технологиях или даже сделать заказ можно и через сайт – www.ideografika.ru

Авторы проекта «Следы времени» уверены: в преддверии саммита АТЭС проект поможет решить проблему хронического отсутствия оригинальных сувениров «со смыслом». По крайней мере, уже сейчас наиболее активные корпоративные клиенты, не дожидаясь глобальных событий, торопятся связать образ своей компании с региональной идентичностью Приморья и российского Дальнего Востока.