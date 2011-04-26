Микропредприниматели из Приморья вошли в список 500 лучших в мире

20 апреля 2011 года в Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства».

Вторую премию в номинации «Лучший индивидуальный предприниматель 2010 года» получила Юлия БОРДУНОВА, в номинации «Лучший кредитный эксперт 2010 года» вторую премию получила Олеся КЛИМОВИЧ. Обе победительницы живут и работают в Арсеньеве.

Цель конкурса - поощрение преуспевающих микропредпринимателей и наиболее эффективных организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность во всех регионах России, а также привлечение внимания общественности и государственных органов к сфере микрофинансирования. Конкурс является частью глобальной программы поощрения достижений малого бизнеса в 28 странах мира. Так что приморские победительницы вошли в список 500 лучших в мире! С каждым годом количество заявок увеличивается. В этом году на участие в конкурсе было подано почти 130 заявок от предпринимателей и организаций микрофинансирования.

Один из критериев отбора - социальная значимость проекта. К примеру, в этом году лучшим предпринимателем стала Ольга СИМАКОВА из Волгоградской области, которая занимается животноводством и производит экологически чистую продукцию для жителей своего города.

В этом году призовой фонд премии превысил 700 000 рублей. Премии вручаются победителям на дальнейшее развитие их бизнеса.