Биометрическая революция

Единая биометрическая система позволяет стать клиентом банков и получать услуги без посещения офисов и предъявления паспорта

Одним из этапов программы «Цифровая экономика», реализуемой в России, является активное внедрение биометрических технологий, призванных стать удобным и надежным механизмом для обеспечения информационной безопасности, прежде всего, физических лиц. В основе биометрии лежит механизм распознавания уникальных биологических характеристик, присущих конкретному человеку.

Российские банки ведут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля 2018 года. Ожидается, что уже к 2021 году на базе удаленной биометрической идентификации будут оказываться не только финансовые, но и государственные услуги. Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели Банк России и участники ассоциации «Финтех». Технологическую реализацию проекта взял на себя «Ростелеком», который обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку соответствия данных первично сданным биометрическим образцам.

«Ростелеком» был выбран оператором Единой биометрической системы, поскольку имеет опыт реализации крупных федеральных IT-проектов - таких, как создание и обеспечение работоспособности Единого портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации. Кроме того, «Ростелеком» владеет сетью высокопроизводительных и защищенных центров обработки данных для безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных.

Тонкости перехода

Единая биометрическая система является сквозной технологией, которая может быть применена в любой отрасли экономики: в финансовой сфере, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, при получении государственных и муниципальных услуг.

Первыми удаленную биометрическую идентификацию запустили в прошом году в Почта банке и Совкомбанке. Еще через неделю - в Альфа-банке, банке «Тинькофф» и Газпромбанке. До конца 2018 года к сбору биометрии физлиц должны были подключиться все банки, обеспечив сбор в 20% отделений. Но на конец февраля 2019 года это удалось лишь 95 кредитным организациям из без малого 500.

«Многие банки отчитались формально, но при этом сама процедура и процесс на клиентской стороне не были отработаны, - отмечала зампред ЦБ Ольга СКОРОБОГАТОВА по итогам проведенной регулятором контрольной закупки. - Мы увидели медленное взаимодействие систем банка с единой биометрической системой (ЕБС) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе были объективные причины, когда системы Минкомсвязи оперативно не давали отклика».

Теперь задача откорректирована - к концу 2019 года 100% отделений банков, работающих в рознице, должны будут предоставлять услугу приема данных, для небольших банков с базовой лицензией сроки будут отодвинуты на 2020 год.

Идентификация осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).

Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в ЕСИА и ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

В настоящее время предполагается три варианта обеспечения информационной безопасности при сборе биометрии клиентов: собственное решение банка, согласованное с ФСБ и Банком России, предлагаемое интегратором по информационной безопасности типовое решение, а в перспективе - облачное решение.

С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru действует форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Все обращения обрабатывают специалисты «Ростелекома» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, полученные даные используются для совершенствования технологии удаленной идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.

Следовать указаниям

Банк России уже выпустил рекомендации для банков по оптимизации процессов при сборе биометрии, посоветовал четко объяснять клиентам, в какую именно систему принимаются его данные: общую или собственную систему банка. Информационное письмо с рекомендациями по усовершенствованию и оптимизации процессов по регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системе (ЕБС) размещено на сайте ЦБ.

В информационном письме также есть рекомендации о необходимости четкого разъяснения клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные: в ЕБС или собственную систему банка. «Это позволит избежать случаев введения в заблуждение физических лиц», - говорится в сообщении Банка России.

Председатель ЦБ РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА в январе заявила о выявлении регулятором случаев введения банками в заблуждение граждан, которые хотят сдать данные в единую биометрическую систему, а в итоге сдают во внутренние базы банков. «Пока процедура сдачи биометрии остается не очень удобной для пользователя. Наши контрольные закупки, наши замеры показывают, что это не очень удобно. Хотя интерес пользователей есть. Мы также столкнулись, к сожалению, с тем, что потребителей вводят в заблуждение иногда. Некоторые банки собирают биометрические данные для своих внутренних систем, а не для единой системы. Это означает, что клиент думает, что, сдав в одном месте биометрию, он может получить дистанционные услуги в других финансовых организациях, а этого по факту не происходит», - сказала г-жа НАБИУЛЛИНА.

Своя биометрическая система есть, в частности, у Сбербанка. Он развивает ее параллельно с участием в ЕБС, собирать для которой данные по закону для банков обязательно.

ЦБ рекомендовал банкам, в случае отсутствия СНИЛС у клиента, проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в ЕСИА в случае необходимости. Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно осуществлять проверку готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня. «Это в целом позволит сократить время на регистрацию клиентов при сохранении ее надлежащего качества», - считает регулятор.

Биометрия везде

Президент «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ считает, что биометрические технологии в будущем могут стать основным способом идентификации граждан.

«У каждого из нас есть паспорта: мы ездим с ним за границу, регистрируемся в гостиницах, летаем на самолетах. Иногда мы их забываем, теряем. Но мы не теряем наши индивидуальные характеристики: лицо, мимику, голос - все вместе они со 100% вероятностью идентифицируют нас как личность. Именно эта технология (биометрия) будет основной в будущем, которая будет идентифицировать нас. Биометрия будет использоваться в образовании, здравоохранении, на транспорте, везде. И, может быть, когда вы будете в моем возрасте, паспорта уже не будет, а голос, лицо всегда будут с нами», - отмечал г-н Осеевский в ходе своего выступления на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория».

Sim-sim раскройся

Tele2 в июне прошлого года запустила в московском аэропорту «Внуково» симкомат с биометрической идентификацией. Терминал позволяет идентифицировать потенциального абонента: сканирует паспорт, встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента, а специальный модуль распознает текстовую информацию и заполняет поля договора об оказании услуг.

МТС в августе запустил в городе Иннополис (Татарстан) свой первый терминал для выдачи sim-карт с технологией распознавания личности, до конца 2018 года планировал установить около 100 подобных устройств в десятках городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров.

Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи, уточняется в сообщении.

Для получения sim-карты пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает sim-карту. Время оформления занимает несколько минут, отмечает компания.

18 октября «Ростелеком» на форуме «Финополис» представил мобильное приложение для удаленной идентификации граждан – «Ключ Ростелеком». Через него пользователи будут подтверждать личность после выбора услуги в приложении банка. Первым сервис удаленной идентификации через мобильное приложение запустил Почта банк. Со временем к приложению подключатся остальные банки.

«Ключ Ростелеком» позволяет перевести в «цифру» процесс взаимодействия между клиентом и банком, например, открыть счет, получить кредит или положить деньги на депозит без личного посещения отделения, без очередей. Кроме того, система делает доступными услуги для людей с ограниченными возможностями и граждан в отдаленных регионах. Благодаря Единой биометрической системе сервисы банков стали доступны как «на ладони», с личного смартфона – в любое время и из любого места. Мы назвали приложение «Ключ Ростелеком», поскольку это действительно универсальный ключ к цифровым услугам, и даже больше – окно в мир новых цифровых возможностей», - пояснял Иван БЕРОВ, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

Олег КЛИМЕНКО.

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По мнению экс-замглавы Минстроя РФ Андрея ЧИБИСА (в настоящее время - врио губернатора), системы видеоаналитики и распознавания лиц будут запущены в России в течение ближайших трех лет.

Г-н Чибис отмечал, что биометрическая система распознавания лиц может быть использована в общественном транспорте для ускорения процесса посадки пассажиров: программа будет автоматически идентифицировать человека и списывать с его карты деньги за проезд. По его словам, в случае успеха пилотного проекта в Москве технология распространится на другие города. К партнерству в рамках проекта могут быть привлечены «Ростелеком» и китайские компании, в частности, Huawei.