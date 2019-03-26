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Реализацию уникальных социальных программ в Находке продолжает "Терминал Астафьева"
Порт помогает переселению жителей аварийных домов в Находке и «стеклит» окна и балконы за свой счет
В Находке продолжается программа «Терминала Астафьева» по расселению жителей из аварийных домов. Стивидор уже обеспечил новыми квартирами людей из одного барака микрорайона Мыс Астафьева, сейчас приступил к реализации второго этапа этой социальной программы.
Также предприятие ставит горожанам новые пластиковые окна и балконы.
Казалось бы, невероятно, но факт!
Добрые люди существуют! Хотели бы усомниться, но Валентина Елганова переубеждает. В Находку переехала, когда ей было 18 лет. Уже тогда дом № 5 по улице Астафьева был в аварийном состоянии. Выбора не было - женщине пришлось заселиться в комнату без удобств. Долго смущаясь, Валентина приводит нас в свой бывший дом. Входную дверь в коридор завешивает тяжелое одеяло, чтобы сохранить тепло. На входе смрад – смешавшиеся запахи плесени, табака и отходов. Комната Валентины, где женщина жила с детьми - всего 11 квадратов.
- Я последние годы уже не могла здесь жить. Тяжело и воду таскать на второй этаж, да и вообще условия здесь нечеловеческие. Вроде есть свой угол, а жить невозможно. Тут все печально, - рассказывает Валентина. - Когда заезжала сюда, уже тогда обещали переселить. Ждала, ждала и вот наконец-то дождалась.
В этом году Валентине исполнится 55. Юбилей отметит в новой квартире. Однушку купила в панельном доме напротив, поближе к дочери. Сейчас хозяйка доделывает последние ремонтные работы и готовится к новоселью. Щедрый подарок сделал «Терминал Астафьева». Валентина Елганова стала первой во втором этапе социальной программы стивидора.
- «Терминал Астафьева» выкупил мою комнату маленькую и дал возможность купить нормальную квартиру. Я очень довольна, вы даже не представляете. Квартира очень нравится. Всю жизнь ее ждала, если б не «Терминал», наверное, уже не дождалась бы, - признается женщина.
Находка. Ул. Астафьева, 5
Барак строился в 1940-х годах. Уборная на улице, вода приносная. Едкий запах канализации и самодельный слив нечистот на фоне развешенных детских пеленок повергают в шок. Долгие годы жители добивались признания дома аварийным – писали письма в различные инстанции. Власти даже обещали переселить, но сроки постоянно сдвигались. Тогда за дело взялся «Терминал Астафьева».
Программу по переселению из ветхого жилья, рассчитанную на 2 года, порт начал в декабре 2017 года. Первыми расселили жильцов аварийного дома № 3 по ул. Астафьева. Люди, уставшие от обещаний, признаются, что до последнего не верили в эту сказочную историю. Из 5-го барака пять семей уже переехали, еще одна оформляет документы. Всего из этого дома планируют переселить 34 семьи.
Ольга Костина – вторая счастливая обладательница ключей от новой квартиры. Женщину мы застали на рабочем месте в городской поликлинике. Со дня на день уже переедут в комфортное благоустроенное жилье. В бараке жили в двух комнатах вместе с матерью и дочерью. По программе переселения купили двухкомнатную квартиру.
- Очень унизительно жить в таких условиях в наше время. Перед дочерью стыдно, личную гигиену соблюдаем при помощи тазов с водой. Вы не представляете, какое это счастье иметь ванну и свой туалет в квартире – качество жизни намного улучшится. Мы выбрали квартиру на Арсеньева. Мне до работы близко, дочери к школе. Квартира светлая, окна на южную сторону. Я очень довольна, спасибо «Терминалу», - говорит Ольга Костина.
Стоить отметить, что люди самостоятельно выбирают себе место жительства и квартиры. По площади они выходят даже больше «комнатушек» барака.
«Когда мы начинали программу, то понимали, что если будем действовать по методам, которые использует государство, то семья, проживающая в 12-метровой квартире, должна получить новое жилье точно таких же размеров. Но при таком подходе смысл нашей социальной программы терялся бы. Ведь главная задача состояла именно в качественном улучшении жилищных условий находкинцев. Поэтому некоторые жители барака в итоге переезжали в квартиры значительно большей площади. Они могли выбрать квартиру в абсолютно любом микрорайоне и даже городе: несколько семей переехали в квартиры во Владивостоке» - сказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева».
Чисто и светло
Социальная программа «Терминала Астафьева» также направлена и на благоустройство жилья в микрорайоне. Своим «соседям» предприятие помогает заменить окна и застеклить балконы. Уже на следующей неделе к работам по второму этапу приступит компания «Инес», о мастерах и качестве работы которой отзываются положительно. На эти цели направят более 6 млн рублей.
Стоит отметить, по результатам прошлого года программа показала, что она необходима людям. В 2018-ом в домах № 3а и 5а по улице Астафьева свои жилищные условия улучшили около 20 семей. На этот год подали заявки уже 54. Предприятие не ограничивает собственников, можно сделать сразу окна и балкон.
Светлана Родина участвовала в программе в прошлом году и подала заявку на этот. Новенькие два окна и балкон радуют хозяйку, замеры на еще одно окно уже сделали, специалисты со дня на день приступят к установке.
- Очень довольна, ребята молодцы! Все сделали качественно, к работе у меня нареканий нет. К новым окнам сделали ремонт. Сейчас готовим следующую комнату. В квартире стало и светлее, и теплее. Деревянные, конечно, уже прошлый век, - отметила Светлана Леонидовна. – Вообще, «Терминал Астафьева» молодцы - и людям помогают, и у себя все в порядке держат.
Окна Светланы Леонидовны выходят прямо на территорию «Терминала Астафьева». Женщина отмечает, что предпринятые стивидором меры значительно улучшили экологическую обстановку в микрорайоне. Сегодня общее число пылеподавляющих установок доведено до 19 единиц. Кроме того, терминал по всему периметру закрыт пылезащитными экранами высотой от 21 до 25-ти метров, что является рекордом среди всех портов Находки. Полностью на закрытую перевалку угля стивидор перейдет к 2022 году. Уже в апреле в Германии будет подписан контракт на строительство крытого навеса над зоной выгрузки.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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