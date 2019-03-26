Уссурийск унизил Владивосток

Владивосток уступил Уссурийску пальму первенства по ценнику на новые автомобили

В 2018 году спрос на новые автомобили показал двузначный рост, в текущем году приморские автодилеры рассчитывают на сохранение взятых темпов. При этом с повышением НДС, которое произошло в начале текущего года, подросла и цена на авто - от 2% до 5%. Если говорить в целом о рейтинге продаж в крае, то первое место в нем занимает Уссурийск, где автомобили самой популярной среди приморцев марки Toyota приобретаются по стоимости от 1,5 млн рублей, второе - Артем (от 1,4 млн рублей) и Владивосток (от 1,3 млн рублей).

Генеральный директор ООО «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Александр НИКУЛОВ отмечает, что спрос на автомобили в премиум-сегменте на начало года показывает положительную динамику. «Хоть эти цифры и не столь большие, но в условиях увеличения НДС и возможного ужесточения санкций США, позволяют нам строить положительные прогнозы на середину 2019 года. В этом плане нам помогают удержать долю рынка наши постоянные клиенты и их приверженность марке. Также, выход новых моделей в этом году дает нам стабильное контрактование на протяжении всего года», - рассказал Никулов.

Если говорить о продажах автомобилей Mercedes-Benz за пределы Приморского края, то речь идет исключительно о штучных продажах.

«Отсутствие инфраструктуры в плане обслуживания и поддержания гарантии не позволяет рассчитывать на положительную динамику в продажах в других регионах. Другое дело - в коммерческом направлении Mercedes-Benz, где мы можем предложить отличные решения для бизнеса на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic, Mercedes-Benz VITO», - уточняет генеральный директор ООО «Альтаир-Авто».





Времена, когда на дорогах можно было встретить американские лимузины, ушли в прошлое….

Совсем как премиум

Заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК поясняет, что в их компании по продажам дорогих премиальных машин на Дальнем Востоке лидирует Приморский край - 60%. При этом доля Владивостока составляет около 50%.

«Детализация такова: в прошлом году лидером продаж был Lexus - порядка 800 машин. В этом году будет примерно столько же. Хочу отметить, что, по сравнению с 2017 годом, продажи автомобилей данной категории выросли на 10%. Если говорить о других моделях, которые относятся к премиум сегменту, то продажи авто марок Mercedes и BMW держатся на уровне 2017 и 2018 года - порядка 100 машин той и другой модели. Безусловным лидером продаж компании «Саммит Моторс» в Приморье стала Toyota. Мы наблюдаем увеличение покупательской активности по сравнению с 2017 годом на 20%. Конечно, эта категория машин не относится к премиальному классу, но является самым популярным автомобилем у приморцев», - комментирует Гуцалюк.

Представитель компании «Тойота Центр Владивосток» поясняет, что модельный ряд таких авто, как Toyota Prius, Camry, RAV4, Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Toyota Hilux в целом относится к категории «масс-премиум». «Если считать по налогу на роскошь (оценивается по стоимости авто от 3 млн рублей и выше), вышеперечисленные модели – автомобили класса премиум, если по обывательским меркам - к данному сегменту относится только Land Cruiser 200, но по факту - вся Toyota это «масс-премиум», - говорит эксперт.

Что касается продаж в другие регионы Дальнего Востока, то на Сахалине с 2017 года начал работу собственный дилер Toyota, приморские компании туда авто больше не поставляют.

ООО «Премьер Авто» (официальный дилер BMW во Владивостоке) после долгих колебаний комментировать рынок премиальных авто отказался.

Генеральный директор «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО поясняет, что по продажам в их компании набирает популярность Mazda, Subaru и довольно новая для региона Skoda.

НДС толкает цену вверх

«Весной 2017 года Toyota Corolla уходила от 1 млн рублей. В прошлом году цена на нее подросла незначительно. В этом году, с апреля, мы начнем продавать новую «Короллу», цена которой составит от 1,5 млн рублей и выше. Подорожала и Camry. Сейчас она оценивается не как год назад - от 1,5 до 1,9 млн рублей, а от 1,6-2,4 млн рублей. RAV4 также подорожал. Сегодня его стоимость варьируется от от 1,7-2,3 млн рублей, тогда как годом ранее можно было купить данную машину по цене от 1,5 до 2,2. Prado сейчас продается от 2,8 млн рублей, а лидирует в данной линейке Toyota Land Cruiser с ценой от 5 млн рублей. Ценовой разрыв «топового» авто марки Toyota с «топовым» Lexus составляет не менее 1 млн рублей», - говорит Александр Гуцалюк.

В целом по региону около 60% от всех продаж приходится на кроссовер RAV4 (стоимостью от 1,7 млн рублей) и внедорожник Land Cruiser 200, максимальная цена которого – более 5 млн рублей.





… Теперь музыку в премиум-сегменте заказывают европейцы.

Кредитование дорожает

Несмотря на удорожание автокредитов, которое последовало за увеличением ключевой ставки ЦБ, с учетом специальных программ кредитования доля продаж в кредит сегодня довольно высокая, она составляет порядка 40%. При этом, для юридических лиц действуют специальные предложения покупки в лизинг. Такие сделки также показывают рост.

«В пользу покупки нового авто нужно отнести юридическую надежность сделки, гарантию надёжности автомобиля, которая покрывается заводом производителя, понятные затраты по владению автомобилем, - говорит Сергей Веркеенко. - От своей компании мы дополнительно разработали специальную программу «Обратный выкуп» для тех, кто сомневается в остаточной стоимости авто «на следующий день после покупки». Программа реализована следующим образом: при продаже автомобиля мы сразу подписываем соглашение на выкуп авто в любой момент в течение трех лет за 80% от стоимости в договоре, а по некоторым моделям - даже за 100%».

«За 2018 год доля покупки автомобилей премиум класса в кредит значительно выросла. В 2017 году она была на уровне 35%, в 2018 составляла 44%. При этом, 90% всех машин Тойота и Лексус, продающихся в рамках автокредитования в ДФО, относится к Тойота-банку», - добавляет Александр Гуцалюк.

По словам экспертов, в целом, стагнация и спад экономики на продажах автомобилей класса «премиум» и «люкс» практически не отражаются. В большинстве своем такой бизнес ориентирован на людей с достатком «выше среднего». «Так, в 2008, 2012 и 2014 кризисных годах спрос на дорогие авто оставался устойчиво стабильным, в отличие от спроса на более дешевый сегмент. По большому счету, это связано со стабильной покупательской активностью клиентов, которые могут позволить себе такие автомобили практически, в любые времена», - рассказал Александр Гуцалюк.