Эволюция мобильного интернета и сверхвысокие скорости для "интернета вещей"

Один из ведущих операторов России предложил рынку высокое качество и улетные скорости

Самый молодой среди телеком-операторов, Tele2, известный прежде всего своими новациями в конструкции тарифов, поставил весьма амбициозную задачу сделать большую часть России территорией высокоскоростного мобильного интернета, приход которого в одночасье видоизменил способы коммуникации между людьми. Оператор создает инновационные услуги, которые делают процесс общения максимально комфортным, причем, вне зависимости от доступности региона – будь то горнолыжный курорт в Сибири, финансовый офис на Садовом Кольце или остров Русский в Приморье. При этом одним из самых интригующих остается вопрос дальнейшей эволюции мобильного интернета, который с приходом технологии 5G призван создать опорную базу для развития цифровой экономики.

Не секрет, что сегодня многим пользователям, особенно продвинутым, в первую очередь интересны тарифы с безлимитным интернетом или с большим объемом интернет-трафика, чем с недорогой голосовой связью. Тарифы, которые позволяют на максимум использовать возможности мобильного интернета, сегодня есть у каждого оператора. Чаще всего это специальные тарифы, разработанные для активных интернет-пользователей. Например, «Включайся!» от «МегаФона», «Мой Безлимитище» от МТС, «Мой онлайн» от Tele2. Кстати, именно Tele2 в последнее время выступает законодателем мод в части вывода на рынок оригинально сконструированных тарифов, большую часть которых в дальнейшем в том или ином виде копируют коллеги по цеху.

Так, в апреле 2017 года Tele2 запустил тарифную линейку «Мой Tele2» - с безлимитными социальными сетями и мессенджерами даже в поездках по стране, возможностью без доплат использовать интернет в поездках, а также «честной» внутрисетью, которая не расходует минуты из пакета. В октябре оператор первым на рынке предложил менять минуты на гигабайты – понимая, что нашим клиентам иногда бывает нужнее именно интернет-трафик. В декабре Tele2 предложил полгода пользоваться связью бесплатно в рамках условий тарифа при условии оплаты полугода вперед - без каких-либо ограничений или скрытых условий.

Проверять доступность и качество высокоскоростного интернета лучше всего не в крупных городах, сидя в уютном кожаном кресле, а на популярных туристических объектах. Например, на горнолыжной трассе.

Экстремальные скорости

Шерегеш, он же сокращенно Геш, считается самым посещаемым горнолыжным курортом в России. Он обязан этим званием очень долгому сезону, который в хороший год длится с ноября по май (в этом году по апрель), а также достаточно демократичным ценам в отличие от более раскрученного Роза Хутор в Сочи. В итоге в течение года через сибирский курорт проходит около 1 млн отдыхающих. Кстати, Шерегешем называется и поселок, расположившийся в нескольких километрах от подножья склонов, и собственно горнолыжный комплекс.

Главное преимущество Шерегеша – это мягкий снег, так называемый «пухляк», обеспечивающий очень приятное катание. На Дальнем Востоке с Шерегешем в последние годы успешно конкурирует горнолыжный комплекс «Горный воздух» на Сахалине, но на его склонах зачастую присутствует более жесткий искусственный снег. Любители горных лыж и сноуборда могут опробовать на склонах Геша все стили катания – фрирайд, фристайл, скоростной спуск, чему способствуют различные фигуры и трамплины в парке и на склонах. Кстати, до недавнего времени в Шерегеше не было полноценного сноуборд-парка, который бы функционировал на протяжении всего зимнего сезона. Воплотить идею собственными силами экстремалам оказалось проблематично, но после того, как на помощь пришел оператор «с другими правилами» Tele2, мечты стали реальностью, - катание в открывшемся парке бесплатное и доступно для всех желающих.

Минусы Геша, но достаточно существенные, это сложная логистика (из Новосибирска до курорта около 600 км), короткий прокаточный день и отсутствие единого ски-пасса. В 17.00 все подъемники как по команде замирают, и катающиеся вынужденно перебираются в местные бары, бани и рестораны, чтобы обеспечить рентабельность местному бизнесу. При этом самая продвинутая часть отдыхающих садится за обработку сделанных за день фото и видео, чтобы как можно скорее выложить в сеть все эмоции уходящего дня. Естественно, что с заходящим солнцем в прогрессии начинает расти трафик загрузки данных. Например, клиенты Tele2, а таких в Шерегеше, складывается впечатление - каждый второй, скачивают за вечер не меньше ста гигабайт. Благо, что мобильный интернет от этого оператора - очень быстрый и не зависающий.

«С начала этого сезона наши клиенты на горнолыжных склонах Шерегеша приняли и передали почти 15 Тб данных. Мы специально посмотрели на динамику трафика в последние четыре выходных – с 8 по 11 марта. В среднем каждые сутки наши клиенты использовали более 185 Гб мобильного интернета. 53% этого трафика прошло через сеть 4G. С 8 по 11 марта каждый день услугами Tele2 пользовались более 1100 абонентов. Естественно, лидируют в списке гостей кемеровские абоненты Tele2. По количеству гостей из других регионов лидирует Новосибирск. Также в пятерку регионов, откуда приезжают в Шерегеш наши клиенты, входят Красноярск, Томск, Омск и Иркутск. Мы стремились сделать покрытие 4G едва ли не ковровым. Для этого на ряде объектов у федеральных и региональных трасс мы смонтировали более тридцати базовых станций LTE 800. Благодаря этому мы смогли обеспечить покрытие 4G на протяжении 260 км федеральной трассы М53, и более чем на 1600 км региональных автодорог», - говорит директор филиала Tele2 в Кемеровской области Татьяна НИКИФОРОВИЧ.

Предложение рождает спрос

Первую базовую станцию, тогда еще стандарта GSM, Tele2 запустила в Шерегеше в 2007 году, обеспечив связь в поселке и в части курортной зоны. В 2008-2010 годах было расширено покрытие на все склоны сектора «А» и туристическую зону. В августе 2015 года были запущены три базовых станции стандарта 3G, что, в принципе, позволило обеспечить курорт достаточно быстрым мобильным интернетом. В июле 2017 года в рамках проекта расширения покрытия LTE, оператор запустил первую базовую станцию на частоте 1800 МГц. А в начале марта - сразу несколько новых базовых станций 4G на частотах 800 и 1800 МГц, что позволило покрыть LTE всю курортную зону. Как и следовало ожидать, сразу же после запуска базовых станций клиенты Tele2 стали больше качать. Актуальную в последнее время формулу «предложение рождает спрос» еще никто не отменял.

Досье «Золотого Рога»: В начале 2017 года Tele2 представила новую бизнес-стратегию компании и коммуникационную платформу «Другие правила». Tele2 оказывает услуги по уникальной для телекоммуникационного рынка модели lifestyle enabler. Компания предлагает лучшее соотношение цены и качества, формирует digital-экосистему собственных и партнерских сервисов, поддерживает стиль жизни и интересы своих клиентов. Ставка на развитие услуг передачи данных привела к стремительному росту числа активных пользователей мобильного интернета, которое за год увеличилось на 39%. В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас сети 4G есть в 56 субъектах страны, сети 3G/4G – в 61 регионе. В 2017 году эксперты Роскомнадзора признали Tele2 лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств стандарта LTE в России.

На практике Tele2 готова идти впереди запросов клиентов. «Мы видим – люди стали меньше говорить и больше пользоваться интернетом. Это – главный тренд телекоммуникационной отрасли России, - говорит заместитель технического директора Tele2 Алексей ТЕЛКОВ. – При этом определяющими характеристиками услуги мобильной связи уже стали скорость интернета и зона покрытия 3G/4G. Именно на основании этих факторов клиенты готовы делать выбор между операторами. Мы видим, что с увеличением покрытия 4G на глазах меняется профиль абонента – он уже не просто выкладывает фото и видео, но смотрит фильмы в хорошем качестве в дороге».

Если смартфон, то с 4G

Есть еще один фактор, который заметно влияет на поведение клиентской базы и, естественно, на действия и стратегию оператора. В последнее время все больше пользователей используют SIM-карту Tele2 в устройствах с поддержкой 4G. Например, все пять устройств в списке топ-смартфонов поддерживают 4G на используемых оператором частотах.

«При этом показательна динамика долей устройств. Всего за год доля «звонилок» в нашей сети (устройств с поддержкой только стандарта GSM) сократилась на 8,5 п.п. Доля устройств 3G-only – смартфонов без LTE - тоже сократилась, почти на 7 п.п. При этом доля 4G-устройств увеличилась всего за год больше чем вдвое – с 15 до 30,5 процентов. Мы рассчитываем, что тренд к росту продолжится, и уже к середине года 4G-смартфоны будут превалировать в нашей базе», - отмечает Алексей Телков.

Сегодня Tele2 работает в 65 регионах страны. В 60 субъектах РФ у оператора уже есть быстрый мобильный интернет в стандарте 3G. В 56 субъектах работает 4G. Сейчас в зоне покрытия 4G Tele2 проживает более 84 млн человек, или почти 60% населения России. Откроем небольшой секрет – на очереди запуск LTE во Владивостоке, Магадане, на Сахалине и Камчатке.

«Именно на быстром мобильном интернете мы были сконцентрированы весь последний год. Мы запустили 25 сетей 4G вместо 13 изначально запланированных и существенно расширили покрытие LTE еще в 13 регионах страны. Основу для такого быстрого рывка мы закладывали в 2015-м и 2016 годах. Одним из ключевых проектов, направленных на улучшение качества и оптимизацию затрат, стала замена старого оборудования на новое от целевого поставщика. Была произведена замена более 12 тыс. БС 2G и 3G, в результате чего на текущий момент каждый из регионов функционирует на оборудовании одного производителя. Немаловажный для бизнеса фактор, что в результате масштабной модернизации упрощается и существенно удешевляется строительство и запуск сетей 4G», - говорит г-н Телков.

«МегаФон» начал с «Горного воздуха»

«Еще десять лет назад «МегаФон» сделал ставку на мобильный интернет, первым из операторов связи начав развивать сети 3G, - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА. - И сейчас мы по-прежнему остаемся лидером в этом высококонкурентном сегменте отрасли. По данным Роскомнадзора на конец 2017 года, общее число базовых станций стандарта LTE в сети «МегаФона» составило 69,9 тыс., что существенно больше, чем у других операторов. Недавно также компания Ookla, владелец самого популярного приложения для измерения скорости передачи данных Speedtest, признала, что самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Сегодня наша сеть стандарта LTE (4G) доступна абонентам в 83 российских регионах, включая Приморский край. Здесь, к слову сказать, мы еще в 2012 году запустили первую на Дальнем Востоке сеть LTE накануне саммита АТЭС».

Когда «МегаФон» начал разворачивать в стране сети LTE-Advanced, одним из первых объектов, где оператор запустил эту технологию, стал горнолыжный комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, на основе которого была создана одноименная ТОР. Его выбрали не случайно - это не только излюбленное место отдыха многих людей, но и площадка для спортивных мероприятий всероссийского и мирового уровня, база для подготовки спортсменов, участвующих в престижных соревнованиях. Обеспечен мобильной связью и горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае, создающий с «Горным воздухом» единую зону ski-pass.

«В прошлом году наша компания приняла новую стратегию развития, которая заключается в росте бизнеса за счет создания экосистемы услуг для клиентов, активно пользующихся мобильным интернетом. Именно на абонентов, потребляющих цифровой контент, ориентирована наша главная линейка тарифных планов «Включайся!» Эта тарифная линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей, для ее создания была использована аналитика Big Data. Недавно мы обновили тарифные планы «Включайся!»: предоставили клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавили в тарифы бесплатные подписки на популярные сервисы», - говорит Антонина Пронина.

Заглядывая в будущее

В последнее время очень много уделяется внимания технологии пятого поколения. Согласно прогнозам экспертов, первые коммерческие запуски 5G состоятся в 2020-2021 гг. Технология в основном будет применяться для IoT (интернета вещей) в сферах автомобилестроения, видеоаналитики, ЖКУ, здравоохранения и пр. На прошлой неделе «Ростелеком», Nokia и фонд «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону сети 5G на территории «Сколково». «Сети 5G - это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике», - заявил президент «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ.

«Но есть два «но», - говорит Алексей Телков. - Первое: стандарт еще не зафиксирован на международном уровне, поэтому говорить о планах по развертыванию сетей – преждевременно. Второе: 5G все же скорее для машин, чем для людей. Пользователям не нужны пока такие скорости, которые обеспечивает стандарт, и такое малое время отклика. А вот в машинном взаимодействии это может быть необходимым».

Tele2 уже начала техническую подготовку к внедрению 5G и заключила соглашение о сотрудничестве с Nokia. В июле 2017 года компании провели демонстрацию вариантов использования технологии.

В июле 2017 года Tele2 и Nokia провели демонстрацию возможностей технологии мобильной связи пятого поколения в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2016 году. На демонстрации Tele2 и Nokia представили различные варианты использования технологии пятого поколения. В качестве первого сценария компании показали, как решения на базе 5G можно применять для беспилотного управления автомобилями и организации «умного» движения в городской среде.

При реализации второго сценария была показана работа комплекса видеоаналитики на базе 5G: технология позволяет полностью автоматизировать видеонаблюдение и выстроить интеллектуальную охрану периметра. При этом система анализирует траекторию движения объектов, и в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно оповещает оператора. Кроме того, решения на базе 5G помогают отслеживать несанкционированное появление объектов – забытых или намеренно оставленных нарушителями − или их исчезновение.

Фото Tele2.

Олег КЛИМЕНКО.