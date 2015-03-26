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В Приморье авиазавод "Прогресс" готовит опытные образцы гражданского вертолета Ка-62

26 Марта 2015, 10:21 | Приморье

Новинка будет производиться в кооперации с рядом зарубежных компаний

ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край) ведет подготовку к серийному выпуску гражданского среднего многоцелевого вертолета Ка-62, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время компания работает над изготовлением опытных образцов вертолеты, который будет производиться в кооперации с рядом зарубежных компаний.

"Ка-62 вобрал в себя новейшие достижения российского и мирового вертолетостроения", - сообщила пресс-служба авиазавода.

Заместитель министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ, посетивший в понедельник авиазавод,  сообщил, что "Прогресс" поставит Минобороны РФ в 2015 году 16 многоцелевых ударных вертолетов Ка-52.

Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" разработки конструкторского бюро "Камов", также входящего в холдинг "Вертолеты России", оснащен самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи.

Замминистра также продемонстрировали также опытный образец вертолета Ка-52К для Военно-морского флота России. Новая модификация сейчас проходит заводские испытания.

ОАО "ААК "Прогресс" им. Сазыкина" выпускает боевые ударные вертолеты Ка-50 ("Черная акула"), Ка-52 ("Аллигатор"), спортивно-пилотажные самолеты Як-54 (производство возобновлено в 2011 году), ракеты 3М-80, 3М-82, противокорабельные ракетные комплексы "Москит".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: производство  заводы  вертолет  минобороны  "прогресс" 






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