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В Приморье авиазавод "Прогресс" готовит опытные образцы гражданского вертолета Ка-62
Новинка будет производиться в кооперации с рядом зарубежных компаний
ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край) ведет подготовку к серийному выпуску гражданского среднего многоцелевого вертолета Ка-62, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В настоящее время компания работает над изготовлением опытных образцов вертолеты, который будет производиться в кооперации с рядом зарубежных компаний.
"Ка-62 вобрал в себя новейшие достижения российского и мирового вертолетостроения", - сообщила пресс-служба авиазавода.
Заместитель министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ, посетивший в понедельник авиазавод, сообщил, что "Прогресс" поставит Минобороны РФ в 2015 году 16 многоцелевых ударных вертолетов Ка-52.
Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" разработки конструкторского бюро "Камов", также входящего в холдинг "Вертолеты России", оснащен самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи.
Замминистра также продемонстрировали также опытный образец вертолета Ка-52К для Военно-морского флота России. Новая модификация сейчас проходит заводские испытания.
ОАО "ААК "Прогресс" им. Сазыкина" выпускает боевые ударные вертолеты Ка-50 ("Черная акула"), Ка-52 ("Аллигатор"), спортивно-пилотажные самолеты Як-54 (производство возобновлено в 2011 году), ракеты 3М-80, 3М-82, противокорабельные ракетные комплексы "Москит".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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