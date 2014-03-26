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ГК "Аква-Ресурсы" инвестирует в логистику Приморья $18,4 млн
Морские и железнодорожные перевозки традиционно играют ключевую роль в экономике Приморья. Как и в любом другом способе осуществления международных грузоперевозок, для эффективности огромное значение имеет уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры.
Проект «Сухой порт», который реализует в Артемовском городском округе группа компаний «Аква-Ресурсы», один из показательных примеров, с помощью каких инструментов Дальневосточный регион сможет стать территорией опережающего развития.
В настоящее время группа компаний «Аква-Ресурсы» реализует проект угольного терминала на мысе Астафьева в г. Находке Приморского края. Проектом модернизации терминала предусмотрено увеличение объемов перевалки угля на экспорт до 1,5 млн тонн в год в 2013 году и до 6 млн тонн - в 2015 году. ГК «Аква-Ресурсы» образована в 1997 году, специализируется на добыче, хранении, оптовой торговле рыбой и рыбопродукцией. Группа объединяет, в частности, рыболовецкое предприятие «Огни Востока», ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Дальинторг», логистическое ООО «Профит-Трейд», портовые «ДМП-Порт», АО «Далькомхолод», «ВМРП Холодильник N2». В собственности компании имеется добывающий и перерабатывающий флот, другой морской транспорт.
Согласно классическому определению, сухой порт - это сухопутный транспортно-логистический терминал, который имеет прямую связь с морским портом через специально организованную транспортную инфраструктуру. Связь с морским портом может быть реализована при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта. Таким образом, сухой порт выполняет функцию перевалочного пункта, расширяя возможности и упрощая осуществление морских грузоперевозок для участников ВЭД, территориально расположенных на значительном удалении от портов. Кроме этого, организация сухих портов позволяет значительно разгрузить терминалы морских портов, что благотворно сказывается на функционировании всей транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах страны.
Сегодня понятие «сухой порт» уже вышло достаточно далеко за рамки классического определения. Если раньше сухие порты организовывались, как правило, в непосредственной близости от морских портов, то сегодня строительство таких терминалов возможно на удалении в несколько сот и даже тысяч километров от моря. Сухой порт сейчас может представлять собой крупный перевалочный центр, способствующий осуществлению мультимодальных перевозок и таможенному оформлению грузов. Таким образом, он фактически может выполнять все функции морского порта, за исключением того, что морские суда могут совсем не участвовать в транспортной цепочке.
Проект «Сухой порт» предусматривает создание управляющего регионального транспортно-логистического центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта. Центр позволит не только оптимизировать перемещение экспортных грузопотоков через порты Приморского края, но и способствовать загрузке Транссибирской магистрали в обратном направлении.
По мнению главы региона, сегодня необходимо использовать преимущества транспортных коридоров в Приморье.
Соглашение о строительстве «Сухого порта» было подписано в сентябре прошлого года в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса. Стоимость проекта оценивается в $18,4 млн, которые инвестирует группа компаний «Аква-Рресурсы». «Доля транспорта в экономике края очень велика - 18%. Развивая транспортные коридоры в регионе, мы можем изменить логистическую схему, через Приморье завозится много товаров на Дальний Восток. Подписание демонстрирует тот факт, что мы работаем не только с иностранными инвесторами. Российские инвесторы нам также нужны и важны», - подчеркнул на подписании соглашения губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ отмечает, что благодаря проекту в Приморье будут созданы более 300 новых рабочих мест.
Транспортно-логистический центр типа «Сухой порт» базируется в Артемовском городском округе (район станции Угловая), на расстоянии 40 км от порта и станции Владивосток и 160 километров от портов Находка и Восточный, в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы «Владивосток - Хабаровск».
Реализация проекта в том числе позволит вывести отгрузку мороженной рыбопродукции со станции Мыс Чуркин (Владивосток) в район «сухого порта». Это даст возможность разгрузить станцию, которая перегружена. Предложение уже поддержано ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и крупнейшими поставщиками рыбопродукции. Не случайно, что оператором проекта выступает ОАО «Далькомхолод».
Немаловажно, что проект полностью соответствует концепции развития логистических центров на базе сети дорог ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), которое уже является его участником. Новый логистический центр позволит значительно расширить производственные возможности не только порта Находка, но и Владивостока, Посьета, Хасана, а также пограничных переходов Полтавка и Гродеково.
На территории Транспортно-логистического центра в настоящий момент продолжаются работы по созданию складского комплекса класса «А» площадью 15 тыс. кв. метров, начатые в сентябре 2013 года. Следующим этапом реализации проекта станет получение технических условий от ОАО «РЖД» на предоставление «Сухому порту» грузопотока в объеме 3 млн тонн в год.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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