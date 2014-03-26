Приморские производители спецодежды подстраиваются под ситуацию на рынке

ООО «Гангут» достойно держится в период экономической нестабильности благодаря гибкости и быстрой реакции на изменяющиеся условия

Основание ООО «Гангут» в Приморье пришлось на 1999 год. И тогда приходилось заниматься всем, чем получалось, рассказывают учредители компании. В 2008 году «Гангут» сосредоточился на продаже профессиональной одежды, специальной обуви и средств защиты, а через два года открылось сопутствующее направление - производство рабочих хлопчатобумажных перчаток. О том, как вырасти в кризис и удержаться на плаву в период стагнации, «Золотому Рогу» рассказали учредители компании Дмитрий ЧИЖИКОВ и Константин ЛОЙКО.

«Любой кризис, как медаль, имеет две стороны. Для одних это опасность, для других - возможность. Получилось, что мы вошли во вторую группу. В 2008 году многие крупные игроки «просели». Нам терять было нечего: небольшой арендуемый склад, купленный на совместные деньги факс, две машины, которые использовались для развоза, и инициатива. Так и произошел удачный стартап на дне рынка», - начинает Константин Лойко.

- 2008 год - еще и период активных строек объектов к саммиту АТЭС. Удалось ли поучаствовать в снабжении этих объектов или федеральные компании не оставили шансов местным?

Дмитрий Чижиков: В какой-то степени кризис нам помог расти теми темпами, которыми мы росли. Объектов было множество, и мы работали со многими. Нашим преимуществом тогда был обширный товарный запас, т.е. нам не приходилось ждать месяцами товар, чтобы выполнить заказ. Это было очень важно, ведь на стройках работало множество людей, их нужно было одеть «здесь и сейчас», снабженцы звонили со словами «срочно». Понятно, что привезти товар из Москвы или Китая за два-три дня невозможно, поэтому мы очень быстро росли. Сейчас это преимущество можно рассматривать как недостаток, т.к. большие стройки закончились, такой большой товарный запас больше не требуется и мы, понимая ситуацию, переориентируемся, подстраиваемся.

- Что же является преимуществом сейчас?

Константин Лойко: Сейчас преимуществом является широкий ассортимент, глубокие ниши проникновения, и конечно же, грамотное удержание имеющихся клиентов и умелое привлечение новых. Мы понимаем, что если раньше был растущий рынок, то сейчас колеблющийся, даже где-то стагнирующий. В соответствии с этим мы стараемся своевременно меняться, боремся за клиента.

- То есть конкуренция на рынке спецодежды сильна?

Константин Лойко: Сейчас нет, наверное, такого бизнеса, где бы отсутствовала конкуренция. Не бывает такого, что предприниматель пришел на рынок и стал безоговорочным лидером. Даже если это происходит, то ненадолго. Когда мы пришли на рынок спецодежды, на нем уже были крупные опытные игроки. Но мы пришли и заняли свою нишу.

Дмитрий Чижиков: Так как мы небольшая компания, мы изначально решили, что должны быть гибкими, поворотливыми в отличие от тех «гигантов», которые уже были и которые до сих пор приходят на рынок. И эта гибкость может проявляться по-разному, наверное, поэтому мы и достойно держимся в конкурентной борьбе.

- Когда и почему вы решили заняться производством рабочих перчаток?

Дмитрий Чижиков: Идея производства перчаток появилась тогда, когда все сложнее было возить товары из Китая - из-за Олимпиады в Пекине начались серьезные проблемы с поставками. А потребность в тех же рабочих перчатках всегда очень высокая. В итоге мы пришли к тому, что в 2011 году купили оборудование для производства, а в 2012 году уже запустили его. Это сопутствующее продаже спецодежды направление деятельности, но оно может рассматриваться как наше дополнительное преимущество. Собственная производственная линия позволяет нам изготовить партию перчаток в зависимости от пожеланий клиента: летом, например, востребованы более легкие, тонкие перчатки, зимой - потолще.

- Получается, производство перчаток здесь выгоднее, чем покупка готовых в Китае?

Константин Лойко: Понятие «китайская перчатка» очень растяжимое. Мы можем привезти китайскую перчатку отличного качества, но у нее и ценник будет соответствующий. Но, как правило, на рынке в основном представлены перчатки низкого качества, одноразовые. Компаниям, которые испытывают потребность в рабочих перчатках, всегда приходится искать компромисс между ценой и качеством. И хочется все-таки, чтобы ценник был средний или пониже, а качество - выше среднего. Мы можем делать перчатку толще, тоньше, легче, тяжелее, от этого меняется цена, т.е. мы можем предложить клиенту именно ту совокупность параметров, которая ему требуется.

С точки зрения технологии назвать легким производство перчаток нельзя, ведь за машиной, вяжущей перчатки, необходим уход, постоянный контроль. Кроме того, сами программы, запчасти недешевые и непростые. Тем не менее преимуществ от производства перчаток здесь больше, чем от покупки готовых в Китае.

- В этом сегменте также сильна конкуренция? Неужели в Приморье много компаний, производящих перчатки?

Дмитрий Чижиков: Компании есть, причем некоторые присутствуют на рынке дольше нас. Но мы с ними не воюем, а стараемся в чем-то сотрудничать, взаимодействовать, обмениваться опытом, и они идут на контакт. У них своя клиентская база, а у нас своя, где-то они, может, и пересекаются, но мы не ходим по одним и тем же клиентам. И наше преимущество в том, что у нас перчатки - сопутствующее направление, а у них - основное. Кроме того, как правило, в компаниях, занимающихся сугубо производством перчаток, нет отдела продаж, в лучшем случае этим занимаются один-два человека со всеми вытекающими из этого последствиями: заболел, ушел в отпуск и т.д. У нас отдел продаж работает ежедневно с 9 до 17.

- Откуда завозится ваша спецодежда? Мыслей создать здесь подобное производство не возникало?

Константин Лойко: Наша спецодежда отшивается на заказ в Ивановской области и в Китае. У нас прямые контакты с производителями, которые специально для нас производят одежду под нашей маркой. В переносе производства в Приморье нет необходимости, т.к. перчатки с технологической точки зрения производятся проще, нежели спецодежда или обувь. Сегодня потребители от дешевой утилитарной одежды синего цвета поворачиваются к каким-то более изысканным, практичным, функциональным моделям и, соответственно, более дорогим. И шить «на коленке» эти модели невозможно, не говоря уже о том, чтобы поставить это на поток. Высокотехнологичное производство в данном случае выгоднее и удобнее иметь на аутсорсинге.

- Сейчас немало говорится о поддержке малого бизнеса со стороны всех уровней власти, создаются специальные некоммерческие организации. Ощущаете ли вы эту поддержку?

Дмитрий Чижиков: Думаю, о поддержке малого бизнеса говорится больше, чем делается. Бюрократическая машина настолько сильна, что, наверное, ее еще долго не удастся остановить. Пока в основном мы справляемся собственными силами. Когда возникают критические ситуации, мы стучимся во все двери, один раз даже дошли до приемной губернатора. Нельзя сказать, что обратной связи нет - нам помогают, но пробиться сквозь «стену бюрократии» нелегко.

Константин Лойко: Но, если посмотреть на это с другой стороны, на то он и бизнес, чтобы справляться со сложными задачами. Наивно сидеть и ждать помощи, предприниматели должны быть активными, каждый должен пробиваться. Если бы были созданы идеальные «тепличные» условия, то что за бизнес у нас бы был?

- А есть ли лояльность со стороны банков? Насколько доступны те продукты, которые предлагаются банками?

Дмитрий Чижиков: Когда мы только начинали и нам понадобились деньги, банки относились к нам с осторожностью: молодой неоперившийся бизнес без залогового имущества, да еще и в начало кризиса. Мы обошли не один банк, прежде чем нашли лояльность и понимание со стороны Промсвязьбанка, с которым сотрудничаем и по сей день. Нам удобно с этим банком, нас устраивает обслуживание, продукты, и это взаимопонимание пришло с первых дней сотрудничества.

По мере своего развития мы пользуемся разными услугами: кредитование, рассчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты. Сейчас рассматриваем возможность покупки коммерческого помещения в кредит, может, воспользуемся и факторингом. Планов много, понятно, что на их осуществление нужны ресурсы, в том числе и банковские, но «закредитоваться» мы тоже не спешим.

- Каких специалистов вам не хватает?

Константин Лойко: Я бы не сказал, что нам не хватает людей какой-то определенной специальности, скорее, не хватает каких-то человеческих качеств, которые необходимы в работе. Если у человека есть стремление добиться чего-то, развить в себе профессионализм, он это сделает. Сейчас все чаще встречаются люди, которые создают иллюзию бурной деятельности, но это лишь иллюзия. И за это они хотят получать немалые деньги. Вечная проблема - нехватка менеджеров по продажам. Но дело не в том, что их на рынке труда мало, они есть. Но помимо хорошего резюме «продажники» должны демонстрировать результаты. У нас есть сложившийся коллектив из специалистов, работающих долгое время, но введение новых единиц в коллектив происходит сложно.

- Какие цели себе ставите на ближайшее время?

Дмитрий Чижиков: Мы видим, что постепенно рынок меняется, подступает стагнация. Есть мысли диверсифицировать продажи. Сейчас наш сайт служит в большей степени визиткой, в будущем хотим запустить интернет-проект, рассчитанный на конечного потребителя. И конечно же, расширение клиентской базы, а также будем продолжать идти навстречу нашим клиентам, подстраиваться под ситуацию на рынке.

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.