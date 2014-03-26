В Приморье успешно работает порт-банкрот

Главные кредиторы ОАО «НМРП» считают, что у объявленного судом банкротства этого предприятия есть все признаки преднамеренного

На прошлой неделе Арбитражный суд Приморского края ввел в ОАО «Находкинский морской рыбный порт» процедуру наблюдения. С заявлением о признании порта банкротом еще в октябре 2013 года в суд обратилось ООО «Альянс контейнер», и вот процедура получила свое продолжение.

Однако порт, как и прежде, работает и принимает корабли, а на своем официальном сайте приглашает к партнерству новых клиентов, представляясь как современная транспортная компания, оказывающая полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг. Сайт рассказывает, что ОАО «НМРП» осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава ДВТГ (кстати говоря, порт входит в эту транспортную группу), обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров.

И еще одну цитату с сайта приведем дословно: «Руководство ОАО «Находкинский морской рыбный порт» прекрасно понимает, что сохранить и укрепить позиции на рынке в усло­виях жесткой конкуренции очень непросто, и поэтому работает всегда предельно открыто и принципиально честно по отношению к своим партнерам. Все это способствует сохранению взаимовыгодных партнерских отношений с постоянными кли­ентами порта и позволяет устанавливать новые деловые связи».

Иду на банкротство

Как-то не очень все это вяжется с банкротством. Впрочем, по мнению представителей одного из крупнейших кредиторов порта ЗАО «Находкинский международный терминал», банкротство это очень похоже на преднамеренное - инициированное аффилированной с портом структурой в совершенно определенных целях: приостановить взыскание с порта долгов, признанных ранее. Нечто вроде самобанкротства. И некоторые факты могут свидетельствовать о том, что эта гипотеза имеет под собой реальные основания.

Например, в ходе судебного заседания представители заявителя о банкротстве ООО «Альянс контейнер» и должника ОАО «НМРП» весьма заинтересованно общались, давая друг другу советы по оформлению предоставляемых суду документов. Не говоря уже о том, что обе эти компании входят в одну транспортную группу «ДВТГ», а генеральный директор инициатора банкротства ООО «Альянс контейнер» является членом совета директоров порта-банкрота. По поводу кандидатуры арбитражного управляющего стороны, по идее являющиеся соперниками, тоже были единодушны, что также наводит на мысль об аффилированности. А вот участию в процессе крупнейшего кредитора порта ЗАО «Находкинский международный терминал» столь же единодушно чинились всяческие препятствия.

«ЗР» уже не раз рассказывал о несостоявшемся сотрудничестве ОАО «НМРП» и ЗАО «Находкинский международный терминал», за которым стоит группа китайских и южнокорейских инвесторов, по строительству в Находкинском рыбном порту контейнерного терминала. В 2010 году ОАО «НМРП» получило на эти цели от ЗАО «НМТ» беспроцентный заем в сумме 76 млн. руб., или $2,5 млн.

На просторах Интернета до сих пор можно найти оптимистические описания того проекта. «Крупная сделка по привлечению займа была одобрена на годовом собрании акционеров АО «НМРП»… В реализации проекта примут участие Дальневосточная транспортная группа как собственник порта, «Муданьцзянская городская инвестиционная группа» (Китай), а также управляющая компания порта Пусан (Южная Корея) и ряд южнокорейских транспортно-логистических компаний… Комплексная программа развития порта Находка предусматривает увеличение мощностей причалов, внутренней инфраструктуры, автодорог и железнодорожных путей. Реконструкцию предполагается проводить в несколько этапов, по завершении которых терминал будет способен перерабатывать до 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год».

ЗАО «НМТ» за счет вложений в инфраструктуру современного порта планировало поучаствовать в этом проекте, направленном на развитие транспортно-логистической отрасли региона, одной из приоритетных для будущего Приморья. Но, так и не дождавшись обещанного строительства терминала, потребовало вернуть свои вложения, пройдя все инстанции арбитражного суда и доказав свою правоту. Кассационная инстанция постановила: ОАО «НМРП» должно вернуть 85 млн рублей Находкинскому международному терминалу.

Отсудил? Теперь взыщи!

Казалось, в истории несостоявшегося международного проекта поставлена точка. Иностранные инвесторы на этот счет немало удивлялись несоответствию громких заявлений чиновников всех мастей об открытости региона для иностранных инвестиций реальному положению дел, когда российские партнеры не считают нужным держать свое слово, а зарубежные инвесторы оказываются перед лицом циничной недобросовестности.

Но каково же было удивление зарубежных акционеров ЗАО «НМТ», что с этим судебным решением их мытарства вовсе не заканчиваются, а лишь выходят на новый круг - судебно-исполнительного производства. Как стало ясно уже через несколько дней, никто возвращать долг не собирается, несмотря на вполне определенные решения судебной власти.

- Мы, как представители взыскателя, совместно с судебными приставами-исполнителями в течение двух лет пытаемся взыскать с ОАО «НМРП» сумму долга, законно присужденную судом, - рассказала «ЗР» юрист юридической фирмы «Инмар», представляющей интересы ЗАО «Находкинский международный терминал», Ксения РУБЕЦ. - Но несмотря на то, что порт функционирует и ведет финансово-хозяйственную деятельность, за это время из суммы в 85 млн рублей, установленной судом, удалось взыскать лишь 7 млн. На сегодняшний день долг порта составляет 78 млн рублей. Все это время представители порта всячески затягивали процесс, закидывал суд жалобами на действия судебного пристава-исполнителя и приостанавливая исполнительное производство.

Об этом сообщает и УФССП России по Приморскому краю. В апреле 2013 года судебные приставы арестовали пять легковых машин Находкинского морского рыбного порта, ранее в обеспечение исполнения требований суда судебные приставы арестовали складские и причальные сооружения порта. Но всякий раз в период проведения процедуры ареста, по информации управления, должник всеми возможными способами препятствовал исполнению судебного решения. В частности, руководитель порта ни разу не явился на прием к судебному приставу-исполнителю. Кроме того, как только судебный пристав накладывал арест на банковские счета организации-должника, все финансовые операции руководство порта сразу же переводило в другие банки, открывая новые расчетные счета.

Была попытка службы судебных приставов даже привлечь генерального директора порта к уголовной ответственности (статья 315 УК РФ предусматривает ответственность за злостное неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), но Сергей МАРЧЕНКО, возглавлявший «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) с апреля 2012 года, покинул компанию по истечении годового контракта. Далее временно обязанности генерального директора ОАО «НМРП» исполняли Александр ПАЛЕХОВ, Денис ГЛАДКОВ, а в сентябре 2013 года сроком на один год генеральным директором ОАО «НМРП» был избран Василий МАКСИМОВ. Надо ли говорить, что все они так или иначе аффилированы с ДВТГ, как и то, что такая кадровая сменяемость не позволила довести начатое дело до конца.

В то же время все действия судебного пристава-исполнителя как по возбуждению исполнительного производства, так и по аресту имущества должником обжаловались в суде, однако безрезультатно. Судебными инстанциями в удовлетворении многочисленных жалоб ОАО «НМРП» было отказано. И вот, когда, казалось бы, все препятствия для законного взыскания долга удовлетворены, как гром среди ясного неба для ЗАО «НМТ» пришло сообщение о банкротстве порта. Понятно, что, изучив всю последовательность действий Находкинского морского рыбного порта за последние несколько лет, специалисты и ЗАО «НМТ», и юридической фирмы «Инмар», представляющей его интересы, имеют все основания полагать о лжебанкротстве их злостного должника.

Это трюк, многократно осуществленный другими дальневосточными компаниями в бурные годы первоначального накопления капитала. По закону «О несостоятельности» при введении процедуры наблюдения банкротства все исполнительные производства, в том числе по ранее принятым судебным решениям, приостанавливаются. В то время как все запреты, в том числе на регистрацию имущества, снимаются, таким образом, по мнению Ксении Рубец, порт получает право распоряжаться своими активами, выводя их в нужном направлении. А ЗАО «НМТ» со своими вступившими в законную силу решениями попадет в четвертую очередь, что сводит к минимуму возможность иностранных инвесторов вернуть свои средства.

Инвестициям - не климат

Понятно, что руководство ЗАО «НМТ» и юристов, осуществляющих правовую поддержку компании, такое положение вещей не устраивает. И они бьют во все колокола!

- На наш взгляд, очевидна фиктивность этого банкротства, его преднамеренность с целью вывода активов, чтобы не расплачиваться по своим обязательствам. Считаем, что ситуацию необходимо рассматривать под углом зрения уголовного закона, - комментирует юрист фирмы «Инмар». - Мы отправили на этот счет письма в краевую прокуратуру, прокуратуру города Находки, другие контролирующие органы. Надеемся, что они станут поводом не формальных отписок, а разбирательства по существу.

Ведь по большому счету страдает не просто конкретная компания, решившая стать участником бизнес-процесса на территории Дальнего Востока, страдает имидж нашей страны, которая по-прежнему остается зоной повышенных бизнес-рисков. И как бы убедительно ни говорил президент страны Владимир ПУТИН о важности Дальнего Востока в развитии контактов с бизнесом стран АТР, как бы доказательно ни характеризовал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ наш инвестиционный климат как весьма благоприятный для прямых иностранных инвестиций, данный конкретный факт свидетельствует, что зарубежный инвестор здесь все так же не защищен, даже если российский закон на его стороне.

- А знаете, что особенно удивляет зарубежных инвесторов, интересы которых представляет наша юридическая фирма? - комментирует ситуацию Ксения Рубец. - Совсем не то, что одна юридическая компания попробовала обвести вокруг пальца другую (бизнес в нашей стране давно считается у иностранцев предприятием рисковым), и даже не то, что их недобросовестным российским партнером стала не какая-то мелкая фирма, а один из крупнейших на Дальнем Востоке портов, входящих в Дальневосточную транспортную группу. Их логике не поддается ситуация, когда юридические лица игнорируют требования российского законодательства, судебной власти и государственных органов, в том числе службы судебных приставов. А законные представители государства если и не закрывают на это глаза, то как-то смиряются с ситуацией, находят оправдания своему бездействию.

И если мы хотим привлекать иностранные инвестиции не на словах, а на деле, хотим, чтобы они здесь действительно работали, а зарубежные бизнесмены не боялись входить в российское инвестиционное поле, то нужно обеспечить им действенные механизмы защиты и законные гарантии. Впрочем, и для российского бизнеса нужны четкие законы и жесткие правила их исполнения, чтобы ни у кого не возникало соблазна «простить» партнерам свои долги и даже самообанкротиться, чтобы их не возвращать.

Евгений ИТАРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.