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Надежда КУЛИКОВА: Бизнес-Премия Приморского края - стимул для профессионального роста
Участников IX Бизнес-Премии Приморского края приветствует Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (НП СРО «РОС ПК»), спонсора IХ Бизнес-Премии:
- Дорогие друзья! От имени Партнерства и от себя лично приветствую участников и экспертов IХ Бизнес-Премии. Для нас всегда почетно принимать участие в качестве спонсора Премии, а в этом году - особенно. В 2013-м нашему Партнерству исполнится 5 лет.
Реализация стратегических инициатив в России и Приморском крае сегодня невозможна без бизнес-сообщества, без всех вас, чьими силами, энергией, талантами достигаются конкретные результаты, реализуются конкретные проекты и программы. В номинациях Премии конкурируют лучшие представители бизнеса Приморского края – бизнес-элита! Те, кто уже сегодня всецело включен в решение социально-экономических проблем нашего региона.
Из года в год Бизнес-Премия открывает новые имена. Партнеры «РОС ПК» уже входят в созвездие лауреатов этой престижной премии. И мы надеемся снова увидеть в числе номинантов 2012 года представителей наших строительных компаний-партнеров. Это закономерно, ведь члены НП СРО «РОС ПК» ведут строительный бизнес ответственно, имея свидетельства о допуске, поэтому отвечают за результат. В Партнерство «РОС ПК» входят предприятия и организации, успешно осуществляющие свою деятельность в строительной отрасли, сочетающие в себе устойчивое положение на рынке, интенсивное развитие, пропагандирующие прозрачный и эффективный подход к ведению бизнеса.
Для многих талантливых руководителей и коллективов участие в этом проекте является не только хорошей возможностью заявить о себе, но и прекрасным стимулом для дальнейшего профессионального роста. Желаю всем участникам и экспертам хорошего настроения, успеха, приятных эмоций и, конечно, удачи!
Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».
Напоминаем, 1 апреля в Приморье заканчивается голосование в первом туре традиционной IХ краевой Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года". Принять участие в открытом голосовании может каждый приморец на сайте премии www.DV-RATING.ru.
Организаторами ежегодной Бизнес-Премии являются администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». На страницах газеты «Золотой Рог» 19 марта опубликован рейтинг 75 приморских компаний и 25 лучших топ-менеджеров.
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