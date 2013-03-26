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Надежда КУЛИКОВА: Бизнес-Премия Приморского края - стимул для профессионального роста

26 Марта 2013, 23:38 | Приморье

Участников IX Бизнес-Премии Приморского края приветствует Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (НП СРО «РОС ПК»),  спонсора IХ Бизнес-Премии:

- Дорогие друзья! От имени Партнерства и от себя лично приветствую участников и  экспертов  IХ Бизнес-Премии.  Для нас всегда почетно принимать участие в качестве спонсора Премии, а  в этом году - особенно. В 2013-м нашему Партнерству исполнится 5 лет.

Реализация стратегических инициатив   в России и Приморском крае сегодня невозможна без бизнес-сообщества, без всех вас, чьими силами, энергией, талантами достигаются конкретные результаты, реализуются конкретные проекты и программы. В номинациях Премии конкурируют  лучшие представители бизнеса Приморского края – бизнес-элита! Те, кто уже сегодня всецело включен в решение социально-экономических проблем нашего региона. 

Из года в год Бизнес-Премия   открывает новые имена.  Партнеры «РОС ПК»   уже входят в созвездие лауреатов этой престижной премии.  И мы надеемся  снова увидеть в числе номинантов  2012 года представителей наших строительных компаний-партнеров. Это закономерно, ведь члены НП СРО «РОС ПК» ведут строительный бизнес ответственно,  имея свидетельства о допуске, поэтому отвечают за результат. В Партнерство «РОС ПК» входят  предприятия и организации, успешно осуществляющие свою деятельность в строительной отрасли, сочетающие в себе устойчивое положение на рынке, интенсивное развитие, пропагандирующие прозрачный и эффективный подход к ведению бизнеса.

Для многих талантливых руководителей и коллективов  участие в этом проекте является не только хорошей возможностью заявить о себе, но и прекрасным стимулом для дальнейшего профессионального роста. Желаю всем участникам  и экспертам хорошего настроения, успеха, приятных эмоций и, конечно, удачи!

Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Напоминаем, 1 апреля в Приморье заканчивается голосование в первом туре традиционной IХ краевой Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года". Принять участие в открытом голосовании может каждый приморец на сайте премии www.DV-RATING.ru.

Организаторами ежегодной Бизнес-Премии являются администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». На страницах газеты «Золотой Рог» 19 марта опубликован рейтинг 75 приморских компаний и 25 лучших топ-менеджеров.

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: ix Бизнес-Премия Приморского края 



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