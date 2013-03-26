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Евгений ПОЛЯНСКИЙ: Лидерами становятся компании с новыми технологиями
Участников IX Бизнес-Премии Приморского края приветствует Евгений ПОЛЯНСКИЙ, директор филиала ТГРК «Владивосток» (информационный партнер).
- С интересом анализирую списки ТОП-25 лучших приморских компаний и менеджеров в бюллетенях Краевой Бизнес-Премии. Понимаю, что рейтинг составлен по сугубо бухгалтерским показателям итогов 2012 года, но обнадеживает, что выбирать есть из кого. А еще радует, что в ТОПах, как никогда, велика доля компаний, предоставляющих IT-технологии. Информатизация все больше входит в жизнь каждого приморца и экономики Приморья в целом.
Конечно, я, как член Экспертного совета IX Бизнес-Премии, должен быть объективен. Но мы, команда российского телевидения в крае, сами приморцы, второй год бьемся над внедрением цифрового телевидения в каждую семью. Студия обустроена, бригады операторов оснащены и, как пожарные расчеты, ждут информационного сигнала. Актуальность тематики «Местного времени» подтверждают маркетинговые исследования. Согласно мониторингу, наша программа «Вести» тоже на первом месте в рейтинге, но сделать ее доступной для каждого отдаленного поселка приморской территории – нужен технологический прорыв. Вот почему меня так обнадеживают тренды прошлого года: Приморье освоило новый высокотехнологический бизнес, и нам есть чем гордиться.
Каким бы ни был выбор экспертов и приморцев в народном голосовании – за развивающийся бизнес или известные компании, ставшие надежной основой экономики, - налицо положительный тренд. Прошлый год войдет в нашу историю как год саммита АТЭС-2012, с которым мы связываем все крупные стройки и новый облик. Но он подстегнул региональный бизнес к инновациям. Так и хочется сострить: верной дорогой идем, товарищи. И отметим лучших.
Евгений ПОЛЯНСКИЙ, директор филиала ТГРК «Владивосток».
Напоминаем, 1 апреля в Приморье заканчивается голосование в первом туре традиционной IХ краевой Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года". Принять участие в открытом голосовании может каждый приморец на сайте премии www.DV-RATING.ru.
Организаторами ежегодной Бизнес-Премии являются администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». На страницах газеты «Золотой Рог» 19 марта опубликован рейтинг 75 приморских компаний и 25 лучших топ-менеджеров.
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