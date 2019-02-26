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Во Владивостоке cтартовала XV Бизнес-Премия Приморского края
Конкурс выявит наиболее успешных представителей бизнес-сообществ
Стартовала ежегодная XV Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года». Краевой конкурс для крупного и среднего бизнеса учрежден Издательской компанией «Золотой Рог» и Администрацией Приморского края. Организационный комитет Бизнес-Премии в этом году возглавил вице-губернатор Приморского края БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич.
Вот уже пятнадцатый год Бизнес-Премия Приморского края традиционно закрывает деловой сезон. Конкурс стал частью деловой среды региона, общественным аудитом, который проводит публичную экспертизу финансовых показателей приморских предприятий за минувший год, оценивая их вклад в социально-экономическое развитие нашего края.
В 2004 году конкурс был задуман для того, чтобы показать роль бизнеса в социально экономическом развитии края и жизни приморцев и для поощрения компаний в прозрачности бизнеса. За 15 лет проведения Бизнес-Премии мы не раз наблюдали, как «засветившаяся» в конкурсе компания получала новый импульс к развитию. Более того, конкурс определяет наиболее эффективных менеджеров Приморского края, способных взять на себя ответственность за результаты работы трудовых коллективов.
Краевая Бизнес-Премия проводится по четырем номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес», где учитываются основные показатели эффективности компаний: рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году, отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья
В этом году Партнером Бизнес-Премии выступил Банк «Приморье», генеральным спонсорами – Группа компаний «Экватор» и Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
Сегодня формируются списки претендентов в ТОП-25 по номинациям конкурса. Они будут опубликованы 19 марта в газете «Золотой Рог» и на сайте dv-rating.ru. В открытом голосовании через Интернет и с помощью опубликованных в газете бюллетеней участвовать могут все приморцы. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников.
Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам по тел.: +7 (423) 245-0394, 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru.
26.02.2019 г. – официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;
27.02-19.03.2019 г. – формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;
19.03-02.04.2019 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.
02.04-23.04.2019 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.
24.04. 2019 г.- проведение Церемонии награждения победителей.
Организационный комитет XV Бизнес-Премии Приморского края.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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