Наука земельного вопроса

Дальневосточные ученые защищают права на землю Академгородка, попавшую в сферу интересов «некоторых структур»

Земельный вопрос, не хуже квартирного, способен испортить кого угодно. И битвы на этом поле идут немалые. Периодически до широкой общественности долетают прямо громовые раскаты – в виде обещаний протестных действий - всевозможных акций, бюрократических флешмобов, и даже голодовок. Особенно горячей точкой является земля Академгородка.

Что и говорить, ближайший пригород рядом с морем – лакомая территория для застройщиков. Сегодня и в пределах Академгородка, и рядом выросли жилые дворцы, представляющиеся новыми пуговицами на старом кафтане исторической застройки частного сектора, появившегося на этих землях со времен образования Владивостока. Они раздражают и заставляют контролирующие органы покопаться – все ли тут законно. И покопаться, наверное, есть в чем.

В гневных обращениях активистов - требования призвать к ответу всех и вся. В том числе - администрацию самого ДВО РАН (в статусе неустановленных лиц) за «халатное отношение» к земельной собственности академии. Администрация Владивостока то выдает разрешения на строительство, то их отменяет в порядке «самоконтроля», потом вновь все возвращает на свои места.

Но, похоже, сегодня у инициативной группы академической общественности есть действительно настоящий и безотлагательный повод встать на защиту собственной земли. Уже во втором квартале этого года ДОМ.РФ планирует выставить на конкурс несколько участков земли во Владивостоке, в числе которых - самый что ни на есть «академический» - 14,94 га по ул. Гражданской с разрешенным видом использования (зональность): для обеспечения научной деятельности.

Что интересно, правообладателем этого участка с кадастровым номером 25:28:050037:889 является ФГБУ «Дальневосточное отделение Российской академии наук». Соответствующая выписка из Единого государственного реестра есть в распоряжении редакции. Документ получен администрацией ДВО РАН 01.12.2017 года. Интересная новость, правда – почти 15 га пока еще замечательно дикого леса ДОМ.РФ планирует выставить на торги, не спросив у правообладателя.

Вернее, просьба о его передаче Агентству ипотечного жилищного кредитования (ДОМ.РФ является правопреемником АИЖК) поступала еще в начале 2017 года, но РАН откликнулась на возражения руководства и ученых своего Дальневосточного отделения и в передаче участка отказала.

Что-то изменилось? Может быть ученые о чем-то не знают? С этим вопросом газета «Золотой Рог» обратилась к начальнику административно-правового отдела ДВО РАН Анне КУРКИНОЙ.

- Ничего не изменилось. Мы были и остаемся правообладателями этой территории. В свое время этот покрытый лесом земельный участок пыталось оформить под дачи ДНТ «Дорожник - 9», но нас поддержала прокуратура города и края, и мы его отсудили в пользу ДВО РАН. Это единственный такой большой, цельный, не занятый участок для перспективного развития научной и материально-технической базы научных учреждений, подведомственных Минобрнауки России. Все документы на него оформлены должным образом, и мы очень удивлены информацией о планируемой ДОМ.РФ продаже части данного участка.

В последние годы суды – это наше «постоянное место работы». История земельного вопроса Академгородка вообще полна большим количеством неожиданных поворотов, законодательных реформ, не продуманных административных действий. Добавим к этому непраздный интерес к этим участкам предприимчивых граждан, решения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, которые вольно или не вольно, на наш взгляд, принимались с нарушением закона. Работы хватает и правоохранителям.

Вокруг академических земель разгораются нешуточные страсти.



- А можете какой-нибудь показательный пример привести?

- Уже несколько лет мы пытаемся вернуть земельный участок общей площадью 1 га рядом с Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН, который в свое время департамент земельных и имущественных отношений Приморского края предоставил под дачи, даже не спросив нас. Сначала - пять участков по 20 соток были переданы в аренду, потом они были оформлены в собственность под никогда не существовавшими объектами недвижимости и объединены в два участка – 40 и 60 соток. По закону, выкупить землю можно было только под построенным объектом недвижимости. Арендаторы быстро что-то якобы построили, оформили право собственности на объекты недвижимости, выкупили земельные участки, а потом по документам объекты снесли и сняли с кадастрового учета. На самом деле, и об этом говорят космические снимки, по которым Тихоокеанский институт географии подготовил экспертное заключение - объектов недвижимости на этих участках не существовало. Об этом свидетельствуют и сотрудники расположенных рядом научных учреждений.

ДВО РАН в мае 2017 года обращалось в прокуратуру Приморского края с просьбой принять меры прокурорского реагирования в защиту интересов Российской Федерации. Прокуратура Приморского края в целях проведения проверки передала материалы в правоохранительные органы. По результатам проведенной процессуальной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. ДВО РАН с 2018 года в судебном порядке пытается восстановить свои нарушенные права на указанные земельные участки.

Это были пустующие незастроенные территории, которые предоставлялись в аренду департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края по заявлениям третьих лиц на основании схем расположения границ земельных участков, подготовленных Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока. И это при том, что границы земельного участка площадью 160 га были определены и закреплены за ДВНЦ АН СССР еще в 1973 году. Документами, подтверждающими право на земельный участок, является Акт «О предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации» от 23.07.1973 г. и Схема размещения 1-ой очереди строительства, содержащая описание границ земельного участка, предоставленного УКСу ДВНЦ АН СССР в 1973 году.

На данной Схеме имеется штамп от 28.09.1973 г. с подписью главного инженера УГАГ Владивостока, свидетельствующий о том, что Схема размещения 1-ой очереди строительства является приложением к Акту «О предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации» от 23.07.1973г. В соответствии с указанной Схемой размещения 1-ой очереди строительства были определены границы земельного участка площадью 160 га по внешнему контуру, которые отвел и указал в натуре геодезист УГАГ Владивостока ЗБОЕВ 7 августа 1973 года. В Управлении градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока, где утверждалась схема границ, прекрасно были осведомлены о наличии данных документов.

- Анна Анатольевна, сколько вообще земли у ДВО РАН? Академгородок большой – все это ваше?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к истории. Основные решения были приняты в 1971 году: в начале июля было Решение исполкома Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся о закреплении территории за еще тогда УКСом ДВНЦ АН СССР для строительства научных и вспомогательных учреждений. Потом это решение было утверждено Приморским краевым Советом депутатов трудящихся. Это был очень большой участок – почти 545 гектаров, который простирался от Второй Речки до Седанки и ограничивался автомагистралью Владивосток-Хабаровск, берегом Амурского залива, улицей Чапаева и улицей Демьяна Бедного.

Для строительства первой очереди «Академгородка» в 1973 году УКСу ДВНЦ АН СССР был выдан тот самый Акт «О предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для капитального строительства», о котором я уже упоминала. В графическом приложении к нему были определены конкретные границы по внешнему контуру.

Однако, внутри предоставленного земельного участка находились следующие объекты недвижимого имущества иных пользователей: часть железнодорожного пути Транссиба сообщением Владивосток-Москва (с учетом полосы отвода составляет площадь 5.5687 га и входит в земельный участок с кадастровым номером 38:28:000000:8); здание и сооружения ж/д станции «Чайка»; часть антенного поля (около 10 га); пожарная часть; две общеобразовательные школы; больница Водздрава; пионерские лагеря; цех мясокомбината; автозаправочная станция; автомобильные дороги; опоры с линиями электропередач; индивидуальные жилые дома в сложившихся зонах индивидуальной жилой застройки и другие объекты.

ДВНЦ АН СССР, в случае необходимости, самостоятельно вправе был изымать земельные участки вместе с объектами недвижимости у правообладателей и нести все связанные с этим расходы в установленном законодательством порядке.

- ДВО РАН много раз пользовался таким правом, и для каких целей?

- За всю историю, сколько я изучала документы, только при строительстве объектов ТИБОХ ДВО РАН и ИБМ ДВО РАН было снесено несколько домов. Не было такой необходимости, просто у нас было право, но не было обязанности это делать. Все научные учреждения строились компактно на свободной земле, ее было достаточно, и изымать участки у предыдущих пользователей и тратить государственные деньги не было необходимости. Причем старались максимально сохранить лесные насаждения.

На указанной выше свободной и пригодной для строительства объектов Академгородка территории были построены научные и вспомогательные объекты для научных организаций. В целом, по первой очереди строительства, «Академгородок» расположен примерно на 55 га.

Была еще вторая очередь строительства (акт о предоставлении в бессрочное пользование не выдавался). Построены объекты ТОИ ДВО РАН, которые расположены на двух земельных участках общей площадью 2.5372 га. Кроме этого, были построены четыре пятиэтажных жилых дома и автомобильная дорога Академгородка. Таким образом, Владивостокский Академгородок в настоящее время компактно расположен на территории площадью немногим более 60 га.

- ДВО РАН оформило все земельные участки? Кто вообще собственник земли в РАН, она ведь тоже в последнее время серьезно реформировалась. Было создано ФАНО, чтобы освободить ученых от имущественного бремени, потом и ФАНО не стало…

- С распадом СССР в России какое-то время не признавались советские документы на землю, нужно было получать новые. В 2001 году вступил в действие новый Земельный кодекс РФ, которым правоустанавливающие документы на земельные участки, выданные в СССР, признавались юридически действительными.

У нас же были и свои тернии. К примеру, в 2002 году администрация города Владивостока вообще решила, что Решение Владгорисполкома 1973 года утратило силу. ДВО РАН пришлось в судебном порядке доказывать неправомерность этого решения.

Основные работы по оформлению академической земли начались, когда вступил в силу ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Оформить предоставленный ДВО РАН участок в единое землепользование по закону было нельзя. И было принято решение, что каждый институт будет самостоятельно, как юридическое лицо, оформлять на себя земельные участки, оплачивать эту работу и в дальнейшем платить земельный налог. И здесь руководство институтов действовало по-разному: большинство поступало дальновидно и сейчас имеет в своем владении свободные территории для перспективного развития, кто-то оформил землю по контуру площадки института. Президиум ДВО РАН оформил земельные участки под своими объектами и для целей перспективного развития. Всего оформлено 26 земельных участков, общей площадью 42,3301 га. Процесс оформления земельных участков продолжается.

- Сегодня остались какие-то свободные территории для перспективного развития ДВО РАН?

- Свободные территории имеются. Только вызывает недоумение и огорчение тот факт, что в средствах массовой информации появляются публикации недостоверного характера, размещается непроверенная информация о нарушении порядка использования земельного участка ДВО РАН, которая носит порой явно клеветнический характер. При этом данные публикации инициируются людьми, не владеющими ситуацией и не обладающими полной и достоверной информацией по данному вопросу, в то время как ДВО РАН всегда готово к конструктивному и открытому диалогу по вопросу использования земельного участка Академгородка.

КСТАТИ

Заявки на конкурс по благоустройству городов пошли «на ура»

Число заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году удвоилось, рассказал глава Минстроя Владимир ЯКУШЕВ.

«Если сравнивать 2018 и 2019 год, уже сегодня по факту заявок на участие в конкурсе в два раза больше, чем в прошлом году. Их уже где-то под 900. Конкурс набирает обороты», - приводит слова министра «Интерфакс».

Он добавил, что в этом году количество городов также увеличилось.

«Региональные муниципальные команды в 2018 году получили огромный опыт. Думаю, в этот раз представленные проекты будут еще более профессиональными, а конкурентная борьба жестче», - подчеркнул Якушев.

Как сообщалось, объем финансирования конкурса до 2024 года составит 30 млрд рублей. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

Начиная с 2019 года от каждого региона России в одной номинации будет приниматься не больше пяти заявок, а преимуществом станет синхронизация с другими проектами.

На фото: Так выглядят границы земельного участка, переданного ДВНЦ АН СССР еще в прошлом столетии.

Фото из архива

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.