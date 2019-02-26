Закрыть не дать развивать!

В ближайшее время станет ясно, где будет поставлена запятая в истории с ЗАО «Востокбункер»

В эти дни именно так стоит вопрос для одного из крупнейших региональных предприятий Приморского края и одного из двух градообразующих в Славянке - ЗАО «Востокбункер». Предприятие, обеспечивающее работой порядка 500 жителей поселка и половину его бюджета, может быть продано с молотка.

Если случится именно так, то Приморье может лишиться еще одного местного действующего и вполне перспективного налогоплательщика. Имущество предприятия будет продано на торгах и, как говорят эксперты, скорее всего цена его не будет превышать стоимость металлолома, в который превратятся нефтехранилище, погрузочные пирсы и многое другое.

Курица, несущая яйца…

…пока, наверное, не золотые, но вполне - продуктивная.

ЗАО «Востокбункер» после тяжелого, убыточного 2015 года, успешно восстановилось, кардинально изменив профиль деятельности – с бункеровки судов на перевалку нефтепродуктов в порту. В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, объем перевалки был увеличен практически в два раза, а в прошлом подрос еще и составил 1 815 538 т. Это привело к увеличению доходов в производственной деятельности и росту налоговой отдачи. Даже при том, что предприятие несет огромную долговую нагрузку, в прошлом году оно получило более 100 млн рублей чистой прибыли, а в этом планирует выйти на 340 млн рублей.

Новая страница в истории компании началась со сменой руководства. Генеральным директором предприятия был назначен опытный управленец Роман АЗАРОВ, которому удалось не просто поставить предприятие на правильный рыночный курс, но и обеспечить прочные партнерские отношения с дилерскими компаниями. Как известно, в любом бизнесе, а в сфере перевалки нефтепродуктов особенно, многое зависит от доверительных отношений партнеров и, что немаловажно, – личного знакомства. Надежное партнерство, профессионализм в работе, постоянные клиенты - собственно, это важнейший нематериальный актив компании, без которого никакая производственная база не будет эффективной.

Предприятие не просто выстояло, но и с отоплением целого поселка не подвело. Хотя был момент, когда и муниципальные, и краевые власти с тревогой ожидали, что на карте Приморья может появиться новая горячая «холодная» точка. Благодаря компании этого не случилось.

«Востокбункеру» принадлежат центральная котельная муниципального образования и несколько километров теплосетей, которые, помимо нужд самого предприятия, обеспечивают теплом большую часть населения поселка, а также районную больницу, детские сады, школы и другие социальные объекты. И что характерно – предприятие сохраняет ответственный, но не самый прибыльный бизнес, в котором особых барышей не заработаешь, поскольку тарифы утверждаются администрацией края, а они на сегодняшний день сложились ниже себестоимости, ради жителей поселка. Это не может остаться незамеченным.

Помимо этого, компания, имеющая дело с опасным производством, создала собственную аварийно-спасательную службу, которая уже спасала акваторию поселка Славянка от экологического бедствия, когда на соседнем предприятии произошло затопление судоремонтного дока. То есть экологическая программа «Востокбункера» неуклонно реализуется, как бы ни складывались дела в компании.

В самой Славянке о щедрости «Востокбункера» может рассказать практически каждый ее житель: это и самый современный футбольный стадион с искусственным покрытием, построенный компанией (кстати, немалых денег стоит), и десяток спортивных площадок на один небольшой поселок, благоустроенное озеро лотосов, и этот список можно продолжать и продолжать. В деловой лексике это называется «социально ориентированное предприятие».

Миссия не осуществима

ЗАО «Востокбункер» являлся ядром некогда существовавшей ГК «Транзит ДВ», в которую входило 20 компаний. Все они, за исключением основной, уже обанкрочены и продаются.

Сегодня, все, знающие историю падения «Транзита», в один голос говорят о том, что причиной стали серьезные управленческие просчеты со стороны бывшего руководства. Накануне 2014 года (кто бы знал, что ждет впереди) компания взяла очень крупные валютные кредиты в ряде банков страны под развитие рейдовой перегрузки и бункеровки: было закуплено дорогостоящее оборудование, а вместе с ним на западе России было приобретено большое количество топлива. Задумка, в общем- то, неплохая! Но пока топливо шло несколько недель морем, оно в разы подешевело. А доллар в тот момент выстрелил в два раза, одномоментно в два раза увеличив долговую нагрузку компании.

Что это?! Роковое стечение обстоятельств? Предугадать такой поворот событий не мог никто, в том числе и банки, которые охотно давали валютные кредиты, естественно, после тщательной экспертизы бизнес-проектов.

Занял – верни

По-другому и быть не может! Кредиторы, - а это крупнейшие банки с государственным участием Сбербанк и ВТБ, еще ряд частных банков - поняв, куда вместе с «Транзит – ДВ» вляпались, пошли в суды. Руководство «Транзит-ДВ» попросту сбежало за границу, а ЗАО «Востокбункер» вынуждено было поменять управленцев.

Новая администрация «Востокбункера» не ждет милости от природы, и не просто уговаривает банк не резать по живому, а предлагает план реструктуризации, в котором учтены все коммерческие риски предприятия. В суд представлены заключение независимой экспертизы, сведения о надежных контрагентах предприятия (ПАО «НК «Роснефть», ООО «Кем-Влад Петролеум», АО «Нефтегазхолдинг»), с которыми заключены долгосрочные контракты на перевалку и хранение нефтепродуктов, и ряд других документов, дающих основание полагать, что «Востокбункер» справится с возвратом долга, дайте ему время.

Другим вариантом является развитие предприятия. При условии, что будет найден инвестор, который возьмется за коренную модернизацию нефтехранилища и перегрузочной инфраструктуры, объем перевалки может быть доведен до 3 млн тонн в год. Развитие крайне необходимо (если, конечно, активы предприятия не будут проданы как металлолом), это диктуют новые международные стандарты по качеству продукции, экологические требования, соображения эффективности перегрузки нефтепродуктов. Идет активный поиск заинтересованного в таком развитии партнера.

В компании опираются на оценки экспертов, которые говорят о растущем спросе на нефтепродукты и увеличивающихся объемах их производства, в том числе на Дальнем Востоке (на Хабаровском и Комсомольском нефтеперерабатывающих заводах). В настоящее время «Востокбункер» загружен чуть более чем на 50%. Есть возможность в два раза увеличить объемы перевалки, а значит - и доходность предприятия. Инвесторы готовы помогать предприятию при условии стабильной работы.

Развитие может проходить в направлении строительства унифицированного терминала с сегрегированным сливом, хранением и выдачей продукта. В этом случае не только существенно увеличивается объем перевалки, но и резко возрастает качество работы, появляется возможность обеспечивать современные стандарты перегружаемого топлива. Будут совершенствоваться логистические схемы перевалки нефтепродуктов.

В этом заинтересованы и новые очень крупные клиенты - «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», ряд других контрагентов, для которых качество хранения и перегрузки топлива – это приоритетные требования к партнерам.

Тем временем, 31 января Арбитражный суд отклонил иск ЗАО «Востокбункер» о рассрочке долга. В определении изложена позиция суда, который «изучив все представленные документы, проанализировав данные независимой экспертизы», указал, что не видит соблюдения баланса интересов взыскателя и ответчика.

При таких обстоятельствах совершенно очевидно, что банк хочет вернуть деньги любой ценой и сейчас же, при этом упуская собственную выгоду. Исходя из заключения независимой экспертной группы, на сегодняшний день ЗАО «Востокбункер» оценивается в 788 573 963, 71 рублей. Долг прямой перед Сбербанком составляет 3,3 млрд рублей, то есть активы существенно ниже дебиторской задолженности. Стоит ли овчинка такой выделки, если можно набраться терпения и позже получить всю сумму долга, учитывая, что «Востокбункер» имеет статус субъекта естественной монополии, и это существенно усложняет процедуру торгов. Одним словом, продать «Востокбункер» будет не так просто, как на то рассчитывает банк.

Нельзя списать со счетов и то, что за основным взыскателем стоит очередь других кредиторов. Им, в случае полной остановки предприятия, и вовсе ничего не достанется.

Кроме всего прочего, в случае банкротства «Востокбункера» уйдет и вся клиентская база, необходимо будет получать новую лицензию, будут расторгнуты контракты с контрагентами. А это и есть тот самый путь в никуда – распродажа имущества предприятия.

Обращаясь в очередной раз к суду и банку о предоставлении рассрочки погашения долга, представители «Востокбункера» говорят о том, что у банка остается железный запасной вариант. Дело в том, что его интересы защищены на всех этапах исполнения судебного акта, поскольку законом прямо оговорено, что истец вправе мгновенно отменить рассрочку в случае невыполнения плана реструктуризации задолженности, то есть, при первом же отсутствии платежа со стороны «Востокбункера», банк расторгает договоренности о рассрочке. Почему бы в этом случае не дать шанс успешному предприятию выровнять ситуацию, если права банка в этом случае полностью защищены.

Будет ли развитие?

Очередная апелляция подана. И, если подводить итог, то на сегодняшний день есть три варианта развития событий для градообразующего предприятия Славянки.

Первый - прекращение работы и распродажа имущества с молотка. Второй - заключение мирового соглашения с ПАО «Сбербанк», сохранение компании, в том числе рабочих мест, и рассрочка погашения долга. И третий – не просто сохранение предприятия, а привлечение инвестора и модернизация третьего по величине морского нефтеналивного терминала в Приморском крае. Именно третий вариант включает в себя то, приоритетное, развитие Дальнего Востока, о котором говорил Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Для региональной экономики сохранение и развитие предприятия было бы наиболее выгодным вариантом. Количество стабильно работающих региональных компаний, обеспечивающих рабочие места и налоговые поступления в местный бюджет края, можно сосчитать на пальцах. Ведь известно, что одно рабочее место в транспортно-логистическом комплексе обеспечивает до семи рабочих мест в смежных отраслях.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Востокбункер» - это многофункциональный современный морской терминал по перегрузке и хранению нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морской в заливе Славянка порта Посьет. В его собственности находятся: причальный пирс, нефтебаза для хранения и накопления нефтепродуктов, два портовых рейдовых перегрузочных комплекса для рейдовых перегрузок нефти и нефтепродуктов на большегрузные танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн. Производственные мощности позволяют переваливать до 3 млн тонн нефтепродуктов в год.





ВАЖНО

Не так давно о необходимости поддерживать местный бизнес, способный дать развитие краю, говорил на своих предвыборных встречах с населением губернатор Олег КОЖЕМЯКО. В том числе и об этом шла речь на встрече с населением Хасанского района, проходившей в Славянке еще осенью прошлого года. Будущий глава региона тогда публично обещал поддержать компанию. Сейчас людям важен результат, и сохранение работающего предприятия.

На фото: Инвесторы готовы помогать предприятию при условии стабильной работы.

Фото из архива

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.