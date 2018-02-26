В Приморье гребешковые огороды не помешают особо охраняемым территориям

Марикультурный бизнес может вестись в акваториях, относящихся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ), при условии наличия научного обоснования. Такое заявление сделал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков находясь во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«С точки зрения наших контрольных органов, к сожалению, есть определенные вопросы. Безусловно, мы на них находим ответы. Главное – результат. Более 40 тысяч га акваторий было разыграно на аукционах для занятий марикультурой, — прокомментировал глава Росрыболовства. – Это новое направление, в него пошли массово, а регулирование еще требует корректировки».

Тем временем, мореводы в суде доказали неправомерность чиновников территориального управления Росрыболовства, которые выступили фактически против позиции Федерального агентства по рыболовству (ФАР). Так предприниматель Жарков в Арбитражном суде Приморского края доказал, что чиновники территориального управления Росрыболовства не выполнили свои служебные обязанности. В своем иске он оспаривал незаконное бездействие Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, выраженное в непринятии участия в мероприятиях, производимых с 25 по 26 октября и 11 ноября 2017 года на донных плантациях рыбоводного участка РВУ № 11-Хс (м), расположенного в бухте Рейд Паллада и рыбоводного участка РВУ № 14-Хс (м), расположенного в бухте Новгородская, залива Посьета.

Суд в своем решении признал незаконным бездействие Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, выраженное в непринятии участия в мероприятии по актированию выпуска молоди объектов аквакультуры.

Как указал судья в своем решении, рассматривая довод управления Росрыболовства о недопустимости осуществления выпуска объектов аквакультуры в ООПТ. Анализ норм федерального законодательства не свидетельствует о безусловном запрете ведения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Вышеперечисленные нормы лишь содержат запрет на ведение всякой деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности природных объектов. Однако в федеральных законах и в краевом законодательстве отсутствуют нормы о полном запрете осуществления определенных видов хозяйственной деятельности, оснований полагать, что осуществляемая в соответствии с законным образом заключенными договорами пользования рыбоводными участками хозяйственная деятельность находится в противоречии с федеральным и краевым законодательством, не имеется.

«В материалах дела отсутствуют доказательства, что деятельность по разведению аквакультуры в границах морских памятников природы относится к действиям, вызывающим нарушения естественного состояния водных объектов, негативно воздействует на окружающую среду и противоречит режиму особой охраны территорий памятников природы, установленному Решением № 991. При этом, как следует из информации ФГБНУ «ТИНРО-Центр», изложенной в письме от 12.05.207 № 01-30/1897 «О выпуске объектов аквакультуры», за период работ в бухтах Приморья по мониторингу искусственно созданных поселений трепанга не отмечено негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания», - указывается в решении суда.

Неизвестно будет ли ответчик подавать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда, но возможно это решение приведет к тому, что чиновники, отказавшиеся выполнять свои обязанности, будут уволены. Ведь управление Росрыболовства уклонилось от своей публично-правовой обязанности, установленной статьей 12 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве), что говорит о предвзятом отношении к бизнесу либо о некомпетентности местного руководства.

Суд также дал оценку на ссылку чиновников на письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 05.05.2017 № 7- 10/37/2964 о запрете выпуска молоди объектов аквакультуры на акватории ООПТ. В решении указывается, что данное письмо не является официальным разъяснением нормативного правового акта, которое издано органом, уполномоченным давать подобные разъяснения.

Данное решение Арбитражного суда Приморского края фактически подтвердило позицию Хасанского районного суда Приморского края, который в рамках рассматриваемого 21 августа 2017 года административного дела, возбужденного департаментом природных ресурсов в отношении, пользователя рыбоводным участком № 16-Хс (м), расположенном в бухте Новгородская залива Посьета, указал следующее:

«При изучении материалов дела об административном правонарушении судом установлено, что в процессе административного расследования Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края не добыто доказательств наличия в действиях ООО «Гиперион», состава правонарушения, предусмотренного ст. 8.39 КоАП РФ, так ни фактов оказания негативного влияния на окружающую среду и водный объект, ни доказательств в материалах дела не содержится. В соответствии со ст. 24.5 ч. 1 КоАП РФ при отсутствии состава административного правонарушения производство по делу подлежит прекращению».