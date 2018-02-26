Приморский "Шанс 106" станет ударным краболовом на Дальнем Востоке

На прошлой неделе руководство компании Рыболовецкий колхоз «Восток-1» в торжественной обстановке приняло судно в ряды своих производственных промысловых единиц.

Приглашенные на приемку судна представители администрации Приморского края дали высокую оценку усилиям компании по развитию в России глубоководного промысла. Уникальное техническое перевооружение и глубокая модернизация краболова «Шанс 106» сделали это добывающее судно одним из самых производительных в крабовой добыче.





«Шанс 106» - это бывший японский тунцелов, который переделан для добычи краба на глубине. С первого взгляда на обновленное судно, становится понятно, что в техническое перевооружение судна компания вложила не только деньги, но и свои глубоководные компетенции.

Покрашенное и вылизанное судно пришвартовалось к причалам морского вокзала Владивостока. Принимал судно у капитана генеральный директор компании «Восток -1» Александр САЙФУЛИН. За последние три года, он получил третий доклад от капитанов судов, которые вводятся в эксплуатацию. В 2016 году была приемка краболова «Шанс 104», в 2017 г. - краболова «Шанс-105», и вот в 2018-м капитан-директор шхуны-краболова «Шанс-106» Владимир ЖЕЛДАК доложил о том, что его экипаж закончил ремонтные работы, и судно готово выйти на промысел.

Энтузиазма от того, что под его началом такая флотская единица капитан не скрывает. Последние годы работал на крабе, и знает, как эффективность промысла связана с техническим состоянием судна.





«Начинал работу в «Востоке 1» старпомом на аналогичном судне «Шанс 105». Руководство заметило и оказало высокое доверие. «Шанс 106» - краболов нового поколения, оснащенное самыми передовыми технологиям отрасли. Судно может спокойно по полгода работать в удалении от берега. Может ловить краба в штормах и при сильном обледенении – палуба обработана специальным полимерным покрытием с крошкой. Судно может идти более 14 узлов. У нас самые современные системы навигации. Все механизмы, задействованные в постановке и выборке крабовых порядков, усилены. Экипаж может поставить порядок на глубине 1 500 метров. Пока до такой глубины не дотянулись ни японцы, ни американцы. Но самое главное, что на поднятии порядка нам требуется не 3,5 часов, а всего два с половиной. Это значительно экономит промысловое время», - рассказал «Золотому Рогу» Владимир Желдак.

В числе приглашенных гостей вице-губернатор Приморского края Валентин ДУБИНИН. Он после экскурсии также высоко оценил новое судно и сделал акцент на важности развития предприятия для экономики края.

«Здесь установлены усиленные двигатели, дополнительные мощности для подъема орудий лова. Учитывая приоритетность развития глубоководных промыслов, РК «Восток-1» опередил время и стал лидером этого направления. Кроме того, компания платит значительные налоги в бюджет».

«148 миллионов рублей налога на прибыль уплачено в бюджет Приморского края в 2016 году», - подчеркивает генеральный директор компании «Восток-1» Александр Сайфулин. – Показатели 2017 года еще подводим. Нам приятно, что каждый год мы создаем новые рабочие места. «Шанс-106» - это два сменных экипажа по 35 человек, работающих в рейсе по 4 месяца. Проблем с набором команды у нас нет, ведь у нас достойная заработная плата, и что немаловажно в организации быта и досуга, наибольшим достижением можно считать внедрение на всех судах компании системы спутниковой системы Ви-Сат. Она обеспечивает экипажи спутниковым телевидением, дешёвой телефонной связью, а главное, хорошим интернетом. Это позволило людям свободно общаться со своими близкими и родными через социальные сети. Причем с 1 марта 2017-го мы сделали на судах полностью бесплатный и безлимитный интернет».

У заведующего производством Вячеслова БЕНГРАДА свой предмет гордости. Он демонстрирует цех, в котором обрабатывается краб. Все компактно, но очень продуманно и усилено. Новые варочные котлы имеют нагревательные тэны мощностью 35 киловатт. Все разделочные линии автоматизированы, а морозильные шкафы делают шоковую заморозку. При этом есть механизмы, позволяющие перемещать корзины с крабом, ведь каждая корзина весит более 20 килограмм. Все это позволяет значительно повысить суточную производительность.

Основной заработок моряков зависит от добытого краба. Вот и рвутся моряки выйти на промысел, чтобы заполнить трюма продукцией, которая принесет им высокий заработок, а их компании - процветание.

Досье «Золотого Рога»: Освоение ресурсов больших глубин океана РК «Восток -1» начал с нуля в 2002 году, и к 2017 году освоил глубины до 1200 метров. Основатель компании «Восток-1» Валерий ШЕГНАГАЕВ сегодня является председателем совета директоров РК. Благодаря ему компания стала заслуженным лидером в этом направлении, опередив американских и азиатских коллег.

На прошедшей 15 февраля конференции, где обсуждали долгосрочную программу исследований морских ресурсов и развития рыбной отрасли, Вице-президент Академии наук, академик Андрей Адрианов оценил важность прикладных результатов работы, проделанной «Востоком-1», и подтвердил наличие огромных биологических запасов морских гидробионтов на больших глубинах. По его словам, утверждения рыбаков «Востока-1» о значительных промысловых запасах подтверждают использованные ими глубоководные роботы. Более того, роботы дают картинку, что большие глубины, по выражению академика, изобилует различными гидробионтами до глубин 3500 метров. По итогам конференции, глава Росрыболовства Илья Шестаков дал указание рабочей группе внести в долгосрочную программу развития отрасли тему «Глубоководные исследования морей Дальневосточного бассейна».

В компании считают, что комплексные исследования совместно с академической наукой и использованием глубоководных роботов, помогут рыбакам в поисках наиболее мощных скоплений рыбы и краба. Кроме того, это значительно повысит эффективность использования драгоценного промыслового времени, которое теряется при поисках рыбы и краба. Пока «Восток-1» закупил и планирует использование зарубежной глубоководной техники, фиксирующей поведение рыб и краба возле орудий лова. Подсветка действует на глубине до 1750 метров, видеокамеры способны работать на глубине до 2000 метров. Если же создать глубоководные роботы прикладного характера (промыслового назначения) к реальным промысловым действиям в глубинах океана, то значительно повысится эффективность промысла в целом. И «Восток-1» готов заключить договора и спонсировать усилия академической науки по созданию таких глубоководных роботов.